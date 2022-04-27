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Афіни

Афіни - столиця Греції. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Афіни".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Російський сентимент у Греції: між православ'ям і радянською ностальгією

Російський сентимент у Греції: між православ'ям і радянською ностальгією 27.04.2022

Уряд в Афінах засуджує російське вторгнення в Україну. Але грецьке суспільство у ставленні до цієї війни розколоте. Ліві керуються радянською ностальгією, православні - "скрєпами".

"Поштові мурахи": як роботи сортують посилки у Греції (07.10.2021) 07.10.2021

В Афінах сортувати пошту допомагають роботи. Маленькі жовті машинки, як мурахи, злагоджено і точно сканують, зважують посилки і розкидають по поштових мішках. На це можна дивитися вічно…

В Афінах противників обов'язкової вакцинації розганяли водометами

В Афінах противників обов'язкової вакцинації розганяли водометами 29.08.2021

Тисячі людей вийшли в Афінах та Салоніках на вулиці із протестом проти обов'язкової вакцинації та обмежень для нещеплених людей. В грецькій столиці відбулись сутички мітингарів з правоохоронцями.
Від Атланти до Ріо: як на Олімпіадах перемагали Клочкова, Кличко, Подкопаєва, Ломаченко та інші українці (відео)

Від Атланти до Ріо: як на Олімпіадах перемагали Клочкова, Кличко, Подкопаєва, Ломаченко та інші українці (відео) 05.08.2021

На Олімпійських іграх в Атланті 25 років тому українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось як це було. Тріумфи і провали України на літніх Олімпіадах.

Від Атланти до Ріо: головні досягнення і провали України на Олімпіадах (05.08.2021) 05.08.2021

Для України Токіо-2020 стали вже сьомими Літніми Олімпійськими іграми і, схоже, одними з найбільш невдалих. Втім, чверть століття тому в Атланті українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось, як це було.

У Греції протестували кілька тисяч противників вакцинації

У Греції протестували кілька тисяч противників вакцинації 14.07.2021

Учасники акцій протесту в Афінах та інших містах відстоюють право не вакцинуватися від коронавірусу на тлі нових обмежень для невакцинованих, запроваджених урядом Греції.
У Греції поліція знайшла викрадену 2012 року картину Пікассо

У Греції поліція знайшла викрадену 2012 року картину Пікассо 29.06.2021

Грецька поліція знайшла картину Пабло Пікассо "Голова жінки", викрадену 2012 року з Національної художньої галереї в Афінах.
ЄС викликав посла Білорусі для пояснень щодо інциденту з літаком

ЄС викликав посла Білорусі для пояснень щодо інциденту з літаком 24.05.2021

Білоруського дипломата в Брюсселі поінформували про неприпустимість дій білоруської влади щодо вимушеної посадки цивільного літака та затримання активіста Романа Протасевича.
У ЄС вимагають від Мінська пояснень щодо вимушеної посадки літака Ryanair

У ЄС вимагають від Мінська пояснень щодо вимушеної посадки літака Ryanair 23.05.2021

Влада Білорусі має негайно пояснити обставини вимушеної посадки літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, а також можливий арешт журналіста Романа Протасевича, вимагають у країнах ЄС.
В аеропорту Мінська затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича

В аеропорту Мінська затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича 23.05.2021

Літак рейсу Афіни-Вільнюс з Романом Протасевичем на борту змусили сісти в аеропорту столиці Білорусі.
Сотні пожежників борються з вогнем у Греції

Сотні пожежників борються з вогнем у Греції 22.05.2021

У Греції на захід від Афін триває боротьба з лісовою пожежею, яку називають найбільшою за останні 20-30 років.
Уряд Греції таки дозволив в'їзд туристам з України

Уряд Греції таки дозволив в'їзд туристам з України 14.05.2021

Для вільного в'їзду до Греції українцям знадобиться свіжий негативний ПЛР-тест на коронавірус або довідка про вакцинацію, одужання чи наявність антитіл на коронавірус англійською мовою.
У Греції після довгого локдауну відкривають пляжі й музеї

У Греції після довгого локдауну відкривають пляжі й музеї 07.05.2021

Вже з 8 травня в Греції відкриють приватні пляжі, а з 14 травня для відвідувачів відкриються музеї. 15 травня в цій середземноморській країні відкривається туристичний сезон.
Зухвале вбивство журналіста в Афінах: уряд обіцяє швидке розслідування

Зухвале вбивство журналіста в Афінах: уряд обіцяє швидке розслідування 10.04.2021

В уряді Греції обіцяють, що поліція країни швидко знайде вбивць відомого журналіста Йоргоса Караіваза, якого розстріляли напередодні. Вбивство різко засудила голова Єврокомісії.
Туреччина: переговори з Грецією пройшли в дуже позитивній атмосфері

Туреччина: переговори з Грецією пройшли в "дуже позитивній" атмосфері 27.01.2021

Останнім часом суперечка між Анкарою та Афінами через багатий покладами природного газу шельф у східній частині Середземного моря загострилась. Переговори сторони не проводили п'ять останніх років.
У Греції та на Кіпрі виявили мутацію коронавірусу з Великобританії

У Греції та на Кіпрі виявили мутацію коронавірусу з Великобританії 03.01.2021

Виявлену раніше в Великобританії мутацію коронавірусу підтвердили в Греції та на Кіпрі. Випадки на Кіпрі підтверджено в тих, хто на Різдво подорожував до Британських островів.
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