Коли зникнуть "євробляхи" (відео)

Чому влада вже стільки років не може врегулювати проблему "євроблях" і який існує вихід? Чи допоможуть нові законопроєкти про розмитнення євроблях, які 18 лютого розгляне Верховна Рада?
Уже третій рік поспіль влада і "євробляхери" не можуть порозумітися. Обіцяного розмитнення завезених з-за кордону автомобілів за доступними цінами так і немає, власників автівок на іноземній реєстрації вже почали штрафувати, а "секонд-хенду на колесах" на українських дорогах не меншає. Подробиці - у сюжеті DW:
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