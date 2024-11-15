ФРН дедалі більше торгує з Україною і все менше з Росією

Статистика зовнішньої торгівлі Німеччини: значне зростання імпорту нафти з Казахстану та Азербайджану, підозрілий стрибок експорту в Грузію та обвал у торгівлі з Вірменією.

Головним торговельним партнером Німеччини на пострадянському просторі стала Україна. Росія втратила цю багаторічну роль і опустилася на друге місце, але й ним вона, вочевидь, невдовзі поступиться Казахстану. На істотно нижчому рівні відбуваються зміни на різних напрямках в торгівлі з Азербайджаном, Вірменією, Грузією та Узбекистаном. Про все це свідчать дані про експортно-імпортні операції ФРН за перші три квартали 2024 року.

Їх опублікував на своєму сайті Східний комітет німецької економіки (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, OA). Ця впливова підприємницька організація лобіює інтереси німецьких фірм, які ведуть бізнес із 29 колишніми соціалістичними країнами Східної Європи та пострадянськими державами. Східний комітет має прямий доступ до бази даних Федерального статистичного відомства ФРН (Destatis) і ексклюзивне право публікувати зовнішньоторговельну статистику, яка стосується того регіону, з яким він працює.

Швидке зростання експортно-імпортних операцій з Україною

Одразу ж слід підкреслити: основними торговельними партнерами Німеччини в цьому регіоні є країни-члени Євросоюзу. При цьому з великим відривом лідирує Польща. Торговий оборот ФРН із цим східним сусідом перевищив за дев'ять місяців 129 мільярдів євро, з яких німецький експорт на польський ринок становив майже 71 мільярдів євро. Тож Польща міцно посіла четверте місце серед закордонних ринків збуту продукції Made in Germany, випередивши Китай з його населенням у 1,4 мільярда осіб.

До трійки лідерів у регіоні належать також Чехія та Угорщина з торговельним оборотом за три квартали відповідно в 84 мільярди і 52 мільярди євро. Потім ідуть Румунія, Словаччина, Словенія і Болгарія. А на восьме місце вийшла тепер Україна.

Київ, квітень 2024 року. Переговори президента України Володимира Зеленського та міністра економіки ФРН Роберта Габека Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Торговельний оборот ФРН та України зріс за перші дев'ять місяців 2024 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 17 відсотків і сягнув майже 8,4 мільярда євро. При цьому випереджальними темпами зростав імпорт української продукції до Німеччини. Він збільшився на 22,6 відсотка і становив 2,5 мільярда євро. Тож українським підприємствам навіть в умовах війни вдається нарощувати поставки на німецький ринок.

Одночасно зростає значення українського ринку для експортно орієнтованої економіки ФРН. Німецький експорт у країну, що обороняється, включно зі зброєю, зріс на 14,8 відсотка приблизно до 5,9 мільярда євро. Тож уже зараз Україна купує більше німецької продукції, ніж Болгарія чи Словенія.

Залежності від енергоносіїв з Росії більше немає

І більше, ніж Росія, куди німецький бізнес продовжує напряму постачати продукцію, що не підпадає під міжнародні санкції, насамперед - ліки, а також, наприклад, медичне обладнання. За перші три квартали 2024 року ці поставки склали округлено 5,7 мільярда євро, знизившись, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 18,1 відсотка.

Тож розрив між Україною і Росією як покупцями продукції Made in Germany поки що незначний, на український ринок пішло, якщо говорити зовсім точно, товарів усього на 141,5 мільйона більше, ніж на російський. Але цей розрив напевно збільшуватиметься, адже німецько-українська торгівля стабільно зростає, а німецько-російська - стабільно скорочується.

У Лубміні на північному сході ФРН приймальну інфраструктуру двох російських "Північних потоків" використовують тепер для прокачування газу, отриманого з СПГ-терміналів Фото: Michael Sohn/AP

За перші дев'ять місяців цього року торговельний оборот між ФРН і РФ знизився на 28,9 відсотка, причому сталося це головним чином коштом подальшого скорочення імпорту в Німеччину російської продукції, а це тепер, судячи з повідомлень ЗМІ, значною мірою добрива і рідкісні метали. Імпорт впав на 53,6 відсотка до 1,4 мільярда євро. Тож навіть такі невеликі країни, як Литва і Північна Македонія, постачають сьогодні більше продукції на німецький ринок, ніж Росія, свідчать опубліковані Східним комітетом статистичні дані.

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За підсумками трьох кварталів, сумарний обсяг експортно-імпортних операцій між ФРН і РФ склав 7,146 мільярда євро, а між ФРН і Казахстаном 7,075 мільярда євро. Таким чином, цій центральноазійській країні не вистачило за дев'ять місяців трохи більш як 70 мільйонів євро, щоб обігнати Росію і стати після України другим за важливістю торговельним партнером Німеччини на пострадянському просторі.

Німеччина купує більше нафти в Казахстані

Але це цілком може статися вже в поточному 4-му кварталі 2024 року, адже в перші три квартали німецько-казахстанська торгівля доволі стабільно зростала, хоч і не настільки швидко, як німецько-українська, і збільшилася на 6,6 відсотка. Сталося це завдяки суттєвому, на 16,6 відсотка, збільшенню поставок до Німеччини казахстанської продукції, головним чином нафти. У результаті обсяги імпорту до ФРН досягли 4,89 мільярда євро.

Тож Казахстан - одна з небагатьох країн, яка має профіцит у торгівлі з Німеччиною. Раніше до переліку таких країн належала і Росія, але після того, як Берлін у межах санкцій ЄС відмовився від російських нафти та вугілля, а "Газпром" припинив постачати газ на німецький ринок, РФ має значний дефіцит у торгівлі з ФРН, іншими словами, купує набагато більше, ніж продає.

Дрібнооптовий ринок в Алмати, через який, можливо, йде або йшов перепродаж імпортованих у Казахстан товарів до Росії Фото: Alexander Korolev/DW

У статистиці німецько-казахстанської торгівлі привертає до себе увагу скорочення нинішнього року експорту продукції Made in Germany до Казахстану на 10,5 відсотка до приблизно 2,2 мільярда євро. І воно відбулося всупереч активізації політичних контактів між двома країнами і явному взаємному інтересу до розширення економічного співробітництва. Таке скорочення цілком може бути ознакою того, що Астана після міжнародної критики обмежила можливості для перепродажу німецької продукції, що надходить до країни, далі в Росію. Там подібні операції з обходу санкцій називають паралельним імпортом.

Ознаки паралельного імпорту в Грузії?

Водночас німецький експорт до Грузії підозріло різко зріс за перші дев'ять місяців цього року майже на третину - на 31,8 відсотка. І це сталося на тлі посилення проросійського курсу грузинського керівництва. Тож це, своєю чергою, може бути ознакою того, що нинішнього року паралельний імпорт до РФ посилено пішов саме через Грузію. Утім, такий стрибок може пояснюватися і просто ефектом дуже низької бази. Через неї подібний ефект дають лише кілька контрактів або навіть тільки одна більш-менш велика угода.

У будь-якому разі німецькі поставки в Грузію збільшилися за три квартали на 187 мільйонів євро до 775,5 мільйона євро. Для порівняння: німецький експорт до Казахстану знизився в той самий період на 257 мільйонів євро. Таким чином, зростання поставок до Грузії далеко не повністю компенсувало їхнє зниження до Казахстану.

Торгівля Німеччини з двома іншими країнами Південного Кавказу розвивалася різноспрямовано. І без того низькі обсяги операцій з Вірменією, попри її зближення з ЄС, просто-таки звалилися: імпорт у ФРН вірменської продукції впав на 35,6 відсотка, німецький експорт у цю країну знизився на 17,3 відсотка. Водночас торгівля з Азербайджаном стабільно зростала і перевищила за дев'ять місяців 1 мільярд євро: експорт продукції Made in Germany збільшився на 4 відсотки, а імпорт - на 28,5 відсотка, що явно вказує на збільшення закупівель азербайджанської нафти німецькими компаніями. Таким чином, Німеччина дедалі активніше замінює російську нафту поставками з Казахстану та Азербайджану.

Так само стабільно, але значно повільніше, зростали показники в торгівлі Німеччини з Узбекистаном. І експорт, і імпорт збільшилися приблизно на 7 відсотків, тож сумарний зовнішньоторговельний оборот між обома країнами сягнув 873 мільйои євро.