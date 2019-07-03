 Байден і лідери ЄС обговорили Росію, Китай і коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Байден і лідери ЄС обговорили Росію, Китай і коронавірус

Президент США Джо Байден узяв участь у віртуальному саміті ЄС. Він обговорив з лідерами країн Євросоюзу відносини з Росією, Китаєм і Туреччиною. У ЄС заявили про бажання "об'єднати сили" з США.

Джо Байден взяв участь у віртуальному саміті ЄС

Джо Байден взяв участь у віртуальному саміті ЄС

Президент США Джо Байден  обговорив з лідерами Євросоюзу відносини з Росією, Китаєм і Туреччиною, а також боротьбу з пандемією та змінами клімату. Віртуальний саміт ЄС відбувся у четвер, 25 березня. Президент США підключився до нього пізно ввечері, під кінець зустрічі на найвищому рівні, повідомляє кореспондент DW.

Канцлерка Німеччини Анґеля Меркель (Angela Merkel) на підсумковій пресконференції назвала розмову з Байденом "особливим пунктом" саміту ЄС. "(У нас. - Ред.) є багато спільного, що ми би хотіли розвивати", - заявила вона. За словами Меркель, теми, де ЄС і США мають багато спільного, - це боротьба зі змінами клімату, подолання спорів у торгівлі, а також відносини з Китаєм, Росією та Туреччиною.

Читайте також:  Чого чекати від стратегічної дискусії у ЄС щодо відносин з Росією

На думку канцлерки ФРН, нинішня розмова стала важливим жестом, який вказує на тіснішу співпрацю ЄС і США. Вона висловила надію, що Байден зможе взяти участь у саміті ЄС цього літа.

Нагадаємо, що востаннє президент США брав участь у саміті ЄС у квітні 2009 року. Це був Барак Обама, а Байден тоді був віцепрезидентом.

Стратегічна дискусія про Росію на наступному саміті ЄС

Спілкування лідерів 27 країн ЄС з Байденом тривало близько пів години. Крім президента США, виступили лише президент Європейської Ради Шарль Мішель і Антоніу Кошта, прем'єр-міністр Португалії, яка у цьому півріччі головує у Раді ЄС.

У своєму виступі Мішель назвав президентство Байдена "історичним шансом надати нового імпульсу нашій співпраці". Окрему увагу глава Європейської Ради приділив загрозам з боку нових авторитарних "моделей". "Використовуючи нові інструменти, такі як дезінформація, кібератаки та гібридні загрози, вони зловживають або викривляють правила, щоб атакувати демократію", - заявив Мішель, не уточнивши при цьому, які саме країні він має на увазі. Після цього він згадав Росію, Китай та Іран, закликавши Байдена "об'єднати зусилля, щоби побудувати більш справедливий, зелений і демократичний світ".

На саміт ЄС 25-26 березня була запланована "стратегічна дискусія" про відносини з Росією. Через погіршення ситуації з коронавірусом, саміт перетворили на відеоконференцію. У такому форматі повноцінне обговорення Росії вирішили не проводити, замість чого Шарль Мішель лише поінформував лідерів ЄС про свою телефонну  розмову з президентом Росії Володимиром Путіним . Тепер "стратегічну дискусію" щодо Росії проведуть на наступному саміті. Планова зустріч глав держав і урядів країн ЄС має відбутися у червні.

 

Дивитись відео 01:56

Нові керівники ЄС: чого чекати Україні (03.07.2019)

Також за темою

Ruslland PK Sergei Lawrow und Josep Borrell

Чого чекати від стратегічної дискусії у ЄС щодо відносин з Росією 25.03.2021

ЄС відклав завершення стратегічної дискусії про відносини з Росією. Чому Євросоюз веде цю дискусію, яку роль у ній грає Україна та чого очікувати від обговорення - у матеріалі DW.

Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel

Меркель закликала США до співпраці у протистоянні викликам з Росії та Китаю 19.02.2021

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила про готовність Берліна до відновлення тісного трансатлантичного партнерства. Вона також констатувала відсутність прогресу в реалізації мінських домовленостей.

USA Washington | Münchner Sicherheitskonferenz | Joe Biden

Байден заявив про відновлення альянсу з Європою та атаки Кремля на демократію 19.02.2021

Криза у відносинах між США та Європою закінчилася, заявив президент США Джо Байден. Він також зазначив, що Кремль атакує західну демократію, а підтримка суверенітету України має життєво важливе значення для Європи і США.

Реклама

Докладно

В'їзд до ФРН, попри безвіз з Україною, для всіх охочих закрито

В'їзд до ФРН під час пандемії COVID-19: питання і відповіді

DW зібрала всю важливу інформацію щодо поїздок до Німеччини попри пандемію.  

Судно Ever Given заблокувало Суецький канал

Заблокований Суецький канал: чого чекати світовій економіці

Особливо від нинішньої ситуації з заблокованим Суецьким каналом може постраждати Європа, зокрема й Німеччина.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  