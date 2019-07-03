Байден і лідери ЄС обговорили Росію, Китай і коронавірус

Президент США Джо Байден обговорив з лідерами Євросоюзу відносини з Росією, Китаєм і Туреччиною, а також боротьбу з пандемією та змінами клімату. Віртуальний саміт ЄС відбувся у четвер, 25 березня. Президент США підключився до нього пізно ввечері, під кінець зустрічі на найвищому рівні, повідомляє кореспондент DW.

Канцлерка Німеччини Анґеля Меркель (Angela Merkel) на підсумковій пресконференції назвала розмову з Байденом "особливим пунктом" саміту ЄС. "(У нас. - Ред.) є багато спільного, що ми би хотіли розвивати", - заявила вона. За словами Меркель, теми, де ЄС і США мають багато спільного, - це боротьба зі змінами клімату, подолання спорів у торгівлі, а також відносини з Китаєм, Росією та Туреччиною.

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На думку канцлерки ФРН, нинішня розмова стала важливим жестом, який вказує на тіснішу співпрацю ЄС і США. Вона висловила надію, що Байден зможе взяти участь у саміті ЄС цього літа.

Нагадаємо, що востаннє президент США брав участь у саміті ЄС у квітні 2009 року. Це був Барак Обама, а Байден тоді був віцепрезидентом.

Стратегічна дискусія про Росію на наступному саміті ЄС

Спілкування лідерів 27 країн ЄС з Байденом тривало близько пів години. Крім президента США, виступили лише президент Європейської Ради Шарль Мішель і Антоніу Кошта, прем'єр-міністр Португалії, яка у цьому півріччі головує у Раді ЄС.

У своєму виступі Мішель назвав президентство Байдена "історичним шансом надати нового імпульсу нашій співпраці". Окрему увагу глава Європейської Ради приділив загрозам з боку нових авторитарних "моделей". "Використовуючи нові інструменти, такі як дезінформація, кібератаки та гібридні загрози, вони зловживають або викривляють правила, щоб атакувати демократію", - заявив Мішель, не уточнивши при цьому, які саме країні він має на увазі. Після цього він згадав Росію, Китай та Іран, закликавши Байдена "об'єднати зусилля, щоби побудувати більш справедливий, зелений і демократичний світ".

На саміт ЄС 25-26 березня була запланована "стратегічна дискусія" про відносини з Росією. Через погіршення ситуації з коронавірусом, саміт перетворили на відеоконференцію. У такому форматі повноцінне обговорення Росії вирішили не проводити, замість чого Шарль Мішель лише поінформував лідерів ЄС про свою телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним . Тепер "стратегічну дискусію" щодо Росії проведуть на наступному саміті. Планова зустріч глав держав і урядів країн ЄС має відбутися у червні.