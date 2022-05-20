Проблеми в аеропортах ФРН. Чи допоможуть робітники з Туреччини?

Брак робочої сили на німецькому ринку праці - зовсім не новий феномен. Однак в аеропортах Німеччини цими днями він відчувається особливо гостро. Після двох років обмежень, пов'язаних із пандемією коронавірусу, кількість охочих відпочити за межами Німеччини зараз особливо велика. Та в аеропортах на них часто чекають безмежні черги, рейси запізнюються чи їх взагалі скасовують.

З огляду на напружену ситуацію німецькі аеропорти вирішили додатково залучити до роботи турецьких працівників. Близько 2000 людей з Туреччини мають тимчасово працювати переважно на розвантаженні та завантаженні багажу. Працювати на безпековому контролі, де особливо бракує людей, іноземним працівникам не дозволяється.

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Прискорена бюрократія

Німецька влада обіцяє підтримку авіаційній галузі. Як заявила міністерка внутрішніх справ країни Ненсі Фезер (Nancy Faeser), компанії можуть розраховувати на те, що дозволи на проживання та роботу для нових тимчасових працівників будуть видані "дуже швидко". Водночас ці працівники, як і всі інші, повинні будуть пройти сувору перевірку на надійність.

У Федеральній авіаційній спілці Німеччини (BDL) у розмові з DW підтвердили, що перевірка нових працівників з третіх країн тепер справді має відбуватися швидко - замість двох-трьох місяців два-чотири тижні. Таким чином, там сподіваються залучити нових працівників уже цього літа.

У Туреччині, схоже, про плани Німеччині знають. Як в аеропортах, так і в найбільшій авіакомпанії країни DW повідомили, що не мають інформації щодо цієї теми. Так само не було залучено до процесу і посольство Німеччини в Анкарі.

Тим часом ні турецьким профспілкам чи компаніям з обробки вантажів у Стамбулі та Анкарі, ні турецькому оператору аеропортів TAV Airports Holding, ні авіакомпанії Turkish Airlines, за даними кореспондента DW у Туреччині Емре Есера, про плани Німеччини наразі не відомо. Посольство Німеччини в Анкарі також повідомило DW, що не бере участі у цьому процесі.

Засновник компанії Bonnair Tours Мустафа Коджабайрактар, який, серед іншого, опікується і питаннями робочих віз, розповів DW, що йому надходить багато запитів, проте він не може відповісти на них через брак інформації.

Ейфорія та розчарування

Однак одна річ зрозуміла уже зараз: працівники, яких потребує Німеччина, потрібні й Туреччині. Зрештою, йдеться про людей з відповідним досвідом роботи в аеропортах країни. Кореспондент DW у Туреччині каже, що особливо в сезон літніх відпусток Туреччина, яка має суттєві доходи саме з туризму, не хоче втрачати свої кадри. Особливо це стосується працівників зі знанням німецької та англійської - їх у такі дні особливо багато залучають до роботи в аеропортах країни. За словами Есера, після двох років пандемії у галузі панують величезні очікування. Якщо кваліфіковані працівники поїдуть до Німеччини, це може викликати проблеми в країні.

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У турецькому суспільстві німецька ідея спричинила неабиякий резонанс. Турецькі ЗМІ широко висвітлюють тему. У публікаціях ішлось про заробітну плату у Німеччині у 4000 євро на місяць, деякі називали навіть цифру у 6000 євро. Емре Есер розповідає, що серед багатьох турецьких працівників панує ейфорія: "Багато хто думає, що вони назавжди чи, принаймні, надовго матимуть право залишитися в Німеччині".

Та чим більше деталей німецьких планів набувають розголосу, тим більшим стає розчарування. Поки що в планах - дозволити туркам працювати в Німеччині лише певний час. Як повідомили у Спілці німецьких аеропортів ADV, максимальний час, на який планують залучити нових працівників, - три місяці.

Назад у 1961 рік?

Уся ця історія з залученням турецьких працівників до роботи в Німеччині на рік мимоволі викликає порівняння з 1961 роком. Тоді Німеччина уклала з Туреччиною угоду, завдяки якій до ФРН з часом прибули кілька поколінь турецьких робітників, а згодом - і їхні родини. Вони зробили суттєвий внесок у німецьке повоєнне "економічне диво". Паралелі з тодішньою угодою проводять і турецькі ЗМІ, коли уже у заголовках наголошують: "Вперше з 1961 року".

Тож чи можна очікувати, що проєкт не обмежиться авіагалуззю й нинішні плани німецького уряду поширять і на інші сфери? Офіційно - ні. Німецькі міністри транспорту та праці, а також глава МВС на спільній пресконференції заявили, що йдеться суто про тимчасовий захід. "Про довгострокову міграцію до Німеччини мова не йде", - пояснив міністр праці країни Губертус Гайль (Hubertus Heil).

Інші рамкові умови

Юнус Улусой з Центру досліджень Туреччини та інтеграції в Ессені вважає порівняння нинішнього проєкту німецького уряду з 1961 роком хибним. Зокрема, він звертає увагу на принципово відмінні рамкові умови для трудової міграції у ФРН. "Тоді Німеччині також були потрібні кваліфіковані працівники, але законодавство не передбачало їх запрошення. Саму тому Німеччина уклала угоду з Туреччиною. Нині ж існує закон про трудову міграцію для кваліфікованих працівників, який націлений на людей з усього світу", - пояснює Улусой.

Утім, певні паралелі він таки бачить: "Тоді Туреччина розглядалася як екстрене рішення: кілька тисяч робітників мали прибути до Німеччини на обмежений час. Не було передбачено і возз'єднання родин, - продовжує Юнус Улусой. - Але турецькі працівники добре проявили себе, тому роботодавці не хотіли їх відпускати".

Враховуючи нинішню напружену ситуацію на ринку праці ФРН, в авіатранспортній галузі сподіваються, що правила імміграції робочої сили незабаром будуть послаблені. "Як і вся німецька економіка ми вже багато років закликаємо, щоб Німеччина суттєво пом'якшила правила трудової імміграції", - каже представниця BdL Фоман.

Однак навіть якщо цього разу офіційно йдеться не про міграцію, а про тимчасове рішення, дії німецького уряду підігрівають надії працівників у Туреччині - країні, яка переживає економічну кризу і страждає від високої інфляції.

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