Андріївська церква: ризики й шанси після передачі Константинополю

Андріївська церква - один із найбільш упізнаваних символів Києва, пам’ятка національної культурної спадщини України XVIII століття. Нині вона входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". Церкву щороку відвідують сотні тисяч туристів.

Верховна Рада України вирішила передати Андріївську церкву в Києві в постійне користування Вселенського (Константинопольського) Патріарха Варфоломія. Напередодні президент України Петро Порошенко вніс відповідний законопроект до Верховної Ради, а у четвер, 18 жовтня, депутати вже за нього проголосували за основу та у цілому. Таке рішення підтримали 237 народних обранців. "Ми відновлюємо історичну справедливість і відновлюємо ставропігію (Автономна православна церковна одиниця - Ред..) Вселенського патріархату. Тут немає жодного церковного конфлікту. Всі ієрархії усіх церков домовилися про це", - зауважив спікер парламенту Андрій Парубій.

У законопроекті йдеться про те, що Андріївська церква залишається у державній власності, передається у безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для відправлення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій. Основною метою такої передачі є відновлення зв’язків із Константинопольською Церквою та "усунення негативних наслідків втручання Росії у життя українського православ'я і протистояння загрозам національній безпеці, викликаних таким втручанням", написано у документі. Автор законопроекту, президент Петро Порошенко, вважає, що рішення щодо передачі в користування Константинополю Андріївської церкви сприятиме прискоренню одержання томосу і визнання помісної Православної церкви України. В УАПЦ уже погодилися на цю передачу.

Ризики для пам’ятки культури

Також у проекті закону передбачено, що передача Андріївської церкви в постійне користування не спричиняє виключення її з переліку об'єктів нерухомої культурної спадщини Національного заповідника "Софія Київська". "Тобто, якщо з церквою щось станеться, відповідатиме за це не Вселенський патріархат, а керівник заповідника. Коли б було прописаний механізм довгострокової оренди об’єкту, то там є відповідальність сторін, а так визначення "безоплатне постійне користування" храмом є абстракцією", - вказує мистецтвознавиця, старша наукова співробітниця Музею історії Києва Катерина Липа.

Інтер'єр Андріївської церкви

Вона з осторогою оцінює таку ініціативу політиків, яка може нашкодити збереженню Андріївської церкви, як пам'ятки національної культурної спадщини України. "Ця передача - символізм. Він ефектно через Андрія Первозваного пов’язує Київ з Константинополем. Але політики мало думають про збереження пам'ятки", - вважає Липа. За її словами, під час богослужінь у православних храмах використовується велика кількість свічок і іконостас, унікальний живопис церкви буде задимлюватись, існують ризик загорянь архітектурної пам’ятки.

Кількість туристів зросте

З іншого боку рішення Верховної Ради щодо передачі Андріївської церкви Константинополю вітають через ймовірне збільшення кількості туристів. Активістка громадської ініціативи "Збережемо старий Київ" Ірина Нікіфорова вважає, що упізнаваність церкви, як туристичного об'єкта зросте після богослужінь у ній Вселенського патріарху і це стане додатковим стимулом для туристів відвідувати українську столицю. "У багатьох пам’ятках архітектури у Європі проводять богослужіння, це ще більше приваблює туристів. Однак проводити такі богослужіння треба вкрай обережно, адже в Андріївській церкві унікальне оздоблення", - вважає Нікіфорова.

Закон про передачу Андієвської церкви Константинополю набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Згідно з проголосованим документом, використання Андріївської церкви Вселенським Патріархатом має здійснюватися з дотриманням законодавства України про охорону культурної спадщини.