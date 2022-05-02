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Авіація

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Авіація".

Авіація - галузь техніки, яка спеціалізується на створенні та експлуатації літальних апаратів. Авіацією також називають сукупність літальної техніки, тобто повітряний флот. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

МЗС Данії та Швеції викликали послів РФ у зв'язку з порушенням повітряних кордонів

МЗС Данії та Швеції викликали послів РФ у зв'язку з порушенням повітряних кордонів 02.05.2022

Посли Росії в Копенгагені та Стокгольмі викликані після того, як російський розвідувальний літак Ан-30 увійшов у повітряний простір Данії, а згодом і Швеції.
Сербія закидає Україні фейкові повідомлення про мінування літаків, Київ спростовує

Сербія закидає Україні фейкові повідомлення про мінування літаків, Київ спростовує 18.04.2022

Александар Вучич звинуватив Україну та одну країну ЄС в причетності до фейкових повідомлень про мінування літаків Air Serbia, які літали між Москвою та Белградом. Київ відкидає звинувачення.
Туреччина розпочала нову військову операцію проти курдів в Іраку

Туреччина розпочала нову військову операцію проти курдів в Іраку 18.04.2022

Військова авіація Туреччини завдала ударів по військових об'єктах курдів у районах Метіна, Зап та Авашин-Басьян, що на півночі Іраку, повідомляє міноборони країни.
В аеропорту Німеччини затримали вантажний літак, пов'язаний з РФ

В аеропорту Німеччини затримали вантажний літак, пов'язаний з РФ 07.04.2022

Літаку Boeing 747 не дали дозвіл на зліт через санкції проти РФ за війну в Україні. За кожен день простою аеропорт стягує 1200 євро.
Як повернути Мрію: легендарний літак, що став жертвою війни Росії проти України (16.03.2022)

Як повернути "Мрію": легендарний літак, що став жертвою війни Росії проти України (16.03.2022) 16.03.2022

Гордість української авіації - літак Ан-225 "Мрія" став однією з перших жертв російських загарбників. За час експлуатації літак побив 500 рекордів, із них 240 світових. Якою світ запам'ятав "Мрію" і чи можна буде її відновити?
Президент РФ Путін дозволив експропріювати іноземні літаки

Президент РФ Путін дозволив експропріювати іноземні літаки 14.03.2022

Згідно з новим законом, який підписав президент РФ Володимир Путін, російські компанії зможуть оформлювати права на іноземні літаки, що перебувають у них в лізингу. Ці лайнери використовуватимуть на внутрішніх лініях.
Великобританія посилює санкції в авіаційній галузі проти РФ

Великобританія посилює санкції в авіаційній галузі проти РФ 09.03.2022

У Лондоні готуються запровадити новий пакет санкцій проти авіаційної галузі РФ, залишивши за собою право арештовувати російські судна на території своєї країни.
Внаслідок нічного обстрілу Сум загинула 21 особа, у тому числі двоє дітей

Внаслідок нічного обстрілу Сум загинула 21 особа, у тому числі двоє дітей 08.03.2022

За даними ДСНС, російська авіація атакувала житлові будинки вулиць Роменська та Спартака у Сумах. Також російські військові обстріляли Охтирку.
Україна ратифікувала угоду про відкрите небо з ЄС

Україна ратифікувала угоду про відкрите небо з ЄС 17.02.2022

Український парламент ратифікував угоду про спільний авіапростір з Євросоюзом. Її також мають ратифікувати всі 27 країн-членів ЄС.
Уряд виділить майже 17 мільярдів для гарантій безпеки польотів над Україною

Уряд виділить майже 17 мільярдів для гарантій безпеки польотів над Україною 14.02.2022

Кошти виділять з резервного фонду держбюджету на додаткове страхування літаків, аби гарантувати безперебійність польотів.

Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - "Європа у фокусі" (31.01.2022) 31.01.2022

Україна: територіальна оборона замість паніки. Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених. Німеччина: 64-річна королева авіації.

Юна пілотеса встановила рекорд з самостійної навколосвітньої подорожі (28.01.2022) 28.01.2022

19-річна Зара Резерфорд стала наймолодшою жінкою, яка самостійно здійснила навколосвітню подорож літаком. Пілотеса облетіла земну кулю за п’ять місяців, незважаючи на кілька перешкод.
Ще три європейські авіакомпанії відмовилися від нічної стоянки у Києві

Ще три європейські авіакомпанії відмовилися від нічної стоянки у Києві 24.01.2022

Авіакомпанії Swiss та Austrian Airlines услід за Lufthansa змінили графік своїх рейсів, аби не ночувати в Україні. KLM актуально скасувала деякі рейси до Києва.

До Білорусі продовжують прибувати російські військові і техніка

До Білорусі продовжують прибувати російські військові і техніка 23.01.2022

Бойова авіація РФ та зенітно-ракетні комплекси С-400 ніби візьмуть участь у навчаннях, що відбудуться у Білорусі з 10 по 20 лютого. Скупчення російських військ однак відбувається і поблизу західних кордонів України.
Lufthansa пояснила причину перенесення рейсів на Київ

Lufthansa пояснила причину перенесення рейсів на Київ 23.01.2022

В авіакомпанії Lufthansa підтвердили DW перенесення деяких рейсів на Київ у зв'язку з оптимізацією графіку руху. Екіпажі справді не ночуватимуть в Києві, а повертатимуться на бази.

Іспанія та Нідерланди патрулюватимуть повітряний простір Болгарії

Іспанія та Нідерланди патрулюватимуть повітряний простір Болгарії 22.01.2022

Повітряний простір Болгарії патрулюватимуть також іспанські та нідерландські винищувачі. Таке рішення ухвалено на тлі напруги в Чорноморському регіоні через загрозу нового вторгнення Росії в Україну.

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