Щорічний музичний фестиваль у Байройті, на якому виконуються твори Ріхарда Ваґнера. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Байройтський фестиваль".

Байройтський фестиваль був заснован Ріхардом Ваґнером 1876 року. Для його проведення в баварському місті Байройт було збудовано театр. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.