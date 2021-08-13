Автотранспорт

Розмитнення "євроблях": чому влада і "євробляхери" ніяк не домовляться? (17.02.2021)

"Євробляхи" досі не зникли з українських доріг, хоча Верховна Рада ще 2018 року ухвалила відповідний закон. З того часу влада та "євробляхери" ніяк не можуть домовитися. Чи допоможуть нові законопроєкти про розмитнення євроблях, які 18 лютого має розглянути Верховна Рада?