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Авіаперевезення

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Авіаперевезення".

Перевезення пасажирів та вантажів за допомогою повітряного транспорту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Мінінфраструктури: Скасування авіарейсів до України - політизоване

Мінінфраструктури: Скасування авіарейсів до України - політизоване 21.02.2022

На думку міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, нинішнє скасування рейсів низкою іноземних авіакомпаній продиктоване виключно інформаційним загостренням ситуації.

Lufthansa та Austrian Airlines призупиняють рейси до Києва з 21 лютого

Lufthansa та Austrian Airlines призупиняють рейси до Києва з 21 лютого 19.02.2022

Німеччина, Австрія та Франція закликали своїх громадян негайно залишити Україну через те, що конфронтація можлива будь-якої миті.
Україна ратифікувала угоду про відкрите небо з ЄС

Україна ратифікувала угоду про відкрите небо з ЄС 17.02.2022

Український парламент ратифікував угоду про спільний авіапростір з Євросоюзом. Її також мають ратифікувати всі 27 країн-членів ЄС.
Курс гривні, пальне, авіаперельоти: ціна російської загрози (відео)

Курс гривні, пальне, авіаперельоти: ціна російської загрози (відео) 17.02.2022

Курс гривні впав, ціна на пальне пішла вгору, а авіаперевезення скасовують. Скільки коштує українцям російська загроза?

Курс гривні, ціна пального і авіаперельоти: як російська загроза впливає на гаманці українців (16.02.2022) 16.02.2022

На тлі новин про загрозу повномасштабного вторгнення Росії курс української гривні впав, ціна на пальне пішла вгору, а авіаперевезення опинилися під загрозою скасування. Скільки коштує українській економіці небезпека зі сходу?
Власник літака SkyUp заборонив летіти в Україну: 175 пасажирів їдуть автобусами

Власник літака SkyUp заборонив летіти в Україну: 175 пасажирів їдуть автобусами 13.02.2022

Через вимоги лізингодавця літак авіакомпанії SkyUp, який летів з Мадейри до Києва, мусив сісти в Молдові. Ускладнення очікують і інші гравці ринку
У 2021 році український авіатрафік став одним з найстабільніших у Європі

У 2021 році український авіатрафік став одним з найстабільніших у Європі 04.01.2022

У 2021 році український авіатрафік скоротився на 26 відсотків в порівнянні з допандемічним 2019 роком. Це один з кращих показників у Європі.

Злітати за хлібом - незабаром вже реальність? (15.12.2021) 15.12.2021

Польоти можуть стати буденністю, як їзда на велосипеді. Шведська компанія розробила такий собі літальний скутер на електриці. Дивіться, як він працює.
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника

Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника 25.11.2021

Володимир Зеленський заявив про офіційний старт створення українського національного авіаперевізника, який влада анансувала ще у квітні 2020 року. Ймовірна назва авіакомпанії - Ukrainian National Airlines (UNA).

Туреччина заборонила продавати квитки на Мінськ громадянам Сирії та Іраку

Туреччина заборонила продавати квитки на Мінськ громадянам Сирії та Іраку 12.11.2021

На літаки з Туреччини до Мінська відтепер заборонено продавати квитки громадянам Сирії, Ємену та Іраку, повідомляє управління цивільної авіації в Анкарі.

Дешеві рейси до Німеччини: чи буде куди літати?

Дешеві рейси до Німеччини: чи буде куди літати? 22.10.2021

Угода про "відкрите небо" з ЄС дає українцям надію на ще більше дешевих рейсів на Захід. У Німеччині, однак, дедалі більше малих аеропортів, куди літають лоукостери, постають перед загрозою банкрутства.
В Україні почали діяти нові правила міжобласних перевезень

В Україні почали діяти нові правила міжобласних перевезень 21.10.2021

З 21 жовтня пасажири міжобласних рейсів в Україні зобов'язані пред'являти "ковідні документи" - сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест. Нові правила поширюються на пересування потягом, літаком та автобусом.
Авіаційний безвіз. Чи стане українцям дешевше літати в ЄС

Авіаційний безвіз. Чи стане українцям дешевше літати в ЄС 12.10.2021

Угода про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС була заблокована більше семи років. Тепер її підписали на саміті Україна-ЄС. Яку користь вона принесе українцям, - пояснює DW.
Світова авіація прагнутиме скоротити викиди CO2 до нуля до 2050 року

Світова авіація прагнутиме скоротити викиди CO2 до нуля до 2050 року 04.10.2021

Під тиском регуляторів авіаперевізники погоджуються на додаткові заходи із захисту клімату. Галузь тим часом ще оговтується від збитків через пандемію коронавірусу.

Блінкен закликав талібів дозволити виліт чартерів з Афганістану

Блінкен закликав талібів дозволити виліт чартерів з Афганістану 08.09.2021

Нині влада талібів не дає дозволу на виліт пасажирських літаків з міжнародного аеропорту Мазарі-Шаріф, наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Літаки для Зеленського. Чи потрібна Україні державна авіакомпанія

Літаки для Зеленського. Чи потрібна Україні державна авіакомпанія 30.08.2021

Володимир Зеленський заявив про створення українського національного авіаперевізника вже до кінця цього року. Однак літаки "Антонова" туди не братимуть. Чи корисний такий крок для України?

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