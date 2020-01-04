Авторинок Німеччини: бум електромобілів на тлі обвалу продажів машин з ДВЗ

Ніхто не мав сумнівів щодо того, що за умов тривалого карантину через коронавірус найбільший у Європі автомобільний ринок Німеччини завершить перше півріччя 2020 року з обвальним падінням продажів. Тепер надійшло офіційне підтвердження: Федеральне автотранспортне відомство (KBA) повідомило, що за перші шість місяців число зареєстрованих нових легкових машин знизилося в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 34,5 відсотка і становило 1 210 622 автомобілі. Втім, могло бути й гірше.

Плагін-гібриди: зростання продажів на 200 відсотків

Однак глибина падіння в нинішній ситуації - не найбільш промовистий показник. Куди цікавішою є відповідь на питання: чи були сегменти ринку, в яких навіть за умов безпрецедентної в історії ФРН рецесії все-таки спостерігалося зростання? Представлені дані дають однозначну відповідь: навіть під час кризи неухильно зростав попит на автомобілі з електричними й загалом альтернативними двигунами, нехай і на все ще низькому рівні. Водночас легкові машини з класичними двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) здавали позиції.

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З січня по червень 2020 року продажі автомобілів з бензиновими моторами знизилися на 43,6 відсотка, з дизельними - на 37 відсотків. Водночас продажі електромобілів зросли на 42,7 відсотка, а гібридів - на 54,6 відсотка. При цьому число плагін-гібридів (plug-in), що підзаряджаються від мережі й становлять приблизно третину від загального числа гібридів, підскочило на 199,8 відсотка, тобто втричі.

Якщо ж взяти дані тільки за червень, то в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року збут плагін-гібридів зріс на 274,4 відсотка. Річ у тім, що з червня і до кінця 2021 року в рамках другої антикризової програми уряду ФРН подвоєно державні субсидії для фізичних і юридичних осіб, які купують автомобілі з екологічними альтернативними двигунами.

Позашляховик BMW X5 у варіанті плагін-гібрида: бензиновий двигун і електричний мотор

Субсидії на покупку електромобілів сягають 9 000 євро

Приміром, покупці плагін-гібридів (субсидуються тільки такі, найближчі до електромобілів гібриди) за ціною менш як 40 тисяч євро отримують від держави 4 500 євро плюс 2 250 євро від виробника, а загалом 6 750 євро. Для дорожчих моделей сумарна знижка становить 5 625 євро.

А покупцям електромобілів за ціною менш як 40 тисяч євро надаються від держави шість тисяч євро замість колишніх трьох тисяч, плюс ще три тисячі від виробника, вкупі дев'ять тисяч євро. Субсидії для тих, хто купує електромобіль в ціновому діапазоні 40-65 тисяч євро, становлять 7 500 євро. Для порівняння: уряд Австрії з 1 липня компенсує покупцям електромобілів п'ять тисяч євро замість колишніх трьох тисяч.

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Тож червень став першим місяцем дії в Німеччині нових пільгових умов для придбання автомобілів, що частково або повністю працюють на електричній тязі. Як підсумок, згідно з даними KBA, плагін-гібриди становили серед вперше зареєстрованих легкових авто 4,9 відсотка, а електромобілі - 3,7 відсотка. Таким чином, минулого місяця загальна частка цих двох сегментів ринку вперше наблизилася у ФРН до десяти відсотків.

Бонуси від держави й зниження ПДВ пожвавили авторинок

У другому півріччі, у міру зростання продажів автомобілів з ДВЗ, ця частка знову може знизитися. Тим більше що з липня по грудень у рамках тієї самої другої антикризової програми уряду ФРН ставка податку на додану вартість (ПДВ) тимчасово знижена з 19 до 16 відсотків, що означатиме відчутну економію для покупців будь-яких автомобілів. Однак вельми ймовірним є і подальше стрімке зростання попиту на електромобілі.

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Його пророкують, приміром, німецькі портали Meinauto і Carwow, що надають послуги з конфігурації та купівлі нових легкових автомобілів через інтернет. Вони повідомили, що кількість запитів на електромобілі й гібриди в порівнянні з травнем приблизно подвоїлася. Просто в статистиці KBA і в даних про видачу субсидій, зазначили обидві фірми, це поки не знайшло відбиток, оскільки виконання замовлень нерідко триває кілька місяців, а подавати заявку на отримання бонусу можна тільки після покупки й реєстрації автомобіля.

За даними інформагентства dpa, у червні надійшло 8234 заявки на субсидування покупки автомобілів виключно на електричній тязі, що на 500 більше, ніж у травні. Найбільшим попит мали електромобілі брендів Volkswagen, Mercedes, Audi, Renault і BMW.

Volkswagen ID.3 з'явиться на дорогах Європи у вересні

Не виключено, що в другому півріччі Volkswagen ще більше піде у відрив, адже з вересня замовники в Німеччині (і в більшості інших країн Європи) почнуть отримувати "народний електромобіль" ID.3 - саме ця модель покликана забезпечити концерну масові продажі в електричному сегменті. Її ціна в базовій комплектації становить менш як 30 тисяч євро, тож з урахуванням субсидій вона обійдеться покупцям у 21 тисячу євро. Крім того, їм протягом десяти років не доведеться платити податок на транспортний засіб, від якого на такий термін звільняються всі власники електромобілів.

Виробництво ID.3 урочисто стартувало ще наприкінці минулого року, але перші пробні партії на ринок не надійшли - їх тестували й обкатували працівники Volkswagen. Початок продажів було намічено на нинішнє літо, проте виникли проблеми з програмним забезпеченням, тож його довелося перенести на вересень, а доробку двох з 256 комп'ютерних програм вирішили завершити пізніше.

Але завод VW в східнонімецькому Цвікау з двома виробничими лініями вже повністю переходить на випуск електромобілів. Першу налагодили ще минулої осені, до кінця нинішнього року переобладнають і другий конвеєр. 26 червня з нього зійшов останній в 116-річній історії заводу автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння.

Листопад 2019. Ангела Меркель на церемонії початку виробництва VW ID.3 в Цвікау

Tesla будує під Берліном, BMW розширюється під Мюнхеном

А 6 липня стало відомо, що Volkswagen почав поетапно переводити свій завод в Емдені на випуск електромобілів. На одному з конвеєрів в першому півріччі 2021 року намічено запустити у виробництво електричний SUV (позашляховик) VW ID.4. Деякі експерти вважають, що саме ця модель, а зовсім не ID.3, забезпечить концерну ривок у світові лідери електромобільності.

Приблизно в той самий час Tesla має намір завершити будівництво свого першого європейського заводу під Берліном, щоб вже в липні 2021 року розпочати випуск електромобілів трьома змінами в цілодобовому режимі, щоб якомога швидше вийти на проєктну потужність в 500 тисяч одиниць на рік. Це випливає з опублікованих 2 липня актуалізованих документів, які американська корпорація подала в німецькі регулювальні органи.

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Того ж дня німецький автобудівник BMW відкрив поблизу Мюнхена, в Дингольфінгу, де розташований його найбільший в Європі виробничий майданчик, новий завод з випуску акумуляторних батарей і електричних моторів, адже вже у 2022 році кожна третя реалізована в Європі машина цієї марки має бути електромобілем або гібридом. У найближчі два роки з конвеєрів в Дингольфінгу почнуть сходити спочатку електричний позашляховик iNext, а потім електрична версія BMW сьомої серії.

Тож цьогоріч у Німеччині, попри коронавірус і рецесію, зростали й зростатимуть не тільки продажі електромобілів, а й виробничі потужності для їхнього випуску.