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Балтійські країни

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Балтійські країни".

До країн Балтії відносять Латвію, Литву та Естонію. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росія висилає сімох дипломатів Словаччини і країн Балтії

Росія висилає сімох дипломатів Словаччини і країн Балтії 28.04.2021

Раніше Словаччина і держави Балтії в знак солідарності з Чехією вислали декількох російських дипломатів. Прага звинуватила спецслужби РФ у причетності до вибухів в Врбетіце в 2014 році.

Президент Литви про санкції проти Росії, Україну в НАТО і "Північний потік-2" (01.03.2021) 01.03.2021

Президент Литви Гітанас Науседа в ексклюзивному інтерв’ю DW розповів про перспективи членства України в ЄС і НАТО, можливість зупинки проєкту "Північний потік-2" та санкції проти Росії.

Президент Литви про санкції проти Кремля й підтримку білоруської опозиції

Президент Литви про санкції проти Кремля й підтримку білоруської опозиції 18.02.2021

В ексклюзивному інтерв'ю DW президент Литви Гітанас Науседа розповів, які санкції проти Кремля можуть бути ефективними, а також про підтримку опозиції в Білорусі та стратегію НАТО за президента США Байдена.
Країни Балтії розширять санкції щодо білоруських посадовців

Країни Балтії розширять санкції щодо білоруських посадовців 24.09.2020

У запланованому до публікації 25 вересня списку 103 представники силових структур, судів, співробітники адміністрації президента Білорусі.
Литва, Латвія і Естонія запровадили санкції проти Лукашенка

Литва, Латвія і Естонія запровадили санкції проти Лукашенка 31.08.2020

Балтійські країни заборонили Олександру Лукашенку в'їзд на свою територію. Санкції стосуються ще 29 представників влади Білорусі.
Естонія та Латвія запровадять санкції проти керівництва Білорусі

Естонія та Латвія запровадять санкції проти керівництва Білорусі 21.08.2020

Услід за Литвою ще дві балтійські країни заявили, що незалежно від ЄС запровадять санкції проти посадовців Білорусі, причетних до фальсифікації виборів. Про готовність піти на такий крок повідомили Рига та Таллінн.
37 тисяч військових США візьмуть участь у навчаннях в Європі

37 тисяч військових США візьмуть участь у навчаннях в Європі 07.10.2019

У НАТО під час навчань в Європі планують залучити найбільшу кількість американських військових за останні 25 років.

80 років Пакту Молотова-Ріббентропа: медовий місяць двох диктаторів

80 років Пакту Молотова-Ріббентропа: "медовий місяць" двох диктаторів 23.08.2019

23 серпня виповнилося 80 років з дня підписання Пакту Молотова-Ріббентропа. Гітлерівська Німеччина та сталінський Радянський Союз розділили Польщу та країни Балтії і стали союзниками на 22 місяці.
У Литві обирають президента

У Литві обирають президента 12.05.2019

Після двох п'ятирічних термінів чинна президентка Литви Даля Грібаускайте більше не має права балотуватися на посаду. На її місце претендують дев'ятеро кандидатів, троє з яких мають реальні шанси перемогти.
Естонія: Кая Каллас не отримала мандат на формування уряду меншості

Естонія: Кая Каллас не отримала мандат на формування уряду меншості 15.04.2019

Більшість законодавців не підтримали надання мандата на формування уряду меншості лідерці партії, що здобула перемогу на виборах.

На парламентських виборах у Латвії перемагає проросійська партія Злагода

На парламентських виборах у Латвії перемагає проросійська партія "Злагода" 07.10.2018

За результатами підрахунку 90 відсотків бюлетенів, на парламентських виборах у Латвії перемагає проросійська партія "Злагода". Друге та третє місце посіли партія "Кому належить держава?" та Нова консервативна партія.
Естонія зробила безплатними міжміські автобуси у більшості регіонів

Естонія зробила безплатними міжміські автобуси у більшості регіонів 27.07.2018

У Естонії з цього місяця запровадили безплатний проїзд у міжміських автобусах у 11 з 15 регіонів країни. Так влада намагається запобігти переїзду людей з сіл у міста.
На виборах у Фінляндії перемагає чинний президент Нііністе

На виборах у Фінляндії перемагає чинний президент Нііністе 28.01.2018

За попередніми підрахунками, на президентських виборах у Фінляндії перемагає чинний голова держави Саулі Нііністе, який отримав підтримку понад 60 відсотків виборців.
Росія в очах НАТО: загроза, виклик чи суперник на рівних?

Росія в очах НАТО: загроза, виклик чи суперник на рівних? 22.01.2018

Американський генерал назвав Росію найбільшою загрозою у Європі. Однак його колеги у НАТО більш обережні. DW розбиралася, наскільки суттєвими є розбіжності у поглядах на РФ всередині Альянсу.
У Латвії прискорюють переведення шкільної освіти на латиську мову

У Латвії прискорюють переведення шкільної освіти на латиську мову 10.10.2017

Прем'єр-міністр Латвії Маріс Кучінскіс вважає, що питання про переведення середньої освіти в країні на державну - латиську - мову має бути вирішене до лютого 2018 року.
Два Заходи: скільки військових беруть участь у російсько-білоруських навчаннях

Два "Заходи": скільки військових беруть участь у російсько-білоруських навчаннях 13.09.2017

Офіційно чисельність задіяних солдатів у маневрах Росії та Білорусі "Захід-2017" - 12,7 тисячі, але до навчань, які проходять паралельно, може бути залучено набагато більше особового складу. Деталі - у DW.
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