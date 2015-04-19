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Дмитро Рогозін
Тема
Дмитро Рогозін - російський політик, націоналіст, колишній представник Росії в НАТО.
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Докладно
"Батут працює": Ілон Маск пригадав Рогозіну його слова
"Батут працює": Ілон Маск пригадав Рогозіну його слова
Глава SpaceX відреагував на пораду Рогозіна американцям користуватися батутом замість "Союзів" для доставки астронавтів.
Політика
31.05.2020
31 травня 2020 р.
Молдова оголосила віце-прем'єра Росії персоною нон грата
Молдова оголосила віце-прем'єра Росії персоною нон грата
Віце-прем'єр-міністра Росії Дмитра Рогозіна оголосили "небажаною персоною" в Молдові й заборонили в'їзд і транзит.
Політика
02.08.2017
2 серпня 2017 р.
Міністр: Рогозін "навмисне" порушив повітряний простір ЄС
Міністр: Рогозін "навмисне" порушив повітряний простір ЄС
Глава МЗС Румунії вважає, що подорож віце-прем'єра Росії Рогозіна через повітряний простір ЄС була "навмисною" дією.
Політика
31.07.2017
31 липня 2017 р.
П'ять (не)суперечливих фактів про "Євробачення-2016"
П'ять (не)суперечливих фактів про "Євробачення-2016"
DW розбиралась у результатах конкурсу в Стокгольмі, які викликають найгостріші дискусії.
16.05.2016
16 травня 2016 р.
Росія відповіла на закиди Норвегії щодо візиту Рогозіна
Росія відповіла на закиди Норвегії щодо візиту Рогозіна
У РФ перебування політика, на якого накладені західні санкції, на території Норвегії пояснили логістичними причинами.
20.04.2015
20 квітня 2015 р.
ЗМІ: Норвегія хоче пояснень від РФ щодо візиту Рогозіна
ЗМІ: Норвегія хоче пояснень від РФ щодо візиту Рогозіна
Російський віце-прем’єр, на якого поширюються санкції Заходу, прибув на норвезький архіпелаг Шпіцберген.
19.04.2015
19 квітня 2015 р.
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