 Асад обіцяє боротися зі ″злочинним″ вторгненням турків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2019

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Новини

Асад обіцяє боротися зі "злочинним" вторгненням турків

Дамаск розцінює дії Анкари на півночі Сирії як "злочинну агресію" та буде боротися з нею усіма законними засобами, запевнив президент Сирії Башар Асад.

Президент Сирії Башар Асад

Президент Сирії Башар Асад (архівне фото) обіцяє вдатися до всіх законних засобів під час протидії туркам

Президент Сирії Башар Асад пообіцяв реагувати на військове вторгнення Туреччини до його країни за допомогою усіх законних засобів. Про це він заявив у Дамаску у четвер, 17 жовтня, під час зустрічі з радником з питань національної безпеки Іраку Фалех аль-Фаядом.

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Виведення військ США з півночі Сирії та наступ Туреччини на курдів може призвести до посилення в регіоні ролі Росії та Ірану та виходу на свободу бойовиків "Ісламської держави", наголосила канцлерка ФРН. (17.10.2019)

Низка країн та генсек НАТО вимагають від Туреччини припинити наступальну операцію проти курдів у Сирії. У середу Майк Пенс та Майк Помпео прибудуть до Анкари, а РБ ООН має розглянути ситуацію на своєму засіданні. (15.10.2019)

Президент США Дональд Трамп розраховує, що зустріч Майка Пенса і Реджепа Таїпа Ердогана буде успішною. Інакше він погрожує Анкарі новими санкціями через наступ у Сирії. (16.10.2019)

При цьому Асад назвав дії Туреччини у Сирії "злочинною агресією", цитує агенція AP. За його словами, військова операція є частиною планів турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана щодо бійців курдських формувань, але, за його словами, він здійснює її під "фальшивими гаслами". Асад пообіцяв відповідати на турецьку агресію "у будь-якій частині Сирії й усіма доступними законними засобами".

Це - перші публічні заяви Асада відтоді, як Дамаск в рамках домовленостей з курдами відправив війська на північ Сирії в прикордонні з Туреччиною райони, зазначає інформагенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, 17 жовтня має відбутися зустріч віцепрезидента США Майка Пенса та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Раніше цього дня Пенс прибув до Туреччини разом з держсекретарем США Майком Помпео, передає агенція новин dpa.

Як повідомлялося, напередодні президент США Дональд Трамп погрожував застосувати проти Туреччини ще жорсткіші санкції, якщо розмова Пенса й Ердогана не виявиться "успішною".

Наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряди, зокрема, Німеччини, Франції та Нідерландів заявили про припинення поставок зброї Анкарі, Євросоюз засудив наступ, а Радбез ООН застеріг від погіршення гуманітарної ситуації у регіоні.

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