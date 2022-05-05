Авіабаза Рамштайн

Плата за безпеку: Вашингтон хоче значно більше грошей за розміщення військових США

Президент США Дональд Трамп прагне, щоб партнери в НАТО збільшили свої видатки на оборону. А тепер Вашингтон хоче ще й стягувати плату зі своїх союзників за дислокацію в їхніх країнах військ США.