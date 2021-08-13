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Автотранспорт

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "автотранспорт".

Автомобільний транспорт як галузь економіки, а також сукупність транспортних засобів для перевезення пасажирів та вантажів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пробки на дорогах: проблему вирішать мурашки? (13.08.2021)

Пробки на дорогах: проблему вирішать мурашки? (13.08.2021) 13.08.2021

Пробки на дорогах - прокляття сучасних великих міст. Чому людство не здатне впоратися з цією проблемою? Може, варто повчитися у мурашок? Адже на їхніх "дорогах", попри великий "трафік", ніколи не виникає заторів. То у чому секрет?

На дорозі Львів-Луцьк обвалився міст

На дорозі Львів-Луцьк обвалився міст 04.05.2021

Міст на автодорозі, що з'єднує Львів та Луцьк, обвалився міст. При цьому, як зазначає поліція, ніхто не постраждав.
Аварія автобуса в Польщі: кілька травмованих - у важкому стані

Аварія автобуса в Польщі: кілька травмованих - у важкому стані 06.03.2021

За даними польських ЗМІ, восьмеро потерпілих перебувають у важкому стані. Тим часом місцева влада каже про п'ятьох загиблих, а не шістьох, як повідомлялося раніше.
Коли зникнуть євробляхи (відео)

Коли зникнуть "євробляхи" (відео) 17.02.2021

Чому влада вже стільки років не може врегулювати проблему "євроблях" і який існує вихід? Чи допоможуть нові законопроєкти про розмитнення євроблях, які 18 лютого розгляне Верховна Рада?

Розмитнення "євроблях": чому влада і "євробляхери" ніяк не домовляться? (17.02.2021) 17.02.2021

"Євробляхи" досі не зникли з українських доріг, хоча Верховна Рада ще 2018 року ухвалила відповідний закон. З того часу влада та "євробляхери" ніяк не можуть домовитися. Чи допоможуть нові законопроєкти про розмитнення євроблях, які 18 лютого має розглянути Верховна Рада?
Штрафи на дорогах Німеччини: яке найсуворіше покарання для пішоходів? (відео)

Штрафи на дорогах Німеччини: яке найсуворіше покарання для пішоходів? (відео) 05.06.2020

У Німеччині забрати права за порушення правил дорожнього руху можуть навіть у пішохода. Штрафи для водіїв не менш суворі, особливо за перевищення швидкості. Як саме карають та штрафують за порушення ПДР у Німеччині?

Штрафи на дорогах Німеччини: як карають водіїв і пішоходів за порушення ПДР (05.06.2020) 05.06.2020

У Німеччині забрати водійські права за порушення правил дорожнього руху можуть навіть у пішохода. Штрафи для німецьких водіїв не менш суворі, особливо за перевищення швидкості. DW пояснює, як саме карають та штрафують за порушення ПДР у Німеччині.

У Нідерландах почало діяти одне з найсуворіших обмежень швидкості в світі

У Нідерландах почало діяти одне з найсуворіших обмежень швидкості в світі 18.03.2020

З понеділка на автобанах Нідерландів удень діє обмеження швидкості 100 кілометрів на годину - найнижчий показник у Європі. Надмірний рівень викидів сполук азоту не залишив уряду в Гаазі іншого вибору.
ДТП з вантажівкою в Лімбурзі: прокуратура перевіряє також версію теракту

ДТП з вантажівкою в Лімбурзі: прокуратура перевіряє також версію теракту 08.10.2019

Слідчі перевіряють усі версії у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою в німецькому місті Лімбург, внаслідок якої постраждали дев'ятеро людей.

Дороги з вугільних відходів: пусті балачки чи реальна альтернатива?

Дороги з вугільних відходів: пусті балачки чи реальна альтернатива? 12.02.2019

В Україні розглядають ідею будівництва автошляхів з вугільних відходів, яких щороку накопичуються мільйони. Думки експертів щодо цієї перспективи розходяться. Активно лобіюють ідею ті, хто ці відходи виробляє.

Перший радар швидкості, який неможливо обдурити (16.01.2019) 16.01.2019

У Німеччині з'явився перший "дистанційний" радар, який змусить водіїв постійно дотримуватися правил дорожнього руху. Чи справді фанатам швидкості доведеться "пригальмувати"?

"Телепортація" під землею: Маск презентував тунель (19.12.2018) 19.12.2018

Прототип першого надшвидкісного тунелю для автівок презентували у Каліфорнії, під містом Готорн. Автомобіль може їхати на рейках зі швидкістю понад 240 км\год. Дивіться, як це виглядає!

Протести "жовтих жилетів": Макрон безсилий? (12.12.2018) 12.12.2018

Поступки Еммануеля Макрона "жовтим жилетам" можуть обійтися скарбниці Франції в суму до 10 мільярдів євро. Втім, чи зупинить це протести "жовтих жилетів"?

Хто придумав "жовті жилети": інтерв'ю з автором ідеї (10.12.2018) 10.12.2018

Чому жовті жилети стали символом протестів у Франції проти підвищення цін на пальне? Автор цієї ідеї розповів в інтерв'ю DW, як йому це спало на думку. А також чому далі буде, за його словами, ще жорсткіше?

Як німці утилізують старі автомобілі? (07.12.2018) 07.12.2018

Утилізувати власну машину - обов'язок німецьких автовласників. Якщо просто кинути машину на дорозі або в полі - штраф до 2000 євро. Дивіться, як це відбувається.

Ідеальний рятувальний коридор на німецькому автобані (04.12.2018) 04.12.2018

Німецькі рятувальники подякували водіям за "ідеальний коридор" на автобані в Баварії. Пожежна машина поспішала на допомогу водієві, який потрапив у ДТП. Додивіться до кінця!

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