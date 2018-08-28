Авіакомпанії-лоукостери в Україні: куди літають і за скільки?

Після гучного скандалу, відмови підписувати контракти і, зрештою, досягнення згоди це все ж сталося: Ryanair починає польоти між Україною та низкою країн ЄС. Приходу ірландської авіакомпанії-лоукостера в Україні очікували ще торік, проте цього так і не сталося через провал переговорів між Ryanair та київським аеропортом "Бориспіль". Керівництво летовища тоді звинуватило мінінфраструктури України у погодженні, на їхню думку, надто низької ставки пасажирського збору з лоукостером, яка є суттєво нижчою за те, що мали б платити інші авіакомпанії-користувачі аеропорту. Однак згодом переговори поновилися і зрештою завершилися згодою між сторонами - за посередництва мінінфаструктури України.

Недешевий лоукост

Перший рейс з України ірландська авіакомпанія здійснить 3 вересня з аеропорту "Бориспіль" до німецького Берліна. Щоправда, квитки на перші рейси лоукостера - не такі вже й дешеві. Приміром, на момент написання матеріалу найдешевший переліт до Берліна 5 вересня коштував 104 євро, а 7 вересня - майже 127 євро. І це лише в один бік.

Окрім Берліна, лоукост також літатиме з Києва до Лондона, Вільнюса, Барселони, Стокгольма і Братислави, а також польських Варшави, Кракова, Гданська, Вроцлава, Познані та Бидгоща. А зі Львова - виконуватиме рейси до Веце (Дюссельдорфа), Меммінгена (Мюнхена), Лондона, Кракова та Варшави.

На досягнутому авіакомпанія зупинятися не збирається і, за словами її директора Майкла О'Лірі, не виключає виходу і на внутрішній український ринок.

Wizz Air розширюється

Угорська авіакомпанія Wizz Air - найперший лоукост, який зайшов в Україну, це сталося ще 2008 року. Останнім часом авіакомпанія активно розширює географію польотів - днями там заявили про п'ять нових рейсів з та до України. Зокрема, у березні 2019-го з аеропорту "Київ" (Жуляни) Wizz Air літатиме до Бремена, Риги та данського Біллунна. Таким чином загальна кількість напрямків Wizz Air з Києва сягне 26.

Ціни на квитки залежать від обраної дати, дня тижня та від завантаженості рейсу. Вартість перельоту до Біллунна у березні на момент написання матеріалу стартувала з близько 30 євро, до Риги і Бремена - з 40 євро. Крім того, авіакомпанія відкриває нові рейси зі Львова - до Копенгагена та Гана (Франкфурта). Ціни на ці напрямки стартують від близько 40 євро.

Утім, не виключено, що прихід ірландського перевізника Ryanair в Україну спонукає авіакомпанію знизити свої тарифи. Такий розвиток подій в угорській авіакомпанії вважають цілком імовірним, оскільки прагнуть максимальної заповненості літаків.

Доступна Італія

Іще одна можливість для українців недорого дістатися Європи - рейси італійської авіакомпанії Ernest Airlines. Лоукостер літає з Києва та Львова. Доступні рейси до Мілана, Бергамо, Неаполя, Болоньї, Рима та Венеції. Найдешевший квиток на різні напрямки як зі Львова, так і з Києва, на момент написання коштував близько 40 євро.

Національний авіаперевізник

Утім, окрім іноземних компаній, в Україні потроху розвиваються власні бюджетні авіалінії. Зокрема, цьогоріч у травні почав літати український перевізник SkyUp - свій перший чартерний рейс він здійснив з аеропорту Київ до єгипетського Шарм-ель-Шейха. Але в майбутньому компанія планує запустити регулярні рейси як на внутрішніх, так і на міжнародних напрямках, зокрема до Барселони і Ларнаки. Вартість квитків, як і в інших бюджетних авіакомпаній, залежатиме від часу їх придбання і наявності багажу.