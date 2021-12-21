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Антимонопольний комітет України (АМКУ)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "АМКУ".

Серед головних завдань Антимонопольного комітету України (АМКУ) - захист конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Антимонопольний комітет оштрафував компанії Порошенка на понад 280 мільйонів

Антимонопольний комітет оштрафував компанії Порошенка на понад 280 мільйонів 21.12.2021

Антимонопольний комітет України наклав понад 280-мільйонний штраф на компанії експрезидента Петра Порошенка, пов'язані з кондитерським виробником "Рошен". У Порошенка заявили, що оскаржуватимуть рішення.

Антимонопольний комітет призупинив державну допомогу на будівництво аеродрому у Дніпрі

Антимонопольний комітет призупинив державну допомогу на будівництво аеродрому у Дніпрі 12.05.2021

Антимонопольний комітет України тимчасово припинив виділення державної допомоги на проєктування та будівництво аеродрому міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ".

Google Україна оштрафували на мільйон гривень

"Google Україна" оштрафували на мільйон гривень 05.04.2021

Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ "Гугл" через те, що протягом року воно не надало інформацію про блокування облікового запису підприємця у застосунку "Google Мій бізнес".

АМКУ порушив справу стосовно групи компаній ROSHEN

АМКУ порушив справу стосовно групи компаній ROSHEN 21.08.2020

В АМКУ побачили ознаки зловживання монопольним становищем в декого з суб'єктів господарювання, які входять до складу групи компаній ROSHEN. Натомість у ROSHEN це заперечують.
Гроші замість бебі-боксів: корупція чи допомога? Що думають батьки (відео)

Гроші замість бебі-боксів: корупція чи допомога? Що думають батьки (відео) 10.08.2020

Пакунки малюка, які видавали при народженні дитини, з 1 вересня замінять на грошову допомогу. Чи є цільові кошти прийнятною альтернативою бейбі-боксам? І чому рішення уряду загрожує збитками десяткам компаній?  
Прокуратура додатково арештувала акції Мотор Січі - Ярославський

Прокуратура додатково арештувала акції "Мотор Січі" - Ярославський 07.08.2020

Після того, китайська Beijing Skyrizon та група DCH Олександра Ярославського подали заявку до АМКУ про купівлю "Мотор Січі", її акції додатково арештували, заявив бізнесмен Ярославський.

Гроші замість бейбі-боксів: корупція чи зручність для батьків?  (07.08.2020) 07.08.2020

"Пакунки маляти", які видавали при народженні дитини, з 1 вересня 2020 року замінять на грошову допомогу. Чи є цільові кошти прийнятною альтернативою бейбі-боксам, на думку батьків? І чому рішення уряду загрожує безробіттям 1000 працівників і збитками десяткам компаній?  
АМКУ вивчає купівлю Мотор Січі на предмет порушення конкуренції

АМКУ вивчає купівлю "Мотор Січі" на предмет порушення конкуренції 06.08.2020

Антимонопольний комітет України розслідує купівлю "Мотор Січі" китайською компанією та українським бізнесменом. Зеленський хоче, щоб цю угоду перевірили на її вплив на економічну безпеку України.
Рада затвердила Ольгу Піщанську головою Антимонопольного комітету

Рада затвердила Ольгу Піщанську головою Антимонопольного комітету 16.07.2020

До свого призначення головою АМКУ Ольга Піщанська була першою заступницею голови цього відомства. Її призначення на посаду підтримало 255 народних обранців.

Верховна Рада звільнила голову АМКУ Юрія Терентьєва

Верховна Рада звільнила голову АМКУ Юрія Терентьєва 03.07.2020

Голова Антимонопольного комітету України подав заяву про відставку, але потім відкликав її. Втім, парламент все одно звільнив його 226 голосами "за".

АМКУ розслідує, чи зловживав Нафтогаз при формуванні ціни на газ

АМКУ розслідує, чи зловживав "Нафтогаз" при формуванні ціни на газ 02.03.2020

Під час формування цін на природний газ для населення з 1 листопада 2018 року НАК "Нафтогаз України" міг зловживати своїм монопольним становищем, вважають у Антимонопольному комітеті України.
Україна і Газпром уклали мирову щодо штрафу АМКУ на 7,4 мільярда доларів

Україна і "Газпром" уклали мирову щодо штрафу АМКУ на 7,4 мільярда доларів 30.12.2019

Україна і російський "Газпром" уклали мирову угоду в арбітражі щодо штрафу Антимонопольного комітету України на 7,4 мільярда доларів, повідомив заступник міністра юстиції Іван Ліщина. Деталі угоди поки не розголошуються.
АМКУ дозволив компанії Ахметова купити ще два обленерго

АМКУ дозволив компанії Ахметова купити ще два обленерго 25.04.2019

Антимонопольний комітет дозволив "ДТЕК Нафтогаз" отримати контроль над "Київобленерго" і "Одесаобленерго".
Верховний суд України відхилив скаргу Газпрому на штраф АМКУ

Верховний суд України відхилив скаргу "Газпрому" на штраф АМКУ 21.11.2018

Апеляцію російської компанії "Газпром" на рішення АМКУ, що оштрафував росіян за монопольне становище на ринку транзиту газу, відхилили судді Верховного суду України.
АМКУ погрожує оштрафувати Дніпроазот через ситуацію з браком хлору

АМКУ погрожує оштрафувати "Дніпроазот" через ситуацію з браком хлору 18.07.2018

У разі подальшої відмови від виробництва та реалізації потрібного для водоканалів рідкого хлору "Дніпроазот" може наразитися на штрафні санкції, наголошують у Антимонопольному комітеті України (АМКУ).
Суд у Києві постановив стягнути з Газпрому 172 мільярди гривень штрафу

Суд у Києві постановив стягнути з "Газпрому" 172 мільярди гривень штрафу 05.12.2016

Господарський суд Києва задовольнив позов АМКУ. Половина суми - штраф, а інша половина - пеня, нарахована за його несплату.
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