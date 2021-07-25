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Байройтський фестиваль

Щорічний музичний фестиваль у Байройті, на якому виконуються твори Ріхарда Ваґнера. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Байройтський фестиваль".

Байройтський фестиваль був заснован Ріхардом Ваґнером 1876 року. Для його проведення в баварському місті Байройт було збудовано театр. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Постановкою Летючого голландця відкрився Байройтський фестиваль

Постановкою "Летючого голландця" відкрився Байройтський фестиваль 25.07.2021

У Німеччині після року вимушеної перерви відкрився знаменитий Байройтський фестиваль, присвячений композитору Ріхарду Вагнеру. Диригенткою фестивалю вперше в його історії виступила українка Оксана Линів.
Сім речей, які варто знати про Ріхарда Ваґнера

Сім речей, які варто знати про Ріхарда Ваґнера 25.07.2021

Завдяки Байротському фестивалю ім'я німецького композитора Ріхарда Ваґнера стало відомим на весь світ. Але хто знає, що він іще у школі писав п'єси та часто мав справу з безгрошів'ям?
Перша диригентка на Байройтському фестивалі Оксана Линів: Вишиванки допомагають зберегти ідентичність на чужині

Перша диригентка на Байройтському фестивалі Оксана Линів: Вишиванки допомагають зберегти ідентичність на чужині 24.07.2021

Уперше на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі диригуватиме жінка. Українка Оксана Линів розповіла DW про свої враження та очікування від фестивалю.
Байройт-2021: Ваґнер на тлі катастроф

Байройт-2021: Ваґнер на тлі катастроф 23.07.2021

Попри пандемію у світі та повінь століття в Німеччині, легендарний фестиваль Ріхарда Ваґнера відбудеться. І навіть обіцяє стати епохальним. Уперше диригенткою виступить жінка - українка Оксана Линів.
Як Оксана Линів повертає Галичину на культурну карту Європи (відео)

Як Оксана Линів повертає Галичину на культурну карту Європи (відео) 05.10.2020

Уперше диригенткою на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі у 2021 буде жінка - українка Оксана Линів. У ексклюзиві DW вона розповідає про свої витоки та історичні переплетіння між Україною та Західною Європою.

Як Оксана Линів повертає Галичину на культурну карту Європи (02.10.2020) 02.10.2020

Уперше диригенткою на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі у 2021 буде жінка - українка Оксана Линів. У ексклюзиві DW 42-річна уродженка Львівщини розповідає про своє рідне місто Броди, багатокультурну Галичину та історичні переплетіння між Україною та Західною Європою.
Диригенткою на Байройтському фестивалі вперше стане жінка - українка Оксана Линів

Диригенткою на Байройтському фестивалі вперше стане жінка - українка Оксана Линів 21.09.2020

Наступного року на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі вперше диригуватиме жінка. Нею стане українка Оксана Линів.
Сім міфів про Байройт

Сім міфів про Байройт 25.07.2018

25 липня відкривається Байройтський фестиваль - найбільший оперний фестиваль Німеччини. Жоден культурний форум у світі не овіяний такою кількістю легенд і забобонів.
Ваґнерівський фестиваль у Байройті: з червоним килимком і без скандалів

Ваґнерівський фестиваль у Байройті: з червоним килимком і без скандалів 24.07.2017

Цьогорічний фестиваль у Байройті відзначається тим, що ваґнерівський клан, як не дивно, не свариться. А у новій постановці "Мейстерзингерів" Ваґнера ідеться про нацистську спадщину.
Байройтський фестиваль відкрився під посиленими заходами безпеки

Байройтський фестиваль відкрився під посиленими заходами безпеки 25.07.2016

Цього року фестиваль у баварському Байройті проходить без традиційного офіційного прийому та проходження гостей червоною доріжкою у день прем'єри через низку нападів на півдні Німеччини.
Байройт без червоної доріжки

Байройт без червоної доріжки 25.07.2016

Такого ще ніколи не було: Байройтський фестиваль вперше відкривається без червоної доріжки та без офіційного прийому. Таким чином організатори вирішили проявити повагу до жертв стрілянини у Мюнхені.
Скандал і музика Вагнера: над Байройтом зібралися хмари

Скандал і музика Вагнера: над Байройтом зібралися хмари 25.07.2012

Фестиваль у Байройті ще до відкриття затьмарено скандалом. Російський співак не виконуватиме головну партію в «Летючому голландці». Але фестиваль все одно відкриється вчасно.
Байройтський фестиваль затьмарено скандалом з татуюванням зі свастикою

Байройтський фестиваль затьмарено скандалом з татуюванням зі свастикою 23.07.2012

Фестиваль у Байройті затьмарено скандалом. Через татуювання зі свастикою російський співак Євген Нікітін не виконуватиме головну партію в опері «Летючий голландець». Його замінить Самюель Юнн з Південної Кореї.
Відкрився Байройтський фестиваль

Відкрився Байройтський фестиваль 26.07.2010

У Німеччині розпочалося одне з найпрестижніших свят світу класичної музики. Йдеться про Байройтський фестиваль, присвячений музиці Ріхарда Ваґнера. Цього року ця подія відбувається вже 99-й раз.
Більше, ніж «Готель Токіо»

Більше, ніж «Готель Токіо» 17.03.2009

Сучасна музика чи класика, джаз чи поп – на німецькій музичній сцені для кожного знайдеться місце. Великі фестивалі приваблюють світових митців. А німецькі музичні ВНЗ користуються популярністю за кордоном.