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Алкоголь

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "алкоголь".

Алкоголь - алкогольні напої, що містять етиловий спирт. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Продаж алкоголю в умовах воєнного стану: варто це робити чи ні (02.04.2022) 02.04.2022

У Києві після місячної заборони відновили продаж алкоголю. Міська влада закликає не зловживати напоями з градусом. І не втрачати тверезий розум в умовах воєнного стану.

Мій вибір: життя без алкоголю (05.01.2022) 05.01.2022

Як регулярне вживання алкоголю на свята та за компанію може зруйнувати життя, знають алкоголічки Софія та Андреа. Усвідомити алкогольну залежність важко, проте це - єдиний шлях до порятунку. Чи можна жити без алкоголю - у відвертій розповіді жінок для DW.

Навіщо німецький монах виготовляє джин (03.12.2021) 03.12.2021

Європейські монастирі відомі тим, що монахи варять пиво і виготовляють вино. Але джин? Це рідкість. Чернець-цистерціанець Юстинус Пех виробляє джин та інвестує прибуток у розвиток свого монастиря. Дивіться самі!
У Росії від отруєння метиловим спиртом загинули 18 людей

У Росії від отруєння метиловим спиртом загинули 18 людей 17.10.2021

На одному з ринків російського Єкатеринбурга на розлив продавали сурогатний алкоголь з метиловим спиртом, від вживання якого загинули 18 людей, заявили в Слідчому комітеті РФ.
На аренах Олімпіади в Токіо заборонять алкоголь

На аренах Олімпіади в Токіо заборонять алкоголь 23.06.2021

Раніше організатори розглядали можливість дозволити глядачам вживати алкоголь на аренах через тиск пивоварного концерну Asahi, який є важливим спонсором ігор, повідомляли японські ЗМІ.

Нічні гуляння та алкоголь рікою: в Іспанії святкували кінець надзвичайного стану

Нічні гуляння та алкоголь рікою: в Іспанії святкували кінець надзвичайного стану 09.05.2021

В Іспанії завершилася дія надзвичайного стану, запровадженого понад пів року тому. Уряд закликає жителів країни бути й надалі обережними.
У Туреччині розпочався повний локдаун, заборонили продаж алкоголю

У Туреччині розпочався "повний локдаун", заборонили продаж алкоголю 29.04.2021

Майже тритижневий жорсткий локдаун розпочався в Туреччині. Одним з обмежень є заборона на продаж алкоголю.
Як зайва вага зробила Чехію лідером за летальністю COVID-19

Як зайва вага зробила Чехію лідером за летальністю COVID-19 15.04.2021

У Чехії кількість померлих з коронавірусом у співвідношенні до розміру населення є найвищою у світі. Причиною вважають поширене серед чехів ожиріння.
На Вінниччині нетверезий водій на смерть збив двох дітей

На Вінниччині нетверезий водій на смерть збив двох дітей 30.03.2021

Нетверезий 20-річний водій автомобіля Skoda скоїв наїзд на двох хлопчиків, які їхали на велосипеді у селі Росоша Липовецької територіальної громади на Вінниччині. Діти загинули на місці.
ВР посилила відповідальність за водіння у нетверезому стані

ВР посилила відповідальність за водіння у нетверезому стані 16.02.2021

Відтепер охочим їхати напідпитку за кермом доведеться сплатити щонайменше 17 тисяч гривень штрафу. Крім того, за таке порушення на рік відбиратимуть водійські права, вирішили депутати ВР.
Шведський підхід до здоров'я завдяки коронавірусу - Європа у фокусі (відео)

Шведський підхід до здоров'я завдяки коронавірусу - "Європа у фокусі" (відео) 01.02.2021

Чому турки масово отруюються алкоголем. Який тренд пандемія коронавірусу принесла у Швецію. Як Олексій Навальний з в'язниці мобілізує протестувальників у Росії.

Нові обмеження через коронавірус: локдаун знову загрожує ЄС? (13.10.2020) 13.10.2020

Через спалах коронавірусу в Європі знову запроваджують суворі обмеження - від нічного локдауну, коли заборонено продавати алкоголь і працювати барам та ресторанам, до обов’язкового носіння масок скрізь на вулиці. Які нові-старі обмеження і в яких країнах ЄС знову діють на порозі другої хвилі коронавірусу?

Коронавірусна криза суттєво вдарила по німецьких броварнях

Коронавірусна криза суттєво вдарила по німецьких броварнях 16.09.2020

У першому півріччі 2020 року в Німеччині спостерігалося падіння продажів пива на 16 відсотків, ідеться в галузевому дослідженні. Нинішній рік видався одним із найважчих в історії для німецьких броварів, кажуть у галузі.

"Острів столітніх": рецепт довголіття від сторічних греків (21.08.2020) 21.08.2020

Грецька Ікарія відома як "острів столітніх": кожному третьому мешканцю острова - понад 90 років. У чому ж таємниця такого довголіття? У відсутності стресу, здоровому харчуванні чи, може, сексі?

Нетверезе водіння: які штрафи за це у Німеччині (відео)

Нетверезе водіння: які штрафи за це у Німеччині (відео) 20.07.2020

П’яний за кермом. В Україні збираються ще більше посилити відповідальність за смертельні ДТП, винуватцями яких стають нетверезі водії. А як карають за це в Німеччині? Які штрафи і як контролюють?

П’яний за кермом: які штрафи за нетверезе водіння у Німеччині (17.07.2020) 17.07.2020

В Україні збираються ще більше посилити відповідальність за смертельні ДТП, винуватцями яких стають нетверезі водії. А як карають любителів надмірної дози пива чи шнапсу в Німеччині? Які штрафи і як контролюють?
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