Авторинок Німеччини: бум електромобілів на тлі обвалу продажів машин з ДВЗ

Ніхто не мав сумнівів щодо того, що за умов тривалого карантину через коронавірус найбільший у Європі автомобільний ринок Німеччини завершить перше півріччя 2020 року з обвальним падінням продажів. Тепер надійшло офіційне підтвердження: Федеральне автотранспортне відомство (KBA) повідомило, що за перші шість місяців число зареєстрованих нових легкових машин знизилося в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 34,5 відсотка і становило 1 210 622 автомобілі. Втім, могло бути й гірше.
Плагін-гібриди: зростання продажів на 200 відсотків
Однак глибина падіння в нинішній ситуації - не найбільш промовистий показник. Куди цікавішою є відповідь на питання: чи були сегменти ринку, в яких навіть за умов безпрецедентної в історії ФРН рецесії все-таки спостерігалося зростання? Представлені дані дають однозначну відповідь: навіть під час кризи неухильно зростав попит на автомобілі з електричними й загалом альтернативними двигунами, нехай і на все ще низькому рівні. Водночас легкові машини з класичними двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) здавали позиції.
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З січня по червень 2020 року продажі автомобілів з бензиновими моторами знизилися на 43,6 відсотка, з дизельними - на 37 відсотків. Водночас продажі електромобілів зросли на 42,7 відсотка, а гібридів - на 54,6 відсотка. При цьому число плагін-гібридів (plug-in), що підзаряджаються від мережі й становлять приблизно третину від загального числа гібридів, підскочило на 199,8 відсотка, тобто втричі.
Якщо ж взяти дані тільки за червень, то в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року збут плагін-гібридів зріс на 274,4 відсотка. Річ у тім, що з червня і до кінця 2021 року в рамках другої антикризової програми уряду ФРН подвоєно державні субсидії для фізичних і юридичних осіб, які купують автомобілі з екологічними альтернативними двигунами.
Позашляховик BMW X5 у варіанті плагін-гібрида: бензиновий двигун і електричний мотор
Субсидії на покупку електромобілів сягають 9 000 євро
Приміром, покупці плагін-гібридів (субсидуються тільки такі, найближчі до електромобілів гібриди) за ціною менш як 40 тисяч євро отримують від держави 4 500 євро плюс 2 250 євро від виробника, а загалом 6 750 євро. Для дорожчих моделей сумарна знижка становить 5 625 євро.
А покупцям електромобілів за ціною менш як 40 тисяч євро надаються від держави шість тисяч євро замість колишніх трьох тисяч, плюс ще три тисячі від виробника, вкупі дев'ять тисяч євро. Субсидії для тих, хто купує електромобіль в ціновому діапазоні 40-65 тисяч євро, становлять 7 500 євро. Для порівняння: уряд Австрії з 1 липня компенсує покупцям електромобілів п'ять тисяч євро замість колишніх трьох тисяч.
Покупцям електромобіля Tesla Model S субсидії не передбачені: він коштує понад 80 000 євро
Тож червень став першим місяцем дії в Німеччині нових пільгових умов для придбання автомобілів, що частково або повністю працюють на електричній тязі. Як підсумок, згідно з даними KBA, плагін-гібриди становили серед вперше зареєстрованих легкових авто 4,9 відсотка, а електромобілі - 3,7 відсотка. Таким чином, минулого місяця загальна частка цих двох сегментів ринку вперше наблизилася у ФРН до десяти відсотків.
Бонуси від держави й зниження ПДВ пожвавили авторинок
У другому півріччі, у міру зростання продажів автомобілів з ДВЗ, ця частка знову може знизитися. Тим більше що з липня по грудень у рамках тієї самої другої антикризової програми уряду ФРН ставка податку на додану вартість (ПДВ) тимчасово знижена з 19 до 16 відсотків, що означатиме відчутну економію для покупців будь-яких автомобілів. Однак вельми ймовірним є і подальше стрімке зростання попиту на електромобілі.
Renault ZOE належить до найпопулярніших в Німеччині електрокарів
Його пророкують, приміром, німецькі портали Meinauto і Carwow, що надають послуги з конфігурації та купівлі нових легкових автомобілів через інтернет. Вони повідомили, що кількість запитів на електромобілі й гібриди в порівнянні з травнем приблизно подвоїлася. Просто в статистиці KBA і в даних про видачу субсидій, зазначили обидві фірми, це поки не знайшло відбиток, оскільки виконання замовлень нерідко триває кілька місяців, а подавати заявку на отримання бонусу можна тільки після покупки й реєстрації автомобіля.
За даними інформагентства dpa, у червні надійшло 8234 заявки на субсидування покупки автомобілів виключно на електричній тязі, що на 500 більше, ніж у травні. Найбільшим попит мали електромобілі брендів Volkswagen, Mercedes, Audi, Renault і BMW.
Volkswagen ID.3 з'явиться на дорогах Європи у вересні
Не виключено, що в другому півріччі Volkswagen ще більше піде у відрив, адже з вересня замовники в Німеччині (і в більшості інших країн Європи) почнуть отримувати "народний електромобіль" ID.3 - саме ця модель покликана забезпечити концерну масові продажі в електричному сегменті. Її ціна в базовій комплектації становить менш як 30 тисяч євро, тож з урахуванням субсидій вона обійдеться покупцям у 21 тисячу євро. Крім того, їм протягом десяти років не доведеться платити податок на транспортний засіб, від якого на такий термін звільняються всі власники електромобілів.
Виробництво ID.3 урочисто стартувало ще наприкінці минулого року, але перші пробні партії на ринок не надійшли - їх тестували й обкатували працівники Volkswagen. Початок продажів було намічено на нинішнє літо, проте виникли проблеми з програмним забезпеченням, тож його довелося перенести на вересень, а доробку двох з 256 комп'ютерних програм вирішили завершити пізніше.
Але завод VW в східнонімецькому Цвікау з двома виробничими лініями вже повністю переходить на випуск електромобілів. Першу налагодили ще минулої осені, до кінця нинішнього року переобладнають і другий конвеєр. 26 червня з нього зійшов останній в 116-річній історії заводу автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння.
Листопад 2019. Ангела Меркель на церемонії початку виробництва VW ID.3 в Цвікау
Tesla будує під Берліном, BMW розширюється під Мюнхеном
А 6 липня стало відомо, що Volkswagen почав поетапно переводити свій завод в Емдені на випуск електромобілів. На одному з конвеєрів в першому півріччі 2021 року намічено запустити у виробництво електричний SUV (позашляховик) VW ID.4. Деякі експерти вважають, що саме ця модель, а зовсім не ID.3, забезпечить концерну ривок у світові лідери електромобільності.
Приблизно в той самий час Tesla має намір завершити будівництво свого першого європейського заводу під Берліном, щоб вже в липні 2021 року розпочати випуск електромобілів трьома змінами в цілодобовому режимі, щоб якомога швидше вийти на проєктну потужність в 500 тисяч одиниць на рік. Це випливає з опублікованих 2 липня актуалізованих документів, які американська корпорація подала в німецькі регулювальні органи.
Електричний позашляховик BMW iNEXT зможе працювати в безпілотному режимі
Того ж дня німецький автобудівник BMW відкрив поблизу Мюнхена, в Дингольфінгу, де розташований його найбільший в Європі виробничий майданчик, новий завод з випуску акумуляторних батарей і електричних моторів, адже вже у 2022 році кожна третя реалізована в Європі машина цієї марки має бути електромобілем або гібридом. У найближчі два роки з конвеєрів в Дингольфінгу почнуть сходити спочатку електричний позашляховик iNext, а потім електрична версія BMW сьомої серії.
Тож цьогоріч у Німеччині, попри коронавірус і рецесію, зростали й зростатимуть не тільки продажі електромобілів, а й виробничі потужності для їхнього випуску.
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Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі
Легендарний Volkswagen-"жук " (1938)
А він все їде та їде... З конвеєра зійшов 21 мільйон таких автомобілів. "Жук" - найвідоміше авто в світі. З 1938 до 2003 року цю модель випускали лише з незначними варіаціями у дизайні. Нерідко ця машина з'являлася і на кіноекрані.
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Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі
Мікроавтобус VW T1 (1950)
Те, що ці часто яскраво розмальовані бусики стали символом для цілого покоління хіпі, VW спочатку не дуже подобалося через іміджеві міркування. Але на виробництві це не позначилося: VW продав понад 10 мільйонів своїх мікроавтобусів, 1,8 мільйона - моделі T1. Вони теж нерідко з'являлися в кіно, але в ролях другого плану.
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Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі
Міні-кар Messerschmidt (1953)
Цей триколісний аеродинамічний міні-кар, що розганявся до швидкості 90 км/г, яскраво нагадує про авіаційне минуле виробника Messerschmidt. Колись на баварському заводі Messerschmidt випускали літаки, але після Другої світової війни цехи спорожніли. Та автомобільна історія Messerschmidt була нетривалою - вже з 1956-го року підприємство знову сфокусувалося на літаковиробництві.
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Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі
"Крила чайки", або Mercedes 300 SL (1954)
Назвисько "крила чайки" цей автомобіль отримав за свої виразні двері. З цією моделлю Mercedes 1952-го року неочікувано повернувся до виробництва спортивних легких автомобілів. Після перемоги на автоперегонах 24 години Ле-Мана та у Мексиканських дорожніх автоперегонах автовиробник вирішив налагодити серійне виробництво.
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Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі
Практична BMW Isetta (1955)
За загальним визнанням, ця модель хоч і не потягла на гоночну, але між 1955 та 1962 роками сприяла фінансовому успіхові BMW. Доступна за ціною та практична Isseta мала перероблений двигун від мотоцикла. Для економії місця водій потрапляв всередину через передні двері, де містилося і кермо.
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Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі
Мікромобіль Goggomobil (1955)
Ще один культовий мікромобіль - Гогго, який отримав свою назву на честь онука глави фірми Hans Glas GmbH. У цьому автомобілі могли розміститися водій та троє пасажирів. Принаймні в теорії, адже на 1,60 метрах сильно не розгуляєшся. Особливої популярності ці машини набули через те, що ними могли користуватися володарі прав на керування мотоциклом.
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Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі
Porsche 911 (1963)
Ця модель із 50-річною історією випуску теж належить до найулюбленіших і найбільш упізнаваних. Великі фари та модернізований під потреби швидкісного руху кузов відразу впадають в очі.
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Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі
Mercedes-Benz 600 (1964)
Телефон, кондиціонер та холодильник: 600-й Мерседес був справді люксовим лімузином 1960-их і 1970-их. Список його відомих пасажирів нескінчений: на цьому лімузині пересувалися Папа Римський, генсек КПРС Леонід Брежнєв, Джон Леннон та Елізабет Тейлор. Але для уряду ФРН він виявився занадто дорогим. Тож його лише винаймали під потреби офіційних візитів.
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Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі
Східнонімецька легенда Trabant 601 (1964)
Ця східнонімецька легенда, своєрідний аналог західнонімецького "жука" - дешевий у виробництві автомобіль для мас. На німецьких дорогах і досі можна зустріти близько 33 тисяч цих НДРівських олдтаймерів. За одну ніч вони зажили слави і на Заході, коли під оплески та сльози малолітражки одна за одною перетинали німецько-німецький кордон після падіння Берлінського муру.
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Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі
Найсексуальніше авто - Opel Kadett B (1965)
"Байдуже лімузин, комбі чи купе - найсексуальніше авто це Kadett B", співав колись німецький панк-гурт WIZO. Понад 2,7 мільйона проданих автомобілів цієї моделі забезпечили йому місце у списку легенд німецької автоіндустрії. Opel ще до своїх конкурентів з VW почав рекламувати цю модель архипростим гаслом "Авто".
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Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі
Авто, назване на честь фортеці, - Wartburg 353 (1966)
Цей автомобіль, названий на честь фортеці Вартбург в східнонімецькому місті Айзенах, був експортним обличчям Німецької Демократичної Республіки. Їх продавали в Угорщину і навіть у Великобританію. Натомість у Західній Німеччині машина користувалась нульовим попитом - це була в тому числі й політична позиція західнонімецьких громадян.
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Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі
Сумна доля "автомобіль року" NSU Ro 80 (1967)
Автомобіль NSU Ro 80 вперше був обладнаний роторним бензиновим двигуном, відомим також як "двигун Ванкеля", названий на честь винахідника Фелікса Ванкеля. За свою сучасність ця модель навіть отримала звання "Автомобіль року". Але недостатні тестування моделі далися незабаром взнаки: виробникові довелося проводити масові заміну несправних двигунів, а модель згодом безславно зняли з виробництва.
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Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі
Улюбленець колекціонерів авто Mercedes Benz /8 (1968)
Вельми простий з вигляду седан серії 8 був водночас і найшвидшим. Він міг розганятися до швидкості 130 км/год. До 1972 року, коли з конвеєра вийшов останній автомобіль цієї моделі, його володарями стали понад 1,9 мільйона автолюбителів. І досі це один з улюбленців автоколекціонерів.
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Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі
Німецька відповідь американським маслкарам - Opel GT (1968)
"Краще тільки літати" - під таким гаслом німецький Opel рекламував свою відповідь американським маслкарам. І справді, ця модель - мрія автолюбителя, а його дизайн чимось нагадував контури пляшки Кока-Коли, що оцінили й у самих США. Автомобіль реалізовувався за ціною 10 тисяч німецьких марок.
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Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі
Задньомоторний позашляховик VW Typ 181 (1969)
Цей задньопровідний задньомоторний позашляховик спочатку розроблявся для потреб західнонімецького Бундесверу, але виявився популярним серед молоді й навіть отримав назвисько "кур'єрський". Його спартанський салон пропонував мінімум комфорту, але водіям він полюбився через складний дах, що перетворював його у кабріолет. Помітили його і на ринку США.
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Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі
Популярний серед молодих хуліганів Opel Manta (1970)
Взагалі цю модель планували як спортивне авто середнього класу. Але цей автомобіль відразу ж здобув популярність серед молодих хуліганів. Яких тільки анекдотів не розповідали про цю машину та її не дуже культурних водіїв! 1991 року режисер Бернд Айхінґер увічнив цю машину в комедії "Манта манта". У другій ролі знімався ніхто інший, як Тіль Швайгер.
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Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі
"Кошик з полуницею" VW Golf (1974)
Здається ця модель була на ринку завжди, але насправді вперше з'явилась тільки 1974 року. Автомобіль вважають законним наступником "жука" - дуже спортивний та заощадливий як для компактної машини. А в часи нафтової кризи 1970-их ощадливість - вагомий аргумент. Його популярність навіть перевершила очікування виробника. Кабріолет-версію цієї моделі ніжно називали "кошиком з полуницею".
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Фотогалерея: Культові німецькі автомобілі
Спортивна версія Audi quattro (1980)
Модель зі системою повного приводу для кращого маректингу вирішили назвати італійським словом Quattro. За чотири роки з'явилась і дещо модифікована спортивна версія Quattro Sport. З конвеєра їх зійшло лише 220 штук - справжня колекційна модель. Оригінальна ж модель вийшла у кількості 11 тисяч одиниць.
Автор: Мелінда Райтц, Сільке Вюнш, Дмитро Каневський