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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "АРМА".
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), було створено 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Україна створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі чи, можливо, навіть у всьому світі, заявив Володимир Зеленський. Чи справді це так? І чому тоді досі боротьба з корупцією не запрацювала ефективно? Фактчек DW.
Новим управителем "Межигір’я" стала київська фірма "Cкомпані". Деякі активісти її пов’язують з людьми президента-втікача Віктора Януковича. Чи справді це так і що буде з "Хонкою", спа-салоном і страусами Януковича? Репортаж DW з "Межигір’я".
Після втечі Віктора Януковича п'ять років тому українці були вражені, коли побачили, яку резиденцію у Межигір'ї вибудував собі екс-президент. Щоправда, статус резиденції досі залишається підвішеним. Чим нині живе "Межигіря" - у репортажі DW.
Багатомільйонні активи, пов’язані з Януковичем та його оточенням, фігурують у різних кримінальних провадженнях. Та чи зможе Україна повернути собі награбоване? Хто нині управляє цими статками? І чому громадські активісти б'ють на сполох?