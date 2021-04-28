Естонія та Латвія запровадять санкції проти керівництва Білорусі

Услід за Литвою ще дві балтійські країни заявили, що незалежно від ЄС запровадять санкції проти посадовців Білорусі, причетних до фальсифікації виборів. Про готовність піти на такий крок повідомили Рига та Таллінн.