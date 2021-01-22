У Польщі перекинувся автобус з українцями: шестеро загиблих

Шестеро українців загинули і кілька десятків були госпіталізовані в результаті аварії автобуса в Польщі, яка сталася у ніч на суботу, 6 березня.

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"Польща: поблизу міста Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані", - повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

Він додав, що консули виїхали на місце аварії, вони взаємодіють з місцевою владою і лікарнями для надання допомоги українцям і з'ясування всіх обставин аварії.

Згодом Ніколенко уточнив, що кількість постраждалих українців зросла до 35 людей.

Автобус впав у канаву

Тим часом польське видання RMF24 повідомило, що автобус з українцями впав у кювет біля міста Ярослав. Всього у ньому перебували 57 людей. Автобус їхав у напрямку Перемишля, до кордону з Україною. За даними видання, госпіталізовано 34 людини.

На місці аварії працюють пожежники, поліція та медики, туди також направили два вертольоти для транспортування травмованих. Пасажирів евакуювали з перекинутого автобуса - постраждалих доправили до декількох лікарень у Ярославі, Перемишлі, Жешуві та в селі Рудна Мала. Людей, які не потребували госпіталізації, розмістили в гуртожитку.

Поліція та прокуратура з'ясовують обставини і причини трагедії.