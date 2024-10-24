Чому в Польщі стали пити більше алкоголю?

Придбати алкоголь у Польщі можна практично усюди - і понад усе поляки п'ють нині пиво. Однак лікарі і політики застерігають від зростання алкоголізму серед населення.

У Польщі наприкінці вересня у продажу з'явився алкоголь у яскравих пластикових пакетах невеликого розміру, що, на перший погляд, нагадують упаковки з фруктовим пюре або дитячими соками. Подібність була настільки велика, що розлитий за такими пакетами фруктовий лікер зі вмістом горілки в одному з магазинів продавали, виставивши на полицю із соками від популярного польського виробника Tymbark. Фотографію опублікували в соцмережах X та Facebook, і вона стала вірусною. І саме вона спричинила гарячу дискусію, чи не є це реклама, в якій алкоголь представлений чимось невинним, і чи не долучаються діти та молодь завдяки барвистій упаковці, що нагадує пакет із соком, до алкоголю?

Оскільки у Польщі заборонено продавати алкоголь особам молодше 18 років, на суперечку відреагували і політики, які розкритикували продаж алкогольних напоїв у такій упаковці. "У нас це не пройде", - заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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Алкоголь доступний усюди

"Коли я побачив цю світлину, мені відібрало мову", - розповів в інтерв'ю DW Кшиштоф Даукшевич, член міської ради варшавського району Урсус. Адже така упаковка алкоголю полегшує людям можливість купувати та вживати його непомітно. Як і мініпляшечки з алкоголем по 100-200 мілілітрів, що у Польщі називають "мавпками", тобто "мавпочками".

Алкоголь в одному з продуктових магазинів Варшави Фото: Monika Margraf-Ostaszewska/DW

"Мавпки широко представлені у продуктових магазинах Польщі. Завдяки невеликим розмірам їх легко транспортувати, а використовуючи їх, алкоголіки можуть непомітно вживати спиртне. Щодня у Польщі, особливо в ранковий час, продається понад мільйон таких пляшечок.

"З мавпками вже існує велика проблема", - каже Даукшевич. "Я знаходжу ці порожні мініпляшечки щодня на лавицях, на зупинках, у горщиках квітів. Тепер можна було б додати й ігрові майданчики, адже, на мою думку, пакетики з алкоголем - це продукт, орієнтований на батьків-алкоголіків".

У Польщі п'ять мільйонів алкоголіків

Інститут здоров'я Польської академії в Ченстохові оцінює кількість алкозалежних та тих, хто зловживає алкоголем, у чотири-п'ять мільйонів осіб. Близько мільйона людей є алкоголіками і потребують лікування. Лише 15 відсотків із них лікуються від алкоголізму.

"Дедалі більше людей, які потерпають від алкогольної залежності у Польщі - це так звані "приховані" алкоголіки, які можуть тривалий час приховувати свою залежність", - пояснює наркологиня Катаржина Іваницька. "Лише 15 років тому профіль пацієнта виглядав так: чоловік 45-55 років, одружений, із середньою освітою, залежний від алкоголю, - пояснює вона. - Однак сьогодні дедалі більше молодих людей приходять на терапію, щоб подолати алкогольну залежність".

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Утім, загалом кількість молодих алкоголіків знижується. А ось кількість жінок, які п'ють, збільшується. "Співвідношення жінок і чоловіків у груповій терапії для людей, які страждають на алкоголізм, часто становить 50 на 50", - каже Іваницька.

Який алкоголь вживають поляки

За останні два десятиліття змінилося те, як поляки вживають алкоголь та що саме п'ють. За часів комунізму вони віддавали перевагу горілці. У 1990-х роках перейшли на напої з меншим вмістом алкоголю, як-от пиво та вино. Сьогодні найбільш уживаним алкогольним напоєм у Польщі - причому з великим відривом - є світлі сорти пива.

Однак це не означає, що поляки тепер вживають менше алкоголю. "У 2022 році тут кількість чистого алкоголю на душу населення становила 9,3 літра, порівняно з 6,6 літра у 2001 році", - каже лікарка-нарколог Іваницька.

Всесвітнья організація охорони здоров'я (ВООЗ) наводить свої дані. Згідно з ними, загалом споживання алкоголю у Польщі перевищує середній показник у Європі. 2019 року він становив 11,6 літра алкоголю на душу населення. Для порівняння: середньоєвропейський показник - 9,2 літра. А в Німеччині, наприклад, це 12,2 літра на рік на душу населення.

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З 1990-х років почали з'являтися нові види алкоголю, як-от ігристе яблучне вино і домашнє крафтове пиво. "Останнім часом ринок також завоювало безалкогольне пиво", - каже Іваницька. Воно хоч і не містить алкоголю, але допомогло сформувати культуру споживання алкогольних напоїв.

Як рекламують алкоголь у Польщі

Відмова від вживання алкоголю досі є дивним явищем у польському суспільстві. 43-річна Анна з Варшави нещодавно зіткнулася з цим на корпоративній вечірці: "Я замовила безалкогольний напій. Колеги запитали, в чому річ, і я сказала, що просто не відчуваю потреби пити. Вони не могли в це повірити, були дивні жарти та коментарі, що, можливо, мене більше не запросять".

У парку в Варшаві - як напої горілка та кола Фото: Jaap Arriens/Sipa USA/picture alliance

Як і в Німеччині, у Польщі пиво завжди є атрибутом вечірок із друзями чи родиною. Люди п'ють пиво під час барбекю та на святах. При цьому реклама пива в Польщі дозволена, але з обмеженнями, а от реклама інших алкогольних напоїв хоч і заборонена законом, але шириться в інтернеті, де її складніше відстежити.

Алкоголь також рекламується побічно, наприклад, за допомогою привабливих пропозицій та низьких цін. У лютому 2024 року мережі супермаркетів Biedronka та Lidl пропонували пів літра горілки за 9,99 злотого (близько 100 гривень). Але навіть без спеціальних пропозицій алкоголь у Польщі коштує відносно недорого.

Алкоголь можна придбати повсюди

Експерти, які займаються вивченням алкогольної залежності, найбільше критикують постійну доступність алкогольних напоїв. У деяких місцях алкоголь купити простіше, ніж хліб, особливо увечері та вночі. Багато продуктових магазинів у Польщі працюють до пізньої ночі, деякі працюють і 24 години на добу. Алкоголь також можна придбати на заправках після опівночі.

Місцева влада намагається обмежити доступність алкоголю, заборонивши його продаж у нічний час доби. І, наприклад, у Кракові, на півдні Польщі, жителі на нещодавніх публічних слуханнях уже висловилися за таку заборону.

"Необхідними є законодавчі зміни: від заборони на продаж мініпляшок до обмежень на продаж у нічний час", - каже член міської ради Варшави Даукшевич. За словами лікарки-нарколога Іваницької, слід також розглянути питання щодо більш високого оподаткування слабоалкогольних напоїв: "Важлива також психологічна освіта та демонстрація того, що не існує такої речі, як безпечна доза алкоголю".

Уряд Польщі також визнав наявність проблеми. Міністерка охорони здоров'я Ізабела Лєщина навіть хотіла заборонити продаж алкоголю на заправках. Однак, згідно з недавніми повідомленнями ЗМІ, ця вимога, як і деякі інші обмеження, зазнає невдачі через опір усередині правлячої коаліції.

Отже, радикальних змін у законодавстві не передбачається. Хоча продаж алкоголю у різнобарвних упаковках і викликав обурення серед політиків усіх таборів. Це призвело до того, що виробник швидко відкликав його і навіть вибачився. Однак він наголосив, що не порушив жодних законів.