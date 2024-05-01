У "Межигір’ї" почався процес передачі власності державі

У парку-пам'ятці "Межигір'я" почався процес передачі в управління держави активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні у справах щодо експрезидента Віктора Януковича.

У парку-пам'ятці "Межигір'я" у селі Нові Петрівці Київської області розпочався процес передачі в управління держави активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні у справах щодо експрезидента Віктора Януковича. Про це агентству "Інтерфакс-Україна" у середу, 1 квітня, повідомила речниця держустанови "Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я" Ірина Головатенко.

"Міжвідомча комісія у складі представників спеціальної адміністрації парку-пам'ятки "Межигір'я" спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за участю представників Фонду державного майна України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочала роботу з передачі арештованого майна, яке рішенням суду передано в управління АРМА", - зазначила вона.

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За словами Головатенко, до роботи комісії долучився представник громадської організації "НПУ "Межигір'я", яка з 2014 року відповідала за збереження майна парку. Це дало змогу розблокувати ситуацію, яка виникла 29 квітня, коли невідомі особи намагалися перешкоджати доступу комісії до роботи.

До завершення роботи комісії доступ відвідувачів до парку буде закрито, але комісія робить усе можливе, щоб прискорити цей процес, додала Головатенко. "Сьогодні було досягнуто домовленості про одночасну роботу кількох підкомісій, щоб максимально прискорити передання майна і відкрити парк для відвідувачів. Наразі ведуться першочергові роботи з огляду об'єктів енергетики", - сказала вона.

Речниця наголосила, що офіційно про відкриття парку буде оголошено на ресурсі Спеціальної адміністрації парку-пам'ятки "Межигір'я".

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Майно парку "Межигір'я" було арештовано в межах кримінального провадження задля розслідування фактів привласнення експрезидентом майна, що розміщується на території урочища "Межигір'я".

Перевірка наявності та огляд майна "Межигір'я" є першим етапом процесу перечі арештованих активів в управління держустанові "Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я".

У 2023 році Верховна Рада ухвалила закон, яким було створено державну установу "Межигір'я" і який повернув у державну власність 138,6 гектара землі. Після ухвалення закону про створення парку-пам'ятки "Межигір'я" усі права на майно та земельні ділянки було передано спеціальній адміністрації парку-пам'ятки "Межигір'я", яка тепер керує ними в межах державного управління.