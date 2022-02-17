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"Аль-Каїда"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аль-Каїда".

Аль-Каїда представляє собою міжнародну терористичну мережу, в яку об'єднались переважно сунітсько-ісламістські організації. На рахунку Аль-Каїди - низка кривавих терористичних нападів, серед яких вибухи посольств США в столицях Кенії та Танзанії в 1998 році та терористичні атаки в США 11 вересня 2001 року. ООН розглядає Аль-Каїду як терористичну організацію і зобов'язує країни вживати санкції проти осіб та структур, які з нею пов'язані. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Європа та Канада згортають антитерористичну операцію в Малі

Європа та Канада згортають антитерористичну операцію в Малі 17.02.2022

Місії "Бархан" та "Такуба" призупиняють на тлі розширення співпраці хунти Малі з Росією. Інструкторські та стабілізаційні місії ЄС та ООН, у яких бере участь і Бундесвер, поки триватимуть.
У Малі внаслідок обстрілу автобуса загинули 30 осіб

У Малі внаслідок обстрілу автобуса загинули 30 осіб 04.12.2021

Напад на автобус стався у провінції Мопті у Малі, де діють бойовики-ісламісти. Десятки людей загинули, є поранені.
Теракти 11 вересня: гамбурзький слід пілота-смертника (відео)

Теракти 11 вересня: гамбурзький слід пілота-смертника (відео) 13.09.2021

Теракти 11 вересня 2001 багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників там навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.

20-ті роковини терактів 11 вересня 2001 року (фотогалерея)

20-ті роковини терактів 11 вересня 2001 року (фотогалерея) 11.09.2021

20-ті роковини терактів 11 вересня 2001 року - Нью-Йорк у журбі. Багато його ран за ці роки загоїлися, але шрами у міста досі глибокі.

Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому

Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому 11.09.2021

20-ті роковини терактів 11 вересня 2001 року - Нью-Йорк у журбі. Багато його ран за ці роки загоїлися, але шрами у міста досі глибокі.

Теракти 11 вересня: де навчався пілот-смертник (10.09.2021) 10.09.2021

Теракти 11 вересня 2001 року багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників декілька років там жили і навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.
У США застерігають від громадянської війни в Афганістані

У США застерігають від громадянської війни в Афганістані 05.09.2021

Американський генерал вважає ймовірною громадянську війну в Афганістані. Таліби можуть виявитися нездатними зміцнити свою владу в Афганістані, і цим спробують скористатися "Аль-Каїда" та інші угруповання.
Байден наказав розсекретити документи про теракти 11 вересня

Байден наказав розсекретити документи про теракти 11 вересня 04.09.2021

Президент США Джо Байден доручив розсекретити та оприлюднити урядові документи щодо терористичних атак 11 вересня 2001 року.
Терористичні напади в Афганістані: хто такі ІД-К?

Терористичні напади в Афганістані: хто такі ІД-К? 30.08.2021

Відповідальність за теракт під стінами кабульського аеропорту та за подальший ракетний обстріл летовища взяло на себе афганське відгалуження "Ісламської держави" - ІД-К. Хто вони такі?
Афганістан за талібів. Аль-Каїда та ІД повертаються?

Афганістан за талібів. "Аль-Каїда" та ІД повертаються? 26.08.2021

Ризик того, що Афганістан знову може перетворитись на місце зосередження джихадистських угруповань, експерти вважають невисоким. Це пов'язано з тим, що "Талібан" після захоплення влади прагне визнання.

Зміна влади в Афганістані: хто такі таліби

Зміна влади в Афганістані: хто такі таліби 18.08.2021

Радикальне ісламістське угруповання "Талібан" захопило владу в Афганістані. Що треба знати про керівні структури афганських ісламістів, їхню історію і те, чого від них можна тепер чекати - у статті DW.
Таліби заявили, що контролюють більшу частину Афганістану

Таліби заявили, що контролюють більшу частину Афганістану 09.07.2021

На пресконференції в Москві представник радикального руху, забороненого, зокрема, в ЄС і РФ, заявив, що 85 відсотків території Афганістану перебуває під контролем "Талібану".
Напад у Буркіна-Фасо: щонайменше 100 людей загинули

Напад у Буркіна-Фасо: щонайменше 100 людей загинули 05.06.2021

Це наймасштабніший за кількістю жертв напад в Буркіна-Фасо за останні п'ять років. У країні оголосили триденний траур.
У Малі ісламісти викрали французького журналіста

У Малі ісламісти викрали французького журналіста 05.05.2021

Журналіст Олів'є Дюбуа був викрадений терористами з "групи підтримки ісламу і мусульман" 8 квітня в місті Гао на північному сході Малі, де він робив репортажі.
Іран заперечує інформацію про вбивство лідера Аль-Каїди в Тегерані

Іран заперечує інформацію про вбивство лідера "Аль-Каїди" в Тегерані 14.11.2020

Раніше видання The New York Times повідомило, що ізраїльські агенти вбили в Тегерані заступника ватажка "Аль-Каїди" Мухаммада аль-Масрі. Іран назвав це повідомлення вигадкою.
Французькі військові вбили ватажка Аль-Каїди в Малі

Французькі військові вбили ватажка "Аль-Каїди" в Малі 13.11.2020

Французькі військові вбили в Малі ватажка групи, пов'язаної з "Аль-Каїдою". Під час спецоперації залучили вертольоти та сухопутні війська.
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