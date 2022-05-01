Нагірний Карабах: Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного в обстрілах

Про стрілянину на кордоні повідомляють оборонні відомства Азербайджану та Вірменії. Раніше суд ООН зобов'язав Баку та Єреван вжити всіх заходів, щоб уникнути ескалації конфлікту навколо Нагірного Карабаху.