Аварія автобуса в Польщі: кілька травмованих - у важкому стані

Внаслідок аварії автобуса з українцями у Польщі, яка сталася в ніч на суботу, 6 березня, потерпіла 41 людина, восьмеро з них перебувають у важкому стані, повідомляє польське видання RMF24.

За даними видання, відомо, що двоє водіїв були тверезими, один з них - у важкому стані. Зазначається, що в автобусі не було дітей, а найсерйозніші травми отримали ті пасажири, які не були пристебнуті ременями безпеки. Психологи проводять розмови з пасажирами автобуса, які не зазнали фізичних травм.

Автобус впав у канаву

У свою чергу прессекретарка посольства України в Польщі Юлія Бородій в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що, за її даними, у шпиталях перебувають 35 потерпілих, п'ятеро з них - у дуже важкому стані. 16 людей поселили в готелі, до них приїхав український консул з Любліна. Вирішується питання щодо повернення пасажирів в Україну та встановлюються особи загиблих і потерпілих.

Місцева влада каже про п'ятьох загиблих

Тим часом речник воєводи Підкарпатського воєводства Міхал Мельничук в коментарі польській інформагенції PAP зазначив, що в аварії загинули п'ятеро людей, а не шестеро, як повідомлялося раніше. За його словами, це з'ясувалося після перевірки всіх лікарень, в які доправили постраждалих. Підтвердження цієї інформації з інших джерел поки немає.

Нагадаємо, у ніч на 6 березня поблизу міста Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон впав у кювет. В автобусі перебували 57 пасажирів, усі - громадяни України. За оприлюдненими раніше даними, загинули шестеро людей. Автобус їхав у напрямку Перемишля, до кордону з Україною. Поліція та прокуратура з'ясовують обставини і причини трагедії.

Співчуття рідним загиблих і постраждалих висловили президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда.