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Азовське море розташоване між Україною та Росією. Керченською протокою воно пов'язане з Чорним морем. Азовське море має велика транспортне значення. Найбільші морські порти розташовані в Маріуполі, Бердянську, Ростові-на-Дону. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.