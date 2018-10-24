Арештований у справі "поштових бомб" був фанатом Трампа та мав проблеми з законом

Цезар Сайок, якого у США заарештували за підозрою в розсилці політикам вибухових пристроїв поштою, радше за все, діяв з політичних мотивів. Про це у п'ятницю, 26 жовтня, заявив генеральний прокурор США Джефф Сешнс, який назвав підозрюваного "партизаном". У В ФБР поки що не розкрили мотиви злочинця.

У міністерстві юстиції США повідомили, що виявити злочинця допомогли його ДНК та відбитки пальців на одному з пакунків. Після того, як його заарештували, слідчі вивчили нові підозрілі посилки, які, як вважається, пов'язані з його справою.

Цезар Сайок був арештований за розсилання поштою вибухових пристроїв

Цезар Сайок був аматором-бодібілдером, який вживав стероїди, та колишнім стриптизером. Він мав фінансові проблеми та декілька разів був заарештований у різних справах, повідомляє агенція AP. У 2002 році його арештували у Флориді через погрози здійснити вибух. У звіті про його арешт повідомляється, що він погрожував підірвати службові офіси и казав, що це "буде гірше, ніж 11 вересня". У 2013 році він був засуджений за крадіжку акумулятора, а у 2014 - за велику крадіжку.

Арештований є прихильником президента США Дональда Трампа. У Facebook та Twitter він викладав відео з мітингів Трампа, на яких він був присутній. Також він публікував пости із підтримкою Трампа та образами на адресу демократів.

Білий фургон підозрюваного

Найімовірніше, Цезар Сайок був фанатом Дональда Трампа ще до обрання останнього президентом. Повідомляється, що його білий фургон увесь обклеєний зображенням Трампа та його політичними наклейками. Також відомо, що у травні 2015 року Цезар Сайок повідомив поліції, що його пограбували. За його даними, з його фургона викрали речей на майже 40 тисяч доларів. Серед них, зокрема, були 11 одиниць одягу, брендовані Дональдом Трампом, вказаною вартістю у понад сім тисяч доларів. Як відомо, Трамп має власну лінійку костюмів, сорочок та аксесуарів. Слідчі тоді не змогли з'ясувати, чи дійсно відбулось пограбування.

Дональд Трамп повідомив, що він знає, що арештований підозрюваний є його прихильником, але він не відчуває провини через його дії. "Немає ніякої провини", - заявив він журналістам у п'ятницю. Він порівняв дії Сайока із інцидентом з заступником лідера республіканців у Палаті представників Конгресу США Стівеном Скалісом, якого у червні 2017 року було поранено, коли мешканець штату Іллінойс і прихильник політика-демократа Берні Сандерса Джеймс Ходжкинсон відкрив вогонь по членах Конгресу, які тренувались бейсбольному полі в місті Александрія.

У ФБР повідомили, що Цезар Сайок надіслав поштою щонайменше 13 пакунків із саморобними вибуховими пристроями, які "не були муляжами". Йому висунули обвинувачення у п'яти федеральних злочинах, серед яких розсилання вибухових речовин поштою та погрози колишнім президентам США. Сайоку загрожують 58 років ув'язнення.