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Андріївська церква

Андріївська церква - архітектурна пам’ятка 18-го століття в Києві. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андріївська церква".

Андріївська церква в Києві є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII століття світового значення, входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". Церкву внесено до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як виглядає Андріївська церква після 11 років реставрації (14.12.2020) 14.12.2020

Після 11-річної реставрації в Андріївській церкві провели урочисту літургію й освячення престолу. А вже з 15 грудня до однієї з найвідоміших і найкрасивіших церков Києва зможуть потрапити віряни і відвідувачі.
В Андріївській церкві в Києві провели перше після реставрації богослужіння

В Андріївській церкві в Києві провели перше після реставрації богослужіння 13.12.2020

Перше після 11-річної реставраціії богослужіння відбулося в Андріївській церкві в столиці України. Для відвідувачів церква відкриє свої двері з 15 грудня.

Порошенко затвердив передачу Андріївської церкви Константинополю

Порошенко затвердив передачу Андріївської церкви Константинополю 07.11.2018

Андріївська церква у Києві стане місцем розміщення ставропігії Вселенського патріархату. Закон про це підписав президент України Петро Порошенко.
Андріївська церква: ризики й шанси після передачі Константинополю

Андріївська церква: ризики й шанси після передачі Константинополю 18.10.2018

Верховна Рада України передала Андріївську церкву в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату, який зможе відправляти там богослужіння. Як це позначиться на культурній пам'ятці?