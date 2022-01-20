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Андрій Гурков

Андрій Гурков

Експерт у сфері європейських ринків, бізнесу та фінансів.

Пропустити розділ Андрій Гурков: вибрані публікації

Андрій Гурков: вибрані публікації

Мануела Швезіґ під час відвідин приймального терміналу "Північний потік-2" в Любміні у жовтні 2020 року

Як "Північний потік-2" зруйнував кар'єру зірки СДПН у ФРН

У ФРН набирає обертів скандал навколо фонду, який Мануела Швезіґ створювала за методичкою "Газпрому".
Політика
20 квітня 2022 р.
Шредер вітає Путіна з черговим вступом на посаду президента РФ, 7 травня 2018 року

Початок кінця кремлівської "шредеризації" німецької політики

Очільниця МЗС Німеччини хоче припинити підгодовування політичної еліти ФРН, вважає Андрій Гурков.
Андрій Гурков
Андрій Гурков
Коментар
Політика
1 лютого 2022 р.
Газова конфорка (символічне фото)

У Європі розслідують дії "Газпрому" через дефіцит газу

Міжнародна енергетична агенція вбачає зв'язок між порожніми газосховищами в ЄС і конфліктом навколо України.
Конфлікти
20 січня 2022 р.
Пропустити розділ Андрій Гурков: інші публікації

Андрій Гурков: інші публікації

Все частіше німці надають перевагу рибі

У пандемію у ФРН надзвичайно захопилися морепродуктами

У пандемію у ФРН надзвичайно захопилися морепродуктами

За дари моря жителі Німеччини платять мільярди євро. Вони надають перевагу трьом видам риб і охоче купують консерви.
Панорама
20 серпня 2022 р.
Газова криза в Європі

Німцям оголосили, скільки їм доведеться доплачувати за газ

Німцям оголосили, скільки їм доведеться доплачувати за газ

Gasumlage: уряд ФРН дозволив енергокомпаніям брати з клієнтів більше грошей, ніж зазначено у контрактах.
Економіка
16 серпня 2022 р.
Баржа з вугіллям на Рейні

Росія остаточно втратила європейський ринок вугілля

Росія остаточно втратила європейський ринок вугілля

Втрати через ембарго на імпорт вугілля із РФ загрожують не лише російським шахтарям, але і залізниці та морським портам.
Економіка
10 серпня 2022 р.
Газосховище Jemgum на північному заході Німеччини раніше контролювалося "Газпромом"

ФРН заповнює газосховища до зими швидше, ніж очікувалося

ФРН заповнює газосховища до зими швидше, ніж очікувалося

Закачування газу до підземних сховищ та створення інфраструктури для скрапленого газу йде у ФРН з випередженням графіка.
Економіка
9 серпня 2022 р.
Коментар: "Північний потік" знову запрацював. Це проміжна перемога ЄС

"Північний потік" знову запрацював. Це проміжна перемога ЄС

"Північний потік" знову запрацював. Це проміжна перемога ЄС

Путін продовжить шантаж європейців, але їм потрібно виграти час для заповнення газосховищ, вважає Андрій Гурков.
Андрій Гурков
Андрій Гурков
Коментар
Політика
21 липня 2022 р.
У Берліні в червні провели ярмарок ваканцій для українців

Українські біженці у Німеччині: шанси знайти роботу є, але…

Українські біженці у Німеччині: шанси знайти роботу є, але…

У Німеччині опитали HR-менеджерів підприємств про перспективи працевлаштування українців.
Економіка
19 липня 2022 р.
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