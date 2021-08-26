Українським антикорупційним органам немає аналогів? Фактчек DW (26.08.2021)

Україна створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі чи, можливо, навіть у всьому світі, заявив Володимир Зеленський. Чи справді це так? І чому тоді досі боротьба з корупцією не запрацювала ефективно? Фактчек DW.