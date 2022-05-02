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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Авіація".
Авіація - галузь техніки, яка спеціалізується на створенні та експлуатації літальних апаратів. Авіацією також називають сукупність літальної техніки, тобто повітряний флот. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Гордість української авіації - літак Ан-225 "Мрія" став однією з перших жертв російських загарбників. За час експлуатації літак побив 500 рекордів, із них 240 світових. Якою світ запам'ятав "Мрію" і чи можна буде її відновити?