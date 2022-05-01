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Азербайджан

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Азербайджан".

Азербайджан - країна, розташована між Каспійським морем та горами Кавказ. Столиця Азербайджану - Баку. Кількість населення Азербайджану становить приблизно 9,5 мільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вірменія: масові протести у Єревані, опозиція вимагає відставки прем'єра

Вірменія: масові протести у Єревані, опозиція вимагає відставки прем'єра 01.05.2022

Тисячі вірмен вийшли на мітинг опозиції у Єревані, щоб висловитися проти поступок на користь Азербайджану у конфлікті навколо Нагірного Карабаху. Демонстранти вимагають відставки прем'єра Пашиняна.
У ЄС повідомили про підготовку Баку та Єреваном мирного договору

У ЄС повідомили про підготовку Баку та Єреваном мирного договору 07.04.2022

За підсумками зустрічі з Ільхамом Алієвим і Ніколом Пашиняном президент Євроради повідомив про домовленості щодо подолання напруги та заходи щодо зміцнення довіри і мирного співіснування Азербайджану та Вірменії.
Баку і Москва обмінюються звинуваченнями щодо Карабаху

Баку і Москва обмінюються звинуваченнями щодо Карабаху 27.03.2022

Міністерство оборони Азербайджану відкинуло твердження Міноборони РФ про те, що азербайджанські сили увійшли до зони відповідальності російських миротворців у невизнаній Нагірно-Карабахській республіці.
Брюссель закликав Азербайджан збільшити постачання газу до Європи

Брюссель закликав Азербайджан збільшити постачання газу до Європи 05.02.2022

Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон закликала Баку збільшити щорічне постачання газу до ЄС до 10 мільярдів кубометрів. Азербайджан вона назвала "надійним постачальником енергії".
Україна і Азербайджан працюватимуть над створенням транспортного коридору

Україна і Азербайджан працюватимуть над створенням транспортного коридору 14.01.2022

Ільхам Алієв і Володимир Зеленський повідомили про плани Азербайджану і України в енергетичній та нафтопереробній сфері.
Нагірний Карабах: Азербайджан передав Вірменії 10 військовополонених

Нагірний Карабах: Азербайджан передав Вірменії 10 військовополонених 19.12.2021

За посередництва Євросоюзу Азербайджан звільнив 10 вірменських військових, затриманих у листопаді цього року. У ЄС назвали це важливим жестом у вирішенні гуманітарних питань.
Нагірний Карабах: Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного в обстрілах

Нагірний Карабах: Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного в обстрілах 09.12.2021

Про стрілянину на кордоні повідомляють оборонні відомства Азербайджану та Вірменії. Раніше суд ООН зобов'язав Баку та Єреван вжити всіх заходів, щоб уникнути ескалації конфлікту навколо Нагірного Карабаху.

Вірменія та Азербайджан домовились про перемир'я

Вірменія та Азербайджан домовились про перемир'я 16.11.2021

Чергове кількаденне загострення на кордоні Вірменії і Азербайджану припинилося. За даними міноборони РФ, бойові сутички армій двох країн більше не ведуться.
Вірменія та Азербайджан повідомляють про стрілянину на кордоні

Вірменія та Азербайджан повідомляють про стрілянину на кордоні 28.07.2021

Локальні бої ідуть на північно-східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону, заявив Єреван. Сторони звинуватили одна одну в провокаціях.
Брюссель виділить на допомогу Єревану 2,6 мільярда євро

Брюссель виділить на допомогу Єревану 2,6 мільярда євро 17.07.2021

ЄС збирається активніше брати участь у вирішенні проблем регіону, заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель в Єревані. Тим часом Азербайджан і Вірменія звинувачують один одного у нових обстрілах.
Росія видала Німеччині громадянина Азербайджану

Росія видала Німеччині громадянина Азербайджану 11.07.2021

Громадянин Азербайджану Азізов перебував у міжнародному розшуку за запитом поліції Саарбрюкена. У Німеччині його звинувачують у підриві гранати під час міжетнічних сутичок.
УЄФА вивчає конфіскацію прапора ЛГБТК на матчі Євро-2020 в Баку

УЄФА вивчає конфіскацію прапора ЛГБТК на матчі Євро-2020 в Баку 04.07.2021

Стюарди стадіону у Баку тимчасово конфіскували веселковий прапор-символ ЛГБТК-спільноти у вболівальника збірної Данії під час матчу з чехами. УЄФА розслідує цей інцидент.
Туреччина й Азербайджан проводять спільні військові навчання

Туреччина й Азербайджан проводять спільні військові навчання 28.06.2021

Спільні військові навчання Туреччини та Азербайджану почалися в Баку. У навчаннях задіяні танки, вертольоти та безпілотники.
Європарламент закликає Баку звільнити вірменських полонених

Європарламент закликає Баку звільнити вірменських полонених 20.05.2021

У резолюції Європарламенту Азербайджан закликають звільнити всіх осіб, затриманих під час карабаського конфлікту і після нього.
Азербайджанська афера: навіщо Баку впливає на німецьких політиків?

"Азербайджанська афера": навіщо Баку впливає на німецьких політиків? 17.03.2021

Кільком депутатам Бундестагу закидають отримання хабарів з Азербайджану в обмін на лобіювання інтересів Баку. Які цілі має клан Алієва в Німеччині?
Німеччина: чи зможуть у партії Меркель позбутися іміджу корупціонерів?

Німеччина: чи зможуть у партії Меркель позбутися іміджу корупціонерів? 13.03.2021

Гроші з Баку, відкати від продажу масок, мільйонні приробітки на стороні... Кількох німецьких консерваторів підозрюють у корупції. Як партія Меркель має намір покращити підмочену репутацію?
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