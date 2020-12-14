Андріївська церква - архітектурна пам’ятка 18-го століття в Києві. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андріївська церква".

Андріївська церква в Києві є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII століття світового значення, входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". Церкву внесено до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.