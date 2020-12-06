В Андріївській церкві в Києві провели перше після реставрації богослужіння

Перше після реставрації урочисте богослужіння відбулося в неділю, 13 грудня, в день пам'яті святого апостола Андрія Первозванного, в Андріївській церкві в Києві.

Очолив богослужіння представник Вселенського Патріархату митрополит галльський Еммануїл у співслужінні з екзархом Вселенського патріарха єпископом Команським Михаїлом та архієпископом Чернігівським і Ніжинським Євстратієм (Зорею), повідомляється на сторінці Православної церкви України у соцмережі Facebook.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський привітав відкриття відреставрованої Андріївської церкви, в яку з 15 грудня зможуть приходити відвідувачі. Про це повідомила пресслужба глави держави.

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"Радію, що ця унікальна пам’ятка архітектури нарешті відкриває двері для відвідувачів після тривалої реставрації. Відтепер кияни та гості столиці зможуть на власні очі побачити її чудову архітектуру та живопис", - заявив Зеленський.

Богослужіння в Андріївській церкві проходитимуть щонеділі і на свята, а в інші дні церква працюватиме як музей, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Реставрація Андріївської церкви тривала 11 років. За цей час майстри відновили оригінальний колір стін, укріпили схил, фундаменти церкви та стилобату. Також проведено реконструкцію іконостасу авторства видатного архітектора Бартоломео Растреллі. У будівлі встановлено сучасне освітлення. Для людей з вадами зору та дитячих екскурсій майстри вилили з гіпсу окремі елементи оздоблення храму, щоб до них можна було доторкнутися та відчути їхню форму.

Андріївська церква є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII століття світового значення, входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". Церкву внесено до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Незабаром Україна подаватиме номінаційне досьє для включення Андріївської церкви до основного переліку.

Дивитись відео 01:10 Поділитись Богослужіння в часи коронавірусу: церкви переходять в інтернет (16.03.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ZXKC Богослужіння в часи коронавірусу: церкви переходять в інтернет (16.03.2020)