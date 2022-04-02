Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "алкоголь".
Алкоголь - алкогольні напої, що містять етиловий спирт. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Як регулярне вживання алкоголю на свята та за компанію може зруйнувати життя, знають алкоголічки Софія та Андреа. Усвідомити алкогольну залежність важко, проте це - єдиний шлях до порятунку. Чи можна жити без алкоголю - у відвертій розповіді жінок для DW.
Через спалах коронавірусу в Європі знову запроваджують суворі обмеження - від нічного локдауну, коли заборонено продавати алкоголь і працювати барам та ресторанам, до обов’язкового носіння масок скрізь на вулиці. Які нові-старі обмеження і в яких країнах ЄС знову діють на порозі другої хвилі коронавірусу?