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Алкоголізм

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "алкоголізм".

Алкоголізм є захворюванням, яке виникає внаслідок тривалого зловживання спиртними напоями. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Мій вибір: життя без алкоголю (05.01.2022) 05.01.2022

Як регулярне вживання алкоголю на свята та за компанію може зруйнувати життя, знають алкоголічки Софія та Андреа. Усвідомити алкогольну залежність важко, проте це - єдиний шлях до порятунку. Чи можна жити без алкоголю - у відвертій розповіді жінок для DW.
Шведський підхід до здоров'я завдяки коронавірусу - Європа у фокусі (відео)

Шведський підхід до здоров'я завдяки коронавірусу - "Європа у фокусі" (відео) 01.02.2021

Чому турки масово отруюються алкоголем. Який тренд пандемія коронавірусу принесла у Швецію. Як Олексій Навальний з в'язниці мобілізує протестувальників у Росії.

Що страшніше - коронавірус чи горілка? - Європа у фокусі (відео)

Що страшніше - коронавірус чи горілка? - "Європа у фокусі" (відео) 08.06.2020

Болгарія: лікарні як осередки розповсюдження коронавірусу. Італія: страх перед порожніми пляжами і провальним туристичним сезоном. Нідерланди: що спільного у делфтської порцеляни і татуювання?
ВООЗ зафіксувала в Росії істотні успіхи в боротьбі з алкоголізмом

ВООЗ зафіксувала в Росії істотні успіхи в боротьбі з алкоголізмом 01.10.2019

Рівень споживання алкоголю в Росії з 2003 по 2016 роки скоротився на 43 відсотки, підрахували у ВООЗ. Крім того, в РФ значно зросла середня тривалість життя.
Рівень cпоживання алкоголю в світі зростає - дослідження

Рівень cпоживання алкоголю в світі зростає - дослідження 08.05.2019

З 1990 по 2017 рік загальний рівень споживання алкоголю в світі зріс на 70 відсотків, повідомляють дослідники. На вживання алкоголю впливають релігія, політика в сфері охорони здоров'я та темпи економічного зростання,
Попри сухий закон: в Ірані - масове отруєння алкоголем

Попри "сухий закон": в Ірані - масове отруєння алкоголем 30.09.2018

Через отруєння алкоголем в останні дні в Ірані померли вже кілька десятків людей, сотні - доправлені до лікарень.

Геймер - не алкоголік, тож як лікуватися? (14.06.2018) 14.06.2018

Алкоголік, який лікується, може оминати бари. А що ж робити геймеру, в якого смартфон завжди в кишені? Залежний від комп'ютерних ігор не може уникнути контакту з віртуальним світом.

Боротьба з пияцтвом у ЄС: чи є сенс обмежувати торгівлю алкоголем?

Боротьба з пияцтвом у ЄС: чи є сенс обмежувати торгівлю алкоголем? 29.05.2018

Від держмонополії на продаж алкоголю до відсутності серйозних обмежень - підходи до споживання спиртного у європейських країнах дуже відрізняються. Основні факти і тенденції - в огляді DW.
Небойові втрати ЗСУ: як боротись з алкоголізмом у війську

Небойові втрати ЗСУ: як боротись з алкоголізмом у війську 15.04.2016

Міністерство оборони України закликає Верховну Раду схвалити законопроект, який посилює відповідальність за порушення дисципліни у війську. Небойові втрати через вживання алкоголю зросли, констатують у міністерстві.
Дослідження: алкоголіки живуть на 20 років менше

Дослідження: алкоголіки живуть на 20 років менше 18.10.2012

Зловживання алкоголем серйозно вкорочує життя - тепер це доведено й науково. Вчені з Грайфсвальда й Любека, які упродовж 14 років спостерігали за алкоголіками, радять не піддаватися спокусам «зеленого змія».
Небезпечні залежності бабусь та дідусів

Небезпечні залежності бабусь та дідусів 11.09.2012

Через проблеми зі здоров’ям та соціальну ізоляцію, в літніх людей завжди знайдеться зайвий привід перехилити чарку. Експерти вбачають серйозну небезпеку в алкоголізмі серед старшого покоління.
Generation Wodka або юнацький алкоголізм у Німеччині

Generation Wodka або юнацький алкоголізм у Німеччині 25.08.2011

Проблема дитячого та підліткового алкоголізму у Німеччині стає дедалі більшою. Батьки, педагоги та медики б’ють на сполох.
Легальне витісняє нелегальне: у Німеччині стає більше алкоголіків і менше наркоманів

Легальне витісняє нелегальне: у Німеччині стає більше алкоголіків і менше наркоманів 18.05.2011

Раніше статистику наркозалежності визначали героїн та марихуана. Але нині найбільші загрози виходять від легальних залежностей: алкоголю та гральних автоматів. Про це свідчить щорічний звіт федерального уряду Німеччини.
У Голландії алкоголіків лікують…алкоголем

У Голландії алкоголіків лікують…алкоголем 24.10.2010

Золоте правило лікування алкоголіків - утримання від вживання спиртного. Упродовж багатьох років згубну звичку лікували 12-ступневою програмою. Але не в Голландії, де пропонують лікувати алкоголем.
Півтора мільйони німців вважаються алкоголіками

Півтора мільйони німців вважаються алкоголіками 08.04.2010

Снодійне, пиво, цигарки - це основний арсенал засобів, що викликають залежність у німців. Експерти вважають, що нація забагато п’є: щороку кожен дорослий у Німеччині в середньому споживає 10 літрів алкоголю.
Наркологи б’ють на сполох через дитячий алкоголізм

Наркологи б’ють на сполох через дитячий алкоголізм 30.06.2009

Дніпропетровські наркологи б’ють на сполох: дедалі більше дітей потрапляють до лікарень у стані сильного алкогольного отруєння. Найбільша небезпека – безконтрольний продаж так званої слабоалкогольної продукції.