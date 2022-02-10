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Азовське море

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Азовське море".

Азовське море розташоване між Україною та Росією. Керченською протокою воно пов'язане з Чорним морем. Азовське море має велика транспортне значення. Найбільші морські порти розташовані в Маріуполі, Бердянську, Ростові-на-Дону. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна висловила протест через навчання РФ у Чорному та Азовському морях

Україна висловила протест через навчання РФ у Чорному та Азовському морях 10.02.2022

Київ звинувачує РФ в блокуванні частин акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом військово-морських навчань. У Кремлі звинувачення заперечують.
РФ може використати Азовське море як плацдарм нападу на Україну - WP

РФ може використати Азовське море як плацдарм нападу на Україну - WP 26.12.2021

На думку видання The Washington Post, якщо вторгнення Росії на територію України почнеться з моря, то українські війська "виявляться значною мірою безсилими".
У РФ заявили про загрозу від українського корабля, Київ назвав це фейком

У РФ заявили про загрозу від українського корабля, Київ назвав це фейком 10.12.2021

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав інформаційною атакою заяву ФСБ РФ про те, що корабель ВМС України становив небезпеку для мореплавання в районі Керченської протоки.
В Україну прибули американські патрульні катери

В Україну прибули американські патрульні катери 23.11.2021

В рамках безпекової допомоги США направили до України два катери типу Island, які патрулюватимуть акваторії Чорного та Азовського морів.

Україна пришвидшить створення бази ВМС у Бердянську - міністр оборони

Україна пришвидшить створення бази ВМС у Бердянську - міністр оборони 13.11.2021

Будівництво бази Військово-морських сил ЗСУ "Схід" буде пришвидшено - відповідне доручення дасть новопризначений міністр оборони України Олексій Резніков за результатами робочої поїздки в Бердянськ.

Як в України з'явився новий дослідницький корабель і чому це важливо для ЄС

Як в України з'явився новий дослідницький корабель і чому це важливо для ЄС 14.09.2021

Україна отримала у подарунок від Бельгії дослідницьке судно "Бельгіка", яке вивчатиме води Чорного і Азовського морів. "Бельгіка" замінить корабель "Професор Водяницький", який залишився в окупованому Криму.

Зеленський розраховує на міжнародних партнерів у розбудові ВМС

Зеленський розраховує на міжнародних партнерів у розбудові ВМС 22.08.2021

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відроджуватиме та зміцнюватиме свій військово-морський флот, щоб розблокувати та зробити безпечнішим Чорноморський і Азовський регіони.

Зеленський: До 2035 року Україна матиме новий військово-морський флот

Зеленський: До 2035 року Україна матиме новий військово-морський флот 19.08.2021

Розбудова українського військово-морського флоту передбачає три етапи, конкретизував Володимир Зеленський.
Кулеба: Росія не має шансів на успіх у конфронтації з НАТО

Кулеба: Росія не має шансів на успіх у конфронтації з НАТО 02.07.2021

Росія готова посилити напруженість у Чорному морі, але не піде на повноцінну конфронтацію з НАТО. Москва не має шансів на успіх у цьому, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Newsweek.
Україна і Великобританія спільно будуватимуть військові кораблі

Україна і Великобританія спільно будуватимуть військові кораблі 21.06.2021

Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства підписали міністр з питань оборонних закупівель Сполученого Королівства та заступник міністра оборони України.
Дмитро Кулеба: Росія може здійснити повзучу анексію Азовського моря

Дмитро Кулеба: Росія може здійснити "повзучу анексію" Азовського моря 06.05.2021

Міністр закордонних справ України в інтерв'ю CNN зазначив також, що можлива зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним не суперечить інтересам Києва.
Саакашвілі: Мінські домовленості ведуть до руйнування державності України (відео)

Саакашвілі: Мінські домовленості ведуть до руйнування державності України (відео) 05.05.2021

Загрози повномасшабного вторгнення Росії в Україну не було й немає, але є реальна загроза гібридних провокацій на півдні й сході країни, заявив в інтерв'ю DW експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі.

"Повзуча анексія Чорного моря": як Росія перебирає контроль над водами України (03.05.2021) 03.05.2021

Закривши прохід іноземних військових кораблів поблизу узбережжя анексованого Криму, Росія намагається встановити контроль над певними зонами в Чорному морі. Як це відбувається і з якою метою?
Що кажуть українські військові у Маріуполі про російські війська (відео)

Що кажуть українські військові у Маріуполі про російські війська (відео) 23.04.2021

Маріуполь міг стати основною мішенню для російського війська, скупченого біля кордонів України, вважають багато експертів.Чи бояться його мешканці "великої війни" та як готуються до можливої ескалації?

Маріуполь на пороховій бочці: чи бояться на Донбасі війни з Росією? (21.04.2021) 21.04.2021

Маріуполь може стати основною мішенню для російського війська, скупченого біля кордонів України, вважають багато експертів. DW з'ясувала, чи бояться мешканці найбільшого прифронтового міста України "великої війни" та як готуються до можливої ескалації.
Дії Росії у Чорному морі: США кажуть про особливу тривогу

Дії Росії у Чорному морі: США кажуть про "особливу тривогу" 20.04.2021

У Державному департаменті США заявили про глибоку занепокоєність планами РФ заблокувати окремі акваторії в Чорному морі.
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