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Авіабаза Рамштайн

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "авіабаза Рамштайн".

Авіабаза Рамштайн є військовим аеродромом військово-повітряних сил США. На авіабазі Рамштайн також міститься штаб-квартира ВПС США у Європі. Авіабаза Рамштайн розташована поблизу західнонімецького міста Рамштайн-Мізенбах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як українські військові проходять навчання в Німеччині

Як українські військові проходять навчання в Німеччині 05.05.2022

На військових базах США у Баварії солдати з України вчаться поводитися зі зброєю західного зразка. Як оцінюється така ситуація у міжнародному праві - у DW.
Історична зустріч у Рамштайні країн-партнерів України

"Історична" зустріч у Рамштайні країн-партнерів України 27.04.2022

На зустрічі на військовій базі США в німецькому Рамштайні сформувалася нова проукраїнська коаліція: 40 країн домовилися координувати військову допомогу Києву для відбиття російської агресії.
Німеччина планує надати Україні Гепарди

Німеччина планує надати Україні "Гепарди" 26.04.2022

Уряд Німеччини планує постачання Україні зенітних самохідних установок "Гепард". Відповідну інформацію, поширену цього дня німецькими ЗМІ, вже підтвердило міністерство оборони ФРН.

Евакуйована з Афганістану жінка народила в американському літаку дитину

Евакуйована з Афганістану жінка народила в американському літаку дитину 22.08.2021

Евакуйована афганська жінка народила дитину на борту американського військового літака, що прибув до авіабази Рамштайн у Німеччині.
Авіабаза Рамштайн у Німеччині стане тимчасовим центром прийому евакуйованих афганців

Авіабаза Рамштайн у Німеччині стане тимчасовим центром прийому евакуйованих афганців 21.08.2021

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що перші рейси з евакуйованими афганцями вже прибули на базу Рамштайн на заході Німеччини.
Для чого НАТО створює космічний центр на базі Рамштайн у Німеччині

Для чого НАТО створює космічний центр на базі Рамштайн у Німеччині 23.10.2020

НАТО планує створити космічний центр на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Одна з причин створення центру - розробка Росією та Китаєм зброї, здатної уражати супутники. Чим займатиметься центр і чому саме в Рамштайні?
США виведуть майже 12 тисяч військовослужбовців з Німеччини

США виведуть майже 12 тисяч військовослужбовців з Німеччини 29.07.2020

Сполучені Штати Америки виведуть 11 900 військовослужбовців з Німеччини, заявив міністр оборони США Марк Еспер. Американський контингент у ФРН після цього скоротиться з 36 тисяч до 24 тисяч військовослужбовців.
Авіабаза США у Німеччині: делікатне питання дронів

Авіабаза США у Німеччині: делікатне питання дронів 05.04.2019

Авіабаза Рамштайн у Німеччині має стратегічне значення для США, у тому числі у використанні військових безпілотних літаків. Опозиція у Бундестагу закликає уряд прискіпливіше ставитися до цієї бази.
Плата за безпеку: Вашингтон хоче значно більше грошей за розміщення військових США

Плата за безпеку: Вашингтон хоче значно більше грошей за розміщення військових США 13.03.2019

Президент США Дональд Трамп прагне, щоб партнери в НАТО збільшили свої видатки на оборону. А тепер Вашингтон хоче ще й стягувати плату зі своїх союзників за дислокацію в їхніх країнах військ США.
Дональд Трамп зупинився на авіабазі в ФРН та зустрівся із солдатами

Дональд Трамп зупинився на авіабазі в ФРН та зустрівся із солдатами 27.12.2018

Дорогою з Іраку до США літак з американським президентом Дональдом Трампом зробив зупинку в авіабазі Рамштайн у ФРН, де дислокуються американські військові.
Офіцери НАТО з Туреччини перетворилися на шукачів притулку

Офіцери НАТО з Туреччини перетворилися на шукачів притулку 08.12.2016

Влада Туреччини звинувачує власних військових, які служать у структурах НАТО, у причетності до спроби путчу і вимагає повернення турецьких офіцерів на батьківщину. Що тепер чекає на звільнених військових?
20 років «німецькому Скнилову»

20 років «німецькому Скнилову» 28.08.2008

Сьогодні у землі Рейнлад-Пфальц згадували жертв авіакатастрофи на американській авіабазі Рамштайн, що сталась 28 серпня 1988 року. Рамштайн - те саме, що для України Скнилів.