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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Альпи".
Альпи - найвищий гірський масив в Європі. Його довжина становить 1200 кілометрів, ширина - від 150 до 250 кілометрів. Найвищою вершиною Альп є Монблан з висотою 4810 метрів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Як доставляють пошту в російській тайзі. Чим відрізняються фуа-гра і фу-гра у Великобританії. Як виживають постраждалі від повені в ФРН. Які скарби можна знайти в Альпах.
Чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Як в Австрії тануть льодовики. Навіщо в Греції вино відправляють на морське дно. Для чого дітям з інвалідністю в Чехії створили стартап. Як собаки рятують потопаючих в Італії.
Як сирійські біженці допомагали жертвам повені у Німеччині. Збір молюсків - нелегальний бізнес у Португалії. Найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.
Гірськолижні курорти в Україні під час локдауну мають працювати. В уряді не проти і вважають, що це може розвантажити мегаполіси в умовах пандемії коронавірусу. Чому ж тоді Франція, Італія та Німеччина закрили підйомники на своїх курортах?