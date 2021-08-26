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АРМА

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "АРМА".

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), було створено 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українським антикорупційним органам немає аналогів? Фактчек DW (26.08.2021) 26.08.2021

Україна створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі чи, можливо, навіть у всьому світі, заявив Володимир Зеленський. Чи справді це так? І чому тоді досі боротьба з корупцією не запрацювала ефективно? Фактчек DW.

Суд відсторонив від посад керівництво АРМА

Суд відсторонив від посад керівництво АРМА 29.07.2021

Керівництво АРМА підозрюють у заволодінні чужим майном завдяки зловживанню службовим становищем. Йдеться про понад 400 тисяч доларів США, кажуть у ДБР.
Суд у Києві арештував 100 відсотків акцій Мотор Січ - СБУ

Суд у Києві арештував 100 відсотків акцій "Мотор Січ" - СБУ 20.03.2021

Майно і увесь обсяг акцій виробника авіадвигунів "Мотор Січ" були арештовані рішенням Шевченківського районного суду Києва.
Медіаактиви Курченка віддали компанії Коломойського

Медіаактиви Курченка віддали компанії Коломойського 12.09.2020

Керувати активами медіахолдингу UMH, що належав Сергію Курченку, доручено компанії з орбіти Ігоря Коломойського.

Новий управитель у "Межигір’ї": нове життя старої корупції? (12.06.2019) 13.06.2019

Новим управителем "Межигір’я" стала київська фірма "Cкомпані". Деякі активісти її пов’язують з людьми президента-втікача Віктора Януковича. Чи справді це так і що буде з "Хонкою", спа-салоном і страусами Януковича? Репортаж DW з "Межигір’я".

Межигір'я: нове життя чи стара корупція? (відео)

"Межигір'я": нове життя чи стара корупція? (відео) 12.06.2019

Новим управителем "Межигір’я" стала київська фірма "Cкомпані". Деякі активісти пов’язують її з людьми Віктора Януковича. Чи справді це так і що тепер буде з "Хонкою", спа-салоном і страусами? Репортаж DW.

АРМА оприлюднило список арештованих активів у його управлінні

АРМА оприлюднило список арештованих активів у його управлінні 19.03.2019

У списку арештованого майна, яке передане в укправління агентства з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - 726 позицій. Список щомісяця оновлюватиметься.
У АРМА обіцяють оприлюднити список усіх арештованих активів

У АРМА обіцяють оприлюднити список усіх арештованих активів 25.02.2019

Торік Агентство з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, перерахувало в держбюджет дев'ять мільйонів гривень. Невдовзі АРМА обіцяє оприлюднити перелік всіх арештованих активів.

"Межигір'я" без Януковича: "Хонка" занепадає, страуси задоволені (20.02.2019) 20.02.2019

Після втечі Віктора Януковича п'ять років тому українці були вражені, коли побачили, яку резиденцію у Межигір'ї вибудував собі екс-президент. Щоправда, статус резиденції досі залишається підвішеним. Чим нині живе "Межигіря" - у репортажі DW.

Рік роботи АРМА: що встигло зробити українське агентство з розшуку активів

Рік роботи АРМА: що встигло зробити українське агентство з розшуку активів 30.10.2018

Західні експерти в сфері розшуку активів оцінили перший рік роботи новоствореного українського Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Їхні висновки - в матеріалі DW.
АРМА продає віджатий Росією та арештований Україною сейнер

АРМА продає "віджатий" Росією та арештований Україною сейнер 23.10.2018

За риболовецький човен "Норд" просять від 1,6 мільйона гривень. Сейнер заарештували українські прикордонники навесні в Азовському морі.

(Не)конфісковані активи Януковича і Ко: що з ними сталося? (18.05.2018) 18.05.2018

Багатомільйонні активи, пов’язані з Януковичем та його оточенням, фігурують у різних кримінальних провадженнях. Та чи зможе Україна повернути собі награбоване? Хто нині управляє цими статками? І чому громадські активісти б'ють на сполох?
Українські шукачі корупційних активів звітують про перші трофеї

Українські шукачі корупційних активів звітують про перші "трофеї" 22.02.2018

Агентство з розшуку і управління активами, одержаних злочинним шляхом, відзвітувало про перші місяці своєї роботи - заарештоване майно на 10 мільйонів доларів та продаж авто на кілька мільйонів гривень.
Глава Агентства з розшуку активів: Входимо у міжнародні мережі як у закриті клуби

Глава Агентства з розшуку активів: Входимо у міжнародні мережі як у закриті клуби 07.12.2017

Глава Агентства з розшуку активів Антон Янчук пояснив DW, як в Україні реалізують майно корупціонерів і хто управляє заарештованими статками екс-міністра Олександра Клименка.