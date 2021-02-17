 Коли зникнуть ″євробляхи″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.02.2021

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Політика й суспільство

Коли зникнуть "євробляхи" (відео)

Чому влада вже стільки років не може врегулювати проблему "євроблях" і який існує вихід? Чи допоможуть нові законопроєкти про розмитнення євроблях, які 18 лютого розгляне Верховна Рада?

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Українськими дорогами все ще їздять десятки тисяч "євроблях"

Уже третій рік поспіль влада і "євробляхери" не можуть порозумітися. Обіцяного розмитнення завезених з-за кордону автомобілів за доступними цінами так і немає, власників автівок на іноземній реєстрації вже почали штрафувати, а "секонд-хенду на колесах" на українських дорогах не меншає. Подробиці - у сюжеті DW: 

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Смертність на дорогах в Україні: чому локдаун не вплинув на число ДТП (відео)

Смертність на дорогах і число ДТП в Україні у 2020 зросли, тоді як, приміром, у Німеччині, через локдаун рекордно впали. Чому так відбувається? І які головні причини смертей автомобілістів, пішоходів і велосипедистів?  

Проблемне паркування: евакуатори, високі тарифи чи нові паркінги? (відео)

Київська влада посилює боротьбу з водіями, що паркуються з порушенням ПДР. Евакуатори працюють в центрі та спальних районах. Водії скаржаться, що парковок на всіх не вистачає. Проблема лише в нестачі місць?  

Доля "євроблях": пільгове розмитнення спливає (відео)

22 лютого спливає термін пільгового розмитнення "євроблях". Донині розмитнили лише 200 тисяч "євроблях" - автомобілів з єврономерами. Це навіть лише третина. Що буде далі з "євробляхерами"?  

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Коли зникнуть "євробляхи" (відео)

Чи допоможуть нові законопроєкти про розмитнення євроблях, які 18 лютого розгляне Верховна Рада?  

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