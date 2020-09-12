 Медіаактиви Курченка віддали компанії Коломойського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2020

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Медіаактиви Курченка віддали компанії Коломойського

Керувати активами медіахолдингу UMH, що належав Сергію Курченку, доручено компанії з орбіти Ігоря Коломойського.

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

Тендерний комітет Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), обрав ТОВ "1+1 Інтернет" із групи "1+1 медіа" переможцем конкурсу з відбору керуючого активами "Українського Медіа Холдингу" (UMH).

"Переможець відбору запропонував найвигідніші економічні умови управління активами, зокрема найвищу суму гарантованих щомісячних перерахувань до державного бюджету в розмірі 5 мільйонів гривень, а також прогнозовані надходження до держбюджету в сумі майже 8 мільйонів гривень щомісяця", - йдеться в пресрелізі АРМА від 11 вересня.

Згідно з ним, пропозиції інших учасників були в кілька разів меншими.

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Агентство зауважило, що наявність колізій в нормах спеціального закону про АРМА, Кримінального процесуального кодексу України та положеннях судового рішення, яким активи UMH були передані в управління агентства, суттєво ускладнила однозначний вибір на користь будь-якого з учасників конкурсу. Через це АРМА опублікувало повний текст  протоколу засідання Тендерного комітету з питань відбору управителів.

У конкурсі, крім "1+1 Інтернет", брали участь ще п'ять компаній: видавництво "Український Медіа Дім", комунікаційний хаб "Економіка", "Об'єднана Медіа Група", ТОВ "Сьогодні Мультимедіа" та "Видавничий дім Масаві".

Як зазначає агенція "Інтерфакс-Україна", у державному реєстрі власником "1+1 Інтернет" зазначено Grintwood Investments Limited, кінцевого бенефіціара якого встановити неможливо, проте відповідно до структури власності телерадіокомпанії "Студія 1+1" на її сайті співвласниками Grintwood Investments Limited є Ігор Коломойський та Ігор Суркіс.

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Нагадаємо, UMH був заснований наприкінці 1990-х Борисом Ложкіним на базі газети "Теленеделя". До холдингу увійшли, зокрема, видання групи "Комсомольская правда в Украине". У другій половині 2000-х до його структури входять уже популярні інтернетпроєкти korrespondent.net, bigmir.net, i.ua, football.ua тощо. З 2010 року до холдингу також приєднали видання "Кореспондент" і Forbes-Україна.

У 2013 році Ложкін продає UMH групі компаній ВЕТЕК бізнесмена Сергія Курченка, наближеного до родини тодішнього президента України Віктора Януковича.

Після Революції гідності та зміни влади в Україні у 2014 році Курченко утік з України, а активи ВЕТЕК були заарештовані в рамках кримінального провадження щодо Януковича та його поплічників. У вересні 2019 року суд передав медіахолдинг у розпорядження АРМА.

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