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Дмитро Рогозін

Тема

Дмитро Рогозін - російський політик, націоналіст, колишній представник Росії в НАТО.

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Докладно

Ілон Маск пригадав Рогозіну слова про батут

"Батут працює": Ілон Маск пригадав Рогозіну його слова

"Батут працює": Ілон Маск пригадав Рогозіну його слова

Глава SpaceX відреагував на пораду Рогозіна американцям користуватися батутом замість "Союзів" для доставки астронавтів.
Політика31 травня 2020 р.
Молдова оголосила Дмитра Рогозіна персоною нон грата

Молдова оголосила віце-прем'єра Росії персоною нон грата

Молдова оголосила віце-прем'єра Росії персоною нон грата

Віце-прем'єр-міністра Росії Дмитра Рогозіна оголосили "небажаною персоною" в Молдові й заборонили в'їзд і транзит.
Політика2 серпня 2017 р.
Молдова оголосила Дмитра Рогозіна персоною нон грата

Міністр: Рогозін "навмисне" порушив повітряний простір ЄС

Міністр: Рогозін "навмисне" порушив повітряний простір ЄС

Глава МЗС Румунії вважає, що подорож віце-прем'єра Росії Рогозіна через повітряний простір ЄС була "навмисною" дією.
Політика31 липня 2017 р.
Перемога Джамали на "Євробаченні-2016"

П'ять (не)суперечливих фактів про "Євробачення-2016"

П'ять (не)суперечливих фактів про "Євробачення-2016"

DW розбиралась у результатах конкурсу в Стокгольмі, які викликають найгостріші дискусії.
16 травня 2016 р.
Будівля МЗС Росії

Росія відповіла на закиди Норвегії щодо візиту Рогозіна

Росія відповіла на закиди Норвегії щодо візиту Рогозіна

У РФ перебування політика, на якого накладені західні санкції, на території Норвегії пояснили логістичними причинами.
20 квітня 2015 р.
Молдова оголосила Дмитра Рогозіна персоною нон грата

ЗМІ: Норвегія хоче пояснень від РФ щодо візиту Рогозіна

ЗМІ: Норвегія хоче пояснень від РФ щодо візиту Рогозіна

Російський віце-прем’єр, на якого поширюються санкції Заходу, прибув на норвезький архіпелаг Шпіцберген.
19 квітня 2015 р.
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