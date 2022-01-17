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Альпи

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Альпи".

Альпи - найвищий гірський масив в Європі. Його довжина становить 1200 кілометрів, ширина - від 150 до 250 кілометрів. Найвищою вершиною Альп є Монблан з висотою 4810 метрів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - Європа у фокусі (відео)

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (відео) 17.01.2022

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Доставка пошти в російській тайзі. Зима після повені у ФРН.

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (17.01.2022) 17.01.2022

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Як доставляють пошту в російській тайзі. Чим відрізняються фуа-гра і фу-гра у Великобританії. Як виживають постраждалі від повені в ФРН. Які скарби можна знайти в Альпах.
Чи розпрощалася Україна з радянським минулим - Європа у фокусі (відео)

Чи розпрощалася Україна з радянським минулим - "Європа у фокусі" (відео) 20.12.2021

У Греції досі оговтуються після нищівних пожеж. В Іспанії рятують природу, шкодячи фермерам. Швейцарія починає лижний сезон в умовах пандемії. Як живеться українським шахтарям через 30 років після розпаду СРСР.

Чи розпрощалася Україна з радянським минулим - "Європа у фокусі" (20.12.2021) 20.12.2021

У Греції досі оговтуються після нищівних пожеж. В Іспанії рятують природу, шкодячи фермерам. Швейцарія починає лижний сезон в умовах пандемії. Як живеться українським шахтарям через 30 років після розпаду СРСР.
У Німеччині вже не розігнатися? - Європа у фокусі (відео)

У Німеччині вже не розігнатися? - "Європа у фокусі" (відео) 04.10.2021

Німеччина: чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Австрія: танення льодовиків загрожує зсувами й повенями. Греція: вино з морського дна за старовинним рецептом. Чехія: навіщо дітям з інвалідністю стартап.

Рекорди швидкості на німецьких автобанах в минулому? - "Європа у фокусі" (04.10.2021) 04.10.2021

Чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Як в Австрії тануть льодовики. Навіщо в Греції вино відправляють на морське дно. Для чого дітям з інвалідністю в Чехії створили стартап. Як собаки рятують потопаючих в Італії.
Вода стояла по груди, але ми вижили - висновки після повені століття у ФРН (відео)

"Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН (відео) 02.08.2021

Як сирійські біженці допомагали жертвам повені у Німеччині. Збір молюсків - нелегальний бізнес у Португалії. Найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.
Баварія і Саксонія теж потерпають від злив і повеней

Баварія і Саксонія теж потерпають від злив і повеней 18.07.2021

Тривалі та сильні зливи призвели до повеней і підтоплень в окремих районах Баварії та Саксонії. Напружена ситуація й у низці регіонів Австрії.
Ідея для Карпат: веломаршрути у горах Швейцарії (відео)

Ідея для Карпат: веломаршрути у горах Швейцарії (відео) 12.07.2021

Літо, гори, велосипед - ідеальне поєднання! У швейцарських Альпах відкрився новий туристичний маршрут "Альпійське коло". На велосипеді можна проїхатися вражаючими місцями кантону Граубюнден. Надихаючий досвід для Карпат?
Ідея для Карпат: веломаршрути у горах Швейцарії (08.07.2021)

Ідея для Карпат: веломаршрути у горах Швейцарії (08.07.2021) 08.07.2021

Літо, гори і велосипед - ідеальне поєднання! У швейцарських Альпах відкрився новий туристичний маршрут "Альпійське коло". На велобайку можна проїхатися вражаючими місцями кантону Граубюнден. Надихаючий досвід для Карпат…

В Альпах на смерть замерзли дві жінки

В Альпах на смерть замерзли дві жінки 04.07.2021

Троє людей заблукали в Альпах на висоті понад чотири тисячі метрів. Одного чоловіка доправили у лікарню з обмороженням, двох жінок врятувати не владося.

Весняні ландшафти Німеччини (фотогалерея)

Весняні ландшафти Німеччини (фотогалерея) 29.03.2021

2021 рік був непростим. Але одне ми можемо сказати точно: весна вже настала! Запрошуємо в тур квітучими краєвидами Німеччини.
Зима в Баварії: снігові ландшафти, Альпи та каплички (фото)

Зима в Баварії: снігові ландшафти, Альпи та каплички (фото) 05.01.2021

Світлини у цій галереї були зроблені в різні роки. Наша подорож засніженою Баварією.
Зимові ландшафти Баварії

Зимові ландшафти Баварії 05.01.2021

Подорож засніженою Баварією.
Локдаун в Альпах і Карпатах: де відкриті гірськолижні курорти? (відео)

Локдаун в Альпах і Карпатах: де відкриті гірськолижні курорти? (відео) 08.12.2020

Гірськолижні курорти в Україні під час локдауну мають працювати. В уряді вважають, що це може розвантажити мегаполіси в умовах пандемії коронавірусу. Чому ж тоді Франція, Італія та Німеччина закрили підйомники?

Локдаун і гірськолижні курорти: чому в Карпатах можна, а в Альпах - ні (08.12.2020) 08.12.2020

Гірськолижні курорти в Україні під час локдауну мають працювати. В уряді не проти і вважають, що це може розвантажити мегаполіси в умовах пандемії коронавірусу. Чому ж тоді Франція, Італія та Німеччина закрили підйомники на своїх курортах?
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