 Байден визначився з кандидаткою на посаду віцепрезидента США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2020

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Новини

Байден визначився з кандидаткою на посаду віцепрезидента США

Камала Харріс в якості кандидатки на посаду віцепрезидента США разом з Джо Байденом боротиметься цього року за Білий дім.

Джо Байден та Камала Харріс під час дебатів претендентів на кандидування від Демократичної партії, липень 2019 року

Джо Байден та Камала Харріс під час дебатів претендентів на кандидування від Демократичної партії, липень 2019 року

Претендент на посаду президента США Джо Байден оголосив, що Камала Харріс в якості кандидатки у віцепрезиденти стане його напарницею у боротьбі за Білий дім. Про це ймовірний кандидат від Демократичної партії США заявив у вівторок, 11 серпня.

Байден, який сам обіймав посаду віцепрезидента під час правління Барака Обами, назвав Харріс "безстрашною борчинею за "малу людину" і однією з найкращих державних службовців країни". На думку Байдена, Харріс здатна об'єднати американський народ та "будуватиме США, які відповідатимуть нашим ідеалам", цитує агентство новин AP.

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Очікується, що перший спільний публічний виступ обох кандидатів відбудеться вже 12 серпня під час заходу в місті Вілмінгтон у штаті Делавер.

Перша чорна жінка у президентських перегонах в США

Таким чином Харріс стане першою афроамериканкою, яка балотуватиметься на другу за важливістю посаду у США від однієї з двох найбільших політичних партій країни. Рішення обрати саме її підкреслює розуміння Байденом того, наскільки важливу роль гратимуть для його переобрання чорні виборці, зазначає AP.

Сенаторка від Демократичної партії США Камала Харріс

Сенаторка від Демократичної партії США Камала Харріс (фото з архіву)

55-річна сенаторка Харріс разом з Байденом змагалася за номінацію на кандидування від демократів під час праймеріз, а після вибуття з внутрішньопартійних перегонів швидко стала однією з найбільш вірогідних кандидатів на посаду віцепрезидента США від Демократичної партії.

Трамп здивований рішенням Байдена

Президент США Дональд Трамп 11 серпня заявив, що "трохи здивований" рішенням Байдена обрати саме Харріс. Чинний глава Білого дому нагадав, що під час праймеріз вона гостро критикувала Байдена. Сенаторка також відома як "одна з найбільш ліберальних осіб у Сенаті США", додав Трамп. "Я думав, що Байден спробує трохи відсторонитися від цього", - зазначив американський президент.

Він також згадав про низькі результати Харріс під час праймеріз. "Але ж це - свого роду соцопитування", - висловив Трамп своє здивування.

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