Антимонопольний комітет України (АМКУ)

Гроші замість бейбі-боксів: корупція чи зручність для батьків? (07.08.2020)

"Пакунки маляти", які видавали при народженні дитини, з 1 вересня 2020 року замінять на грошову допомогу. Чи є цільові кошти прийнятною альтернативою бейбі-боксам, на думку батьків? І чому рішення уряду загрожує безробіттям 1000 працівників і збитками десяткам компаній?