Рекорди швидкості на німецьких автобанах в минулому? - "Європа у фокусі" (04.10.2021)

Чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Як в Австрії тануть льодовики. Навіщо в Греції вино відправляють на морське дно. Для чого дітям з інвалідністю в Чехії створили стартап. Як собаки рятують потопаючих в Італії.