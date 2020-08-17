Антикорупційні активісти: САП і НАБУ стали працювати краще

За перші півроку 2020 року Нацональне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочало 406 кримінальних проваджень, повідомило про підозру 125 особам, а ще щодо 6 осіб, справи яких розслідували детективи НАБУ, винесені обвинувальні вироки Антикорупційним судом. Про це 17 серпня в Києві повідомив директор НАБУ Артем Ситник під час традиційного піврічного звіту перед громадськістю. За його словами, економічний ефект від роботи НАБУ в першому півріччі склав більше півтора мільярда гривень.

Наразі в НАБУ працює 653 працівники, з яких 256 - детективи. Вони, як сказав Ситник, домоглися арешту за кордоном вивезених з України активів, але їхнє повернення можливе лише після вироку суду. “Нами закладені підвалини з повернення Україні мільярдів доларів”, - запевнив Ситник. Він також повідомив про продовження розслідування справи "Приватбанку" та про співпрацю з Федеральним бюро розслідувань Сполучених Штатів у цій справі.

38 прокурорів Спеціалізованою антикорупційної прокуратури (САП) спромоглися скерувати цього року до суду 33 нових справи, звітував своєю чергою очільник САП Назар Холодницький. Він пошкодував про те, що 106 кримінальних проваджень зупинені через розшук підозрюваних, що ухиляються від слідства. "Попри коронавірусний карантин, наші прокурори взяли участь у 2050 судових засіданнях. Але найкращою оцінкою роботи нашої діяльності є вироки антикорупційного суду", - зазначив Холодницький.

Боротьба з корупцією в умовах системного спротиву

Оцінюючи діяльність НАБУ, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін привітав, що вже чотири місяці, як готові підозри першому колу осіб у справі "Приватбанку". "До цього висунення підозр Коломойському та його компанії не були можливі в принципі", - зауважив Шабунін. Щоправда він згадав у зв'язку з цим закиди з боку колишнього генпрокурора Руслана Рябошапки, який стверджує, що керівництво СБУ блокує висунення підозр організатором корупційної схеми.

Холодницький не вважає, що непорозуміння між керівництвом САП і НАБУ впливає на плідність співпраці між двома відомствами. (Архівне фото: голов САП Назар Холодницький (ліворуч) з керівником НАБУ Артемом Ситником)

Нинішні показники діяльності САП і НАБУ є непорівняно кращими, ніж за всі роки до цього, вважає Шабунін. "Раніше боротьбою з корупцією займалося більше 250 тисяч правоохоронців. За всі ті 15 років вони спромоглися довести до суду лише дві справи щодо найвищих посадовців - справу Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, але й ці справи виявилися політично вмотивованими”, - вважає Шабунін. Він задоволений тим, що тепер до суду доведена вже ціла низка справ щодо топ-посадовців.

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Резонансні справи

САП і НАБУ зараз працюють значно краще, ніж в останні роки, заявив DW представник антикорупційної організації StateWatch Олександр Лємєнов. Ознакою цього він назвав резонансну справу про намагання дати хабара очільникам САП і НАБУ на суму п'ять мільйонів доларів за закриття справи ексміністра екології часів Віктора Януковича Миколи Злочевського. "Це найбільша сума хабара за останні часи в Україні, а може й у Європі. Це - якщо говорити про найбільш резонансну справу. А якщо говорити про найважливішу справу з точки зору інституційної ваги, то це справа суддів Окружного адміністративного суду міста Києва", - вважає Лємєнов.

Раніше НАБУ оголосило в розшук підозрюваних, які, як стверджує слідство, діючи в межах злочинної організації на чолі з головою Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) Павлом Вовком, мали намір захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створенням штучних перешкод у їхній роботі.

Єдине побажання антикорупційним органам з боку громадських експертів - це працювати швидше. Від прямої критики САП і НАБУ всі опитані утрималися. Лише директорка юридичного напрямку Transparency International Україна Катерина Риженко сказала, що антикорупційну інфраструктуру затьмарюють непорозуміння між керівництвом САП і НАБУ. Проте голова САП Назар Холодницький спростував, що ці непорозуміння мають якийсь особистісний характер. Він запевнив, що все це не впливає на співпрацю між двома відомствами: “В нас були і є протиріччя, але вони належать, скоріше, до юридичної площина. Спільна робота є і присутність нас обох на звіті НАБУ - яскравий цьому приклад”, - сказав Холодницький.

І він, і очільник НАБУ, а також всі опитані громадські активісти привітали активність Антикорупційного суду, який вже став виносити перші вироки за підсумками розслідуваних справ. Водночас Риженко висловила незадоволення рівнем співпраці САП і НАБУ з державною агенцією з управління арештованими активами ARMA. "До цієї агенції є багато запитань, і там вже півроку немає керівника. Без співпраці між всіма частинами антикорупційної інфраструктури ефективність розслідування корупційних справ буде падати", - застерегла вона.