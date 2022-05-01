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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Азербайджан".
Азербайджан - країна, розташована між Каспійським морем та горами Кавказ. Столиця Азербайджану - Баку. Кількість населення Азербайджану становить приблизно 9,5 мільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.