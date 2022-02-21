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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Авіаперевезення".
Перевезення пасажирів та вантажів за допомогою повітряного транспорту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На тлі новин про загрозу повномасштабного вторгнення Росії курс української гривні впав, ціна на пальне пішла вгору, а авіаперевезення опинилися під загрозою скасування. Скільки коштує українській економіці небезпека зі сходу?