Авіаперевезення

Дешеві рейси до Німеччини: чи буде куди літати?

Угода про "відкрите небо" з ЄС дає українцям надію на ще більше дешевих рейсів на Захід. У Німеччині, однак, дедалі більше малих аеропортів, куди літають лоукостери, постають перед загрозою банкрутства.