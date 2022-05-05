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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "авіабаза Рамштайн".
Авіабаза Рамштайн є військовим аеродромом військово-повітряних сил США. На авіабазі Рамштайн також міститься штаб-квартира ВПС США у Європі. Авіабаза Рамштайн розташована поблизу західнонімецького міста Рамштайн-Мізенбах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.