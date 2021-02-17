Коли зникнуть "євробляхи" (відео)

Уже третій рік поспіль влада і "євробляхери" не можуть порозумітися. Обіцяного розмитнення завезених з-за кордону автомобілів за доступними цінами так і немає, власників автівок на іноземній реєстрації вже почали штрафувати, а "секонд-хенду на колесах" на українських дорогах не меншає. Подробиці - у сюжеті DW: