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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "алкоголізм".
Алкоголізм є захворюванням, яке виникає внаслідок тривалого зловживання спиртними напоями. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Як регулярне вживання алкоголю на свята та за компанію може зруйнувати життя, знають алкоголічки Софія та Андреа. Усвідомити алкогольну залежність важко, проте це - єдиний шлях до порятунку. Чи можна жити без алкоголю - у відвертій розповіді жінок для DW.
Раніше статистику наркозалежності визначали героїн та марихуана. Але нині найбільші загрози виходять від легальних залежностей: алкоголю та гральних автоматів. Про це свідчить щорічний звіт федерального уряду Німеччини.