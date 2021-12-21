Антимонопольний комітет України (АМКУ)

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "АМКУ".
Серед головних завдань Антимонопольного комітету України (АМКУ) - захист конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
"Пакунки маляти", які видавали при народженні дитини, з 1 вересня 2020 року замінять на грошову допомогу. Чи є цільові кошти прийнятною альтернативою бейбі-боксам, на думку батьків? І чому рішення уряду загрожує безробіттям 1000 працівників і збитками десяткам компаній?
Україна і російський "Газпром" уклали мирову угоду в арбітражі щодо штрафу Антимонопольного комітету України на 7,4 мільярда доларів, повідомив заступник міністра юстиції Іван Ліщина. Деталі угоди поки не розголошуються.