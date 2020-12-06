В Андріївській церкві в Києві провели перше після реставрації богослужіння

Перше після реставрації урочисте богослужіння відбулося в неділю, 13 грудня, в день пам'яті святого апостола Андрія Первозванного, в Андріївській церкві в Києві.
Очолив богослужіння представник Вселенського Патріархату митрополит галльський Еммануїл у співслужінні з екзархом Вселенського патріарха єпископом Команським Михаїлом та архієпископом Чернігівським і Ніжинським Євстратієм (Зорею), повідомляється на сторінці Православної церкви України у соцмережі Facebook.
У свою чергу, президент України Володимир Зеленський привітав відкриття відреставрованої Андріївської церкви, в яку з 15 грудня зможуть приходити відвідувачі. Про це повідомила пресслужба глави держави.
Читайте також: У ПЦУ повідомили, що її визнала Православна церква Кіпру
"Радію, що ця унікальна пам’ятка архітектури нарешті відкриває двері для відвідувачів після тривалої реставрації. Відтепер кияни та гості столиці зможуть на власні очі побачити її чудову архітектуру та живопис", - заявив Зеленський.
Богослужіння в Андріївській церкві проходитимуть щонеділі і на свята, а в інші дні церква працюватиме як музей, передає агентство "Інтерфакс-Україна".
Читайте також: Ще одна колишня православна церква у Стамбулі стане мечеттю
Реставрація Андріївської церкви тривала 11 років. За цей час майстри відновили оригінальний колір стін, укріпили схил, фундаменти церкви та стилобату. Також проведено реконструкцію іконостасу авторства видатного архітектора Бартоломео Растреллі. У будівлі встановлено сучасне освітлення. Для людей з вадами зору та дитячих екскурсій майстри вилили з гіпсу окремі елементи оздоблення храму, щоб до них можна було доторкнутися та відчути їхню форму.
Андріївська церква є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII століття світового значення, входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". Церкву внесено до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Незабаром Україна подаватиме номінаційне досьє для включення Андріївської церкви до основного переліку.
-
Найгарніші церкви Німеччини
Фрауенкірхе у Дрездені
Багатотонний купол, а виглядає так, ніби завис у повітрі. Церква Фрауенкірхе ("церква Богоматері") у Дрездені була зруйнована під час Другої світової війни, але відбудована і відкрита знову у 2005 році на пожертви, що надійшли з усього світу. Зараз, так само як і у час її зведення у 1743 році, Фрауенкірхе є прикрасою Дрездена - міста на Ельбі, відомого своїми спорудами у стилі бароко.
-
Найгарніші церкви Німеччини
Фрауенкірхе у Мюнхені
Церква Фрауенкірхе у Мюнхені розташована у самому серці баварської столиці, а побачити її можна ще здалеку. Поряд з нею не дозволяється зводити будівлі вище 100 метрів, щоб зберегти упізнаване так зване силуетне зображення Мюнхена. До речі, при будівництві башт церкви за взірець було взято Купол Скелі в Єрусалимі.
-
Найгарніші церкви Німеччини
Кельнський собор
Сфотографувати одразу обидві башти Кельнського собору є непростою справою. Заввишки у 157 метрів цей собор є третьою найвищою церквою у світі. Його будівництво тривало понад 500 років і остаточно завершилось у 1880 році. Це себе виправдало: кельнський монументальний собор у готичному стилі належить до найбільш відвідуваних пам'яток у Німеччині.
-
Найгарніші церкви Німеччини
Церква Святого Михаїла у Гамбургу
Визначна дзвіниця з мідним куполом від 17-го сторіччя вказує морякам, що пливуть Ельбою, шлях до Гамбурга. Церква Святого Михаїла, яку мешканці міста просто називають "Міхел", вважається найкрасивішою церквою у стилі бароко у північній частині Німеччини.
-
Найгарніші церкви Німеччини
Ульмський собор
Такий великий собор у такому маленькому місті! Завдяки своїй башті висотою 161,53 метра Ульмський собор є найвищим у світі. Відвідувачам собору слід бути у гарній фізичній формі, щоб подолати 768 сходинок й піднятися на оглядовий майданчик. Нагородою за це стане неперевершений краєвид - за гарної погоди буде видно навіть Альпи.
-
Найгарніші церкви Німеччини
Меморіальна церква кайзера Вільгельма
Стара дзвіниця нагадує про руйнування під час Другої світової війни, а нова башта - про складні часи відбудови країни. "Губна помада й пудрениця" - таке прізвисько отримала Меморіальна церква кайзера Вільгельма від берлінців після її повторного відкриття у 1961 році. Сьогодні церква є одним з символів столиці ФРН.
-
Найгарніші церкви Німеччини
Ахенський собор
Будівництво цього кафедрального собору у 800 році заклав Карл Великий. Він же зробив цей храм центром своєї імперії. Ахенський собор, у якому раніше коронували імператорів Священної Римської імперії, є однією з найважливіших церков Західної Європи. У 1978 році Ахенський собор став першою пам'яткою Німеччини, що була занесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
-
Найгарніші церкви Німеччини
Церква Святого Миколая у Лейпцигу
Увінчані пальмами колони прикрашають Церкву Святого Миколая у Лейпцигу зсередини. Але одна така колона розташована перед храмом як спогад про мирну революцію осені 1989 року. Церква Святого Миколая тоді була відправною точкою для учасників демонстрацій, що проводилися щопонеділка у Лейпцигу і поклали початок кінцю НДР та розділенню Німеччини.
-
Найгарніші церкви Німеччини
Собор святої Марії у Гільдесгаймі
Образ міста Гільдесгайм у федеральній землі Нижня Саксонія формують одразу близько 40 церков. Собор святої Марії, якому вже 1200 років, є перлиною романської архітектури. У дворі собору росте "тисячолітній трояндовий кущ" - утім, на думку дослідників, йому лише 700 років. Але навіщо бути дріб'язковим, коли йдеться про такі масштаби?
-
Найгарніші церкви Німеччини
Базиліка Бірнау
Базиліка Бірнау є справжнім скарбом, побудованим у стилі бароко на березі Боденського озера. Зовні церква виглядає скоріше витримано, але всередині відвідувачам відкривається безмежне багатство скульптур, розписів на стелі та прикрас. Годинник на башті базиліки створений у 1750 році, і він є найстарішим працюючим годинниковим механізмом у Німеччині.
-
Найгарніші церкви Німеччини
Ерфуртський собор
Ліворуч - Ерфуртський собор, праворуч - церква Северікірхе. Цей вражаючий архітектурний ансамбль височіє над історичною частиною Ерфурта. Ймовірно, мешканці міста були особливо набожними, або вони мали дуже багато грошей, але результатом, у будь-якому разі, можна помилуватись: готика у найкращому виконанні й у подвійній кількості.
Автор: Керстін Шмідт