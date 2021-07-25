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Щорічний музичний фестиваль у Байройті, на якому виконуються твори Ріхарда Ваґнера. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Байройтський фестиваль".
Байройтський фестиваль був заснован Ріхардом Ваґнером 1876 року. Для його проведення в баварському місті Байройт було збудовано театр. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Уперше диригенткою на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі у 2021 буде жінка - українка Оксана Линів. У ексклюзиві DW 42-річна уродженка Львівщини розповідає про своє рідне місто Броди, багатокультурну Галичину та історичні переплетіння між Україною та Західною Європою.