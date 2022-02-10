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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Азовське море".
Азовське море розташоване між Україною та Росією. Керченською протокою воно пов'язане з Чорним морем. Азовське море має велика транспортне значення. Найбільші морські порти розташовані в Маріуполі, Бердянську, Ростові-на-Дону. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Маріуполь може стати основною мішенню для російського війська, скупченого біля кордонів України, вважають багато експертів. DW з'ясувала, чи бояться мешканці найбільшого прифронтового міста України "великої війни" та як готуються до можливої ескалації.