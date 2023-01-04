Елефсін 2023: Містерії античності та промисловість

4 лютого Елефсін святкуватиме початок року у ролі однієї з трьох цьогорічних культурних столиць Європи. Це грецьке місто буде найменшим у цьому статусі. Програма заходів має мало спільного зі стереотипами про Грецію.

"Якщо хтось колись зможе змінити Елефсін, він зможе змінити і весь світ", - сказав свого часу хтось з митців. Причин щось змінити в Елефсіні більше, ніж достатньо. Це містечко з його 25-ма тисячами мешканців особливо гарним не назвеш. Воно виглядає геть не так, як туристи уявляють собі Грецію з поштових листівок. Тут дарма шукати вузенькі провулки посеред білосніжних будинків, таверни на березі смарагдового моря, заповнені людьми. Замість цього в Елефсіні - бліді фасади, промислові руїни, списані морські пароплави, що іржавіють на цвинтарі кораблів. З позитивного тут передовсім усміхнені люди, гостинність і душевність, доглянуті сади. Елефсін уособлює собою Грецію, яку не зображають на поштових листівках: справжню, недосконалу, мовчазну і гідну.

Слідами античності Фото: Maria Rigoutsou/DW

Можливо, саме це і є особливою рисою Елефсіна як однієї з трьох європейських культурних столиць 2023 року, а також те, що це за весь час найменше і найдревніше з європейських міст у цьому статусі. На батьківщині Есхіла - великого античного грецького поета, відбудуться 465 заходів у 30 різних локаціях. Свою програму під гаслом "Містерії змін" представлять 192 грецьких і 137 міжнародних митців у 17 різних дисциплінах. Програма ділиться на три умовні тематичні категорії: людина і суспільство, довкілля і праця.

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Таємниці старовинні і сучасні

Художній керівник проєкту - 66-річний режисер і актор Міхаїл Мармаринос. Під час розмови з DW на вражаючому археологічному майданчику, він пристрасно пояснював дещо заплутаний план заходів. Стародавній Елефсін розташований у центрі сучасного міста. Тут тисячі років тому люди намагалися заглибитися в таємниці смерті за допомогою легендарних "Елевсінських містерій". Вони були одними з найважливіших обрядів посвячення в стародавній Греції.

Містики тисячами приходили сюди, щоб дати обітницю мовчання Ієрофанту, верховному жрецю Деметри, богині родючості. Сьогодні ми дуже мало знаємо про великі таємниці давнини, хоча стародавній Елефсін мав вплив на формування нашого сучасного життя. "Звідси почалося вирощування пшениці для людей. На цьому етапі люди закінчили своє кочове існування та перестали мігрувати в пошуках їжі", - каже Мармарінос, який, здається, знає кожен куточок цього чарівного та релігійного місця. Потім він рішуче додає: "Культивація землі є початком самої культури".

Режисер і актор Міхаїл Мармарінос - художній керівник культурної столиці Європи Елефсіна Фото: Maria Rigoutsou/DW

За словами Мармаріноса, геть поруч розташований Телестеріон, перший у світі "неформальний" театр. Неформальний, оскільки поняття театру на той час не існувало. Але ще до комедії та драми люди збиралися в Елефсіні, щоб побачити таємниці. У 2023 році хореограф Саша Вальц (Sasha Waltz) і режисер Йохен Сандіг (Jochen Sandig) покажуть "Human Requiem" - симбіоз звуку, музики, природного світла та пластики людського тіла. Для Мармаріноса йдеться про естетичний досвід, який показує, що самої лише мови недостатньо. Також тут прозвучить твір "Ма" Ромео Кастеллуччі. Що саме там можна буде побачити або що означає сама назва, до того часу залишатиметься "містерією".

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Місто біженців

Іншою історичною опорою міста є промисловість. Це і прокляття, і благословення одночасно. Благословення, бо вона забезпечила роботу та нові засоби для існування тисячам біженців і переміщених осіб, які прибули сюди в 1922 році після знищення Смірни, нині турецького Ізміра. Прокляття, тому що нафтопереробні, цементні заводи та інші галузі промисловості, які домінували до 1990-х років, не лише створювали робочі місця та процвітання. Елефсін належить до грецького регіону з особливо високим рівнем захворюваності на рак та високим рівнем забруднення довкілля.

Місто в очікуванні туристів Фото: Maria Rigoutsou/DW

За останні 30 років промисловість у регіоні різко занепала, що призвело і до економічного занепаду міста. Багато де можна побачити промислові руїни. Зараз у рамках заходів, пов'язаних зі статусом культурної столиці, реконструюють старий лакофарбовий завод. Тут створюється культурний об'єкт, який не втратить своєї актуальності й після 2023 року. Одним із перших гостей стане митець Хуан Сантовала з Колумбії. Він готуватиме твір, присвячений трудящим міста. Участь візьмуть люди, які працювали чи досі працюють на підприємствах регіону. Для кожного з них виготовлять керамічний шолом і подарують після виставки.

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Культура і надії на краще

Іншим місцем, де зараз ведуться будівельні роботи, є старий оливковий млин. З 1875 по 1960 рік тут розташовувався успішний миловарний завод. Зараз його перетворюють на місце зустрічей та арт-майданчик. Перша виставка присвячена колишній міністерці культури Греції Меліні Меркурі та її тодішньому французькому колезі Жаку Лангу. Саме Меркурі виступила з ідеєю програми "Культурні столиці" в 1985 році. Ланг відіграв ключову роль у його реалізації. Поряд зі старим оливковим млином розташований театр просто неба, де, зокрема, ставитимуть свої твори національні театри сербського Нового Саду та південнокорейської столиці Сеула.

Сучасні містерії - корабельне кладовище Фото: Maria Rigoutsou/DW

У бухті Влича особливо вражає кладовище кораблів. Десь 70 залізних "скелетів" кинуті напризволяще та забруднюють море нафтою та іржею. Для багатьох жителів це більмо на оці і символ десятиліть бездіяльності державних органів. Все ж, ці гіганти справляють на глядача враження. Які історії вони розповідають? Як це місце використовуватиме проєкт "Культурна столиця", поки ще теж залишається загадкою.

Мешканці Елефсіна хочуть, щоб їхній культурний 2023 рік видався успішним. Вони сподіваються на багатьох відвідувачів з усього світу і на те, що влада в Афінах не забуде їх після завершення культурних подій. Простим громадянам цей проєкт також обіцяє ремонт доріг, площ та тротуарів. Для них 2023 рік пропонує, можливо, унікальну можливість закласти основу для кращого майбутнього.