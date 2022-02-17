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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аль-Каїда".
Аль-Каїда представляє собою міжнародну терористичну мережу, в яку об'єднались переважно сунітсько-ісламістські організації. На рахунку Аль-Каїди - низка кривавих терористичних нападів, серед яких вибухи посольств США в столицях Кенії та Танзанії в 1998 році та терористичні атаки в США 11 вересня 2001 року. ООН розглядає Аль-Каїду як терористичну організацію і зобов'язує країни вживати санкції проти осіб та структур, які з нею пов'язані. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Теракти 11 вересня 2001 року багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників декілька років там жили і навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.