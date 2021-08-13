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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "автотранспорт".
Автомобільний транспорт як галузь економіки, а також сукупність транспортних засобів для перевезення пасажирів та вантажів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Пробки на дорогах - прокляття сучасних великих міст. Чому людство не здатне впоратися з цією проблемою? Може, варто повчитися у мурашок? Адже на їхніх "дорогах", попри великий "трафік", ніколи не виникає заторів. То у чому секрет?
"Євробляхи" досі не зникли з українських доріг, хоча Верховна Рада ще 2018 року ухвалила відповідний закон. З того часу влада та "євробляхери" ніяк не можуть домовитися. Чи допоможуть нові законопроєкти про розмитнення євроблях, які 18 лютого має розглянути Верховна Рада?
У Німеччині забрати права за порушення правил дорожнього руху можуть навіть у пішохода. Штрафи для водіїв не менш суворі, особливо за перевищення швидкості. Як саме карають та штрафують за порушення ПДР у Німеччині?
У Німеччині забрати водійські права за порушення правил дорожнього руху можуть навіть у пішохода. Штрафи для німецьких водіїв не менш суворі, особливо за перевищення швидкості. DW пояснює, як саме карають та штрафують за порушення ПДР у Німеччині.