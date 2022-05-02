Як повернути "Мрію": легендарний літак, що став жертвою війни Росії проти України (16.03.2022)

Гордість української авіації - літак Ан-225 "Мрія" став однією з перших жертв російських загарбників. За час експлуатації літак побив 500 рекордів, із них 240 світових. Якою світ запам'ятав "Мрію" і чи можна буде її відновити?