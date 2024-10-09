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Альпійські луки в Баварії - історія та традиції

Максим Нелюбін
9 жовтня 2024 р.

Гірські пасовища в Баварії - невід'ємна частина мальовничих альпійських ландшафтів. Як вони виникли та як використовуються?

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Корова на гірському пасовищі біля озера Кенігсзее в Баварії
Корова на гірському пасовищі біля озера Кенігсзее в БаваріїФото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Alm, Alp, Alpe або Alb - так у різних південних регіонах Німеччини називають літні гірські пасовища для домашньої худоби. Більшість гірських пасовищ розташована в Баварії - загалом близько 1400 альпійських луків. Вони перебувають у державній, кооперативній або приватній власності.

У теплу пору року на гірських луках у Баварії пасеться близько п'яти тисяч молочних корів, понад сорок тисяч бичків, кілька тисяч овець і кіз, а також сотні коней. Це дуже небагато в порівнянні з альпійськими регіонами в інших країнах Європи.

Альпійські пасовища - висота й вік

Без таких пасовищ не можна собі уявити цей культурний ландшафт. Він почав формуватися ще за часів кельтів кілька тисяч років тому. Причому найстаріші з гірських пасовищ у Баварії, котрі використовуються досі, розташувалися на найбільшій висоті - до 2400 метрів над рівнем моря. Нижня межа проходить приблизно вздовж 600-метрової позначки.

Гірське пасовище і пастушача хатина в Алльгої на розфарбованій фотографії близько 1905 року
Гірське пасовище і пастушача хатина в Алльгої на розфарбованій фотографії близько 1905 рокуФото: Öst. Volkshochschularchi/brandstaetter images/picture alliance

Особливий інтерес для тих, хто полюбляє знайомитися з різними народними традиціями, ці місця становлять у вересні-жовтні, коли пастухи переганяють стада назад в долини на зимівлю після кількох місяців, проведених на гірських пасовищах.

Зазвичай стада складаються з тварин різних власників. Після повернення в долини тварин ділять на групи, щоб повернути господарям - розвести по зимових стійлах. Для цих фермерських традицій існують спеціальні німецькі терміни - альмабтріб (Almabtrieb) та фішайд (Viehscheid). Осінній перегін - барвисте свято, що має дуже давні традиції. Як це відбувалося раніше і відбувається зараз, дивіться в нашій фотогалереї.

Альмабтріб та фішайд. Фотогалерея

Такі пасовища є характерними для альпійських регіонів Німеччини, Австрії, Швейцарії, Італії та Франції. У Німеччині площа всіх місцевих високогірних районів складає лише два відсотки від території країни, тому вони мають особливе значення як для туризму, так і для збереження традиційних форм тваринництва. До найвідоміших продуктів цього регіону належить традиційний баварський сир з Алльгоя - Allgäuer Bergkäse.

Природна цінність і значення для туризму

На альпійських луках літо в Німеччині проводить лише кожна двохсота корова чи бичок - з понад 10-мільйонного поголів'я. Самі ці пасовища є дуже різноманітними і багатими на біотопи. Збереження пасовищ входить до переліку завдань, що їх виконують місцеві фермери.

У Баварії біля або посеред гірських пасовищ розташовано понад сотню гірських готелів, приблизно стільки ж мисливських хатинок, десятки невеличких пансіонів і численні станції різних канатних доріг. За даними земельного міністерства сільського господарства Баварії, наприклад, в околицях курорту Гарміш-Партенкірхен або у Східному Алльгої готелі чи пансіонати є на кожному другому альмі, біля Берхтесгадена - на кожному четвертому. Влітку тут відпочивають любителі природи й пішого туризму, взимку - лижних видів спорту, оскільки в цю пору року багато гірських пасовищ перетворюються на схили для спуску. 

Альпійська лука восени біля Бад-Гінделанга
Альпійська лука восени біля Бад-ГінделангаФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture-alliance

Історія виникнення альмів у Баварських Альпах

Існує дві версії походження сучасних назв Alm або Alp. Перша пов'язана з латинським словом "alpis" - висотне пасовище в горах. Друга вказує на традиції використання таких пасовищ місцевими громадами як так званих алльмендів ("Allmende") - земельних угідь у спільному користуванні.

Історики говорять про три періоди виникнення альмів у Баварських Альпах. Перші з'явилися близько п'яти тисяч років тому. Цей період закінчився приблизно 1200 років тому за часів імператора Карла Великого (747-814). Вік альпійських пасовищ, ліси під які були вирубані під час другого періоду, становить від 500 до 1200 років. Вік альмів третього періоду - від 200 до 500 років. Причому кількість пасовищ постійно змінювалася - з'являлися нові, але водночас заростали старі, якими припиняли користуватися, зокрема, через зміну кліматичних умов.

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