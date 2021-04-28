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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Балтійські країни".
До країн Балтії відносять Латвію, Литву та Естонію. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
За результатами підрахунку 90 відсотків бюлетенів, на парламентських виборах у Латвії перемагає проросійська партія "Злагода". Друге та третє місце посіли партія "Кому належить держава?" та Нова консервативна партія.