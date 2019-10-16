Асад обіцяє боротися зі "злочинним" вторгненням турків

Президент Сирії Башар Асад пообіцяв реагувати на військове вторгнення Туреччини до його країни за допомогою усіх законних засобів. Про це він заявив у Дамаску у четвер, 17 жовтня, під час зустрічі з радником з питань національної безпеки Іраку Фалех аль-Фаядом.

При цьому Асад назвав дії Туреччини у Сирії "злочинною агресією", цитує агенція AP. За його словами, військова операція є частиною планів турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана щодо бійців курдських формувань, але, за його словами, він здійснює її під "фальшивими гаслами". Асад пообіцяв відповідати на турецьку агресію "у будь-якій частині Сирії й усіма доступними законними засобами".

Це - перші публічні заяви Асада відтоді, як Дамаск в рамках домовленостей з курдами відправив війська на північ Сирії в прикордонні з Туреччиною райони, зазначає інформагенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, 17 жовтня має відбутися зустріч віцепрезидента США Майка Пенса та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Раніше цього дня Пенс прибув до Туреччини разом з держсекретарем США Майком Помпео, передає агенція новин dpa.

Як повідомлялося, напередодні президент США Дональд Трамп погрожував застосувати проти Туреччини ще жорсткіші санкції, якщо розмова Пенса й Ердогана не виявиться "успішною".

Наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряди, зокрема, Німеччини, Франції та Нідерландів заявили про припинення поставок зброї Анкарі, Євросоюз засудив наступ, а Радбез ООН застеріг від погіршення гуманітарної ситуації у регіоні.