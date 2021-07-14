Суд відсторонив від посад керівництво АРМА

Печерський районний суд Києва у четвер, 29 липня, відсторонив від посад тимчасового виконувача обов'язків голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА), Віталія Сигидина, його заступника Володимира Павленка та начальника одного з управлінь цього органу. Їх підозрюють у привласненні понад 400 тисяч доларів США.

Крім того, суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР). Таким чином, суд задовольнив відповідне клопотання Офісу генерального прокурора.

27 липня співробітники ДБР і Служби безпеки України (СБУ) повідомили, що виявили факт зловживань і повідомили про підозру у привласненні коштів керівництву АРМА та двом адвокатам.

"Встановлено, що протягом серпня-грудня 2020 року тимчасовий виконувач обов'язків голови АРМА, його заступник, начальник управління цієї установи у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управління АРМА", - йшлося у повідомленні ДБР.

За даними бюро, підозрювані "на підставі підроблених судових рішень безпідставно переказували кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного стосунку. Потім ці гроші розподілялися між учасниками групи".

"Шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою, в особливо великому розмірі", - зазначили в ДБР.