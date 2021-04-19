 Анналена Бербок поведе Зелених на вибори до Бундестагу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2021

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Новини

Анналена Бербок поведе Зелених на вибори до Бундестагу

На виборах до Бундестагу кандидаткою Зелених на посаду канцлера має стати опонентка "Північного потоку-2" Анналена Бербок.

Анналена Бербок

Анналена Бербок

Німецькі Зелені в понеділок, 19 квітня, оголосили про рішення  висувати співголову партії Анналени Бербок (Annalena Baerbock) кандидаткою на посаду канцлерки під час виборів до Бундестагу, що призначені на 26 вересня. Конкурентом Бербок на висування був Роберт Габек (Robert Habeck), який разом з нею з 2018 року очолює партію. Рішення керівництва партії ще має формально підтвердити партійний з'їзд, що відбудеться 11-13 червня. Зелені висувають свого кандидата в канцлери вперше за 40-річну історію партії.

За словами Бербок, Зелені хочуть очолити наступний німецький уряд. "Ми хотіли б очолити цей уряд, але... саме виборці вирішать, хто вийде з виборів з яким результатом", - заявила вона. Поки що результати опитувань демонструють, що Зелені стабільно утримують у партійному рейтингу друге місце, відстаючи на 3-5 відсотків від лідерів симпатій німецьких виборців - консервативного блоку ХДС/ХСС.

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Бербок народилалася в 1980 році в Нижній Саксонії. У юнацтві вона професійно займалася спортом та тричі завойовувала бронзу на національній першості зі стрибків на батуті. Університетську освіту Бербок отримала в Гамбурзі, де вивчала політологію та право, згодом вона також здобула диплом магістра міжнародного права в Лондонській школі економіки. До партії Зелених політикиня вступила в 2005 році, а з 2012 року - депутатка Бундестагу. 

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За Україну та проти "Північного потоку-2"

Одна з центральних тем для неї - боротьба з кліматичними змінами. У зовнішній політиці Бербок жорстко критикує дії Росії в України, а також виступає проти заверщення будівництва газопроводу "Північний потік-2". "Цей газопровід протидіє геостратегічним інтересам європейців, він чітко спрямований проти України, суперечить євопейським цілям із захисту клімату та всім санкціям ЄС проти Росії, і тому це абсолютно фатальний проєкт", - заявила Бербок у лютому 2021 року телеканалу ARD.

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Анналена Бербок - партія Зелених - Німеччина

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На виборах до Бундестагу Анналена Бербок стане кандидаткою на посаду глави уряду від партії, яка має шанс його очолити.  

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