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У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Андрій Гурков
Експерт у сфері європейських ринків, бізнесу та фінансів.
Пропустити розділ Андрій Гурков: вибрані публікації
Андрій Гурков: вибрані публікації
Як "Північний потік-2" зруйнував кар'єру зірки СДПН у ФРН
У ФРН набирає обертів скандал навколо фонду, який Мануела Швезіґ створювала за методичкою "Газпрому".
Політика
20.04.2022
20 квітня 2022 р.
Початок кінця кремлівської "шредеризації" німецької політики
Очільниця МЗС Німеччини хоче припинити підгодовування політичної еліти ФРН, вважає Андрій Гурков.
Андрій Гурков
Коментар
Політика
01.02.2022
1 лютого 2022 р.
У Європі розслідують дії "Газпрому" через дефіцит газу
Міжнародна енергетична агенція вбачає зв'язок між порожніми газосховищами в ЄС і конфліктом навколо України.
Конфлікти
20.01.2022
20 січня 2022 р.
Пропустити розділ Андрій Гурков: інші публікації
Андрій Гурков: інші публікації
У пандемію у ФРН надзвичайно захопилися морепродуктами
У пандемію у ФРН надзвичайно захопилися морепродуктами
За дари моря жителі Німеччини платять мільярди євро. Вони надають перевагу трьом видам риб і охоче купують консерви.
Панорама
20.08.2022
20 серпня 2022 р.
Німцям оголосили, скільки їм доведеться доплачувати за газ
Німцям оголосили, скільки їм доведеться доплачувати за газ
Gasumlage: уряд ФРН дозволив енергокомпаніям брати з клієнтів більше грошей, ніж зазначено у контрактах.
Економіка
16.08.2022
16 серпня 2022 р.
Росія остаточно втратила європейський ринок вугілля
Росія остаточно втратила європейський ринок вугілля
Втрати через ембарго на імпорт вугілля із РФ загрожують не лише російським шахтарям, але і залізниці та морським портам.
Економіка
10.08.2022
10 серпня 2022 р.
ФРН заповнює газосховища до зими швидше, ніж очікувалося
ФРН заповнює газосховища до зими швидше, ніж очікувалося
Закачування газу до підземних сховищ та створення інфраструктури для скрапленого газу йде у ФРН з випередженням графіка.
Економіка
09.08.2022
9 серпня 2022 р.
"Північний потік" знову запрацював. Це проміжна перемога ЄС
"Північний потік" знову запрацював. Це проміжна перемога ЄС
Путін продовжить шантаж європейців, але їм потрібно виграти час для заповнення газосховищ, вважає Андрій Гурков.
Андрій Гурков
Коментар
Політика
21.07.2022
21 липня 2022 р.
Українські біженці у Німеччині: шанси знайти роботу є, але…
Українські біженці у Німеччині: шанси знайти роботу є, але…
У Німеччині опитали HR-менеджерів підприємств про перспективи працевлаштування українців.
Економіка
19.07.2022
19 липня 2022 р.
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