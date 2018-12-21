Асад дозволив Іраку бомардувати підконтрольні ІД сирійські території

Президент Сирії Башар Асад дозволив іракським збройним силам вести бойові дії проти загонів терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) на території Сирії, не чекаючи дозволу влади в Дамаску. Про відповідний наказ глави сирійської держави повідомило в неділю, 30 грудня, сирійське державне інформаційне агентство SANA.

Іракські бойові літаки та артилерія й раніше вели обстріли позиції ІД у Сирії, однак щоразу після отримання дозволу від сирійської влади. Попри те, що екстремісти зазнали поразки в Іраку, вони й досі тримають під своїм контролем частину території в Сирії поблизу іракського кордону.

Напередодні Асад отримав лист від прем'єр-міністра Іраку Абдула-Махді, де той закликав Дамаск до координації зусиль обох країн у боротьбі з тероризмом, передає агенція новин dpa.

Як повідомлялося, днями президент США Дональд Трамп повідомив про рішення вивести американський контингент з Сирії. Натомість президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір провести військову операцію на півночі Сирії проти сирійських курдів. Останні попрохали в Башара Асада захисту від турецьких військ.