Аваков анонсував жорсткіші обмеження в Україні через коронавірус

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков анонсував жорсткіші обмеження через пандемію коронавірусу нового типу. Про це він написав у соцмережі Facebook.

"У країні вже введені обмежувальні заходи. Вони будуть значно жорсткішими в найближчі дні - це продиктовано необхідністю! Це потрібно робити!" - переконаний міністр.

Він зазначив, що у світі недостатньо засобів захисту та апаратів для штучної вентиляції легенів. "У нас ситуація з цим така ж погана. Це треба чесно говорити. І дива завтра не відбудеться", - написав глава МВС.

Читайте також: Чим зайнятися під час карантину в зв'язку з коронавірусом: приклад німців

Аваков наголосив, що потрібно виграти час, щоб якомога більше українців залишилися здоровими. "І тому - тотальний повний карантин - моя позиція, про яку хочу просити кожного з вас і буду наполягати на ньому, згідно з моїми повноваженнями в органах влади", - наголосив Аваков.

Він переконаний, що наразі в країні мають працювати тільки "критично необхідні суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності", а інші повинні бути закриті і люди повинні бути вдома на карантині. "Не звільнені, не відправлені за свій рахунок - на карантині !!!! - про збитки і компенсації подумаємо і вирішимо пізніше, коли виживемо!" - зазначив міністр.

Очільник МВС підкреслив, що люди повинні виходити з дому лише у разі крайньої необхідності. "Громадським транспортом, зараз повинні користуватися медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення. Решта - не виходити з дому", - зазначив міністр.

За його словами, уряд та президентський штаб готують "такі варіанти для вирішення". Сам Аваков хоче запровадження відповідних заходів якомога раніше.

Читайте також: Чи вийде уникнути колапсу медичної системи в Україні через коронавірус

Київ зупиняє пасажирські перевезення для багатьох людей

У коментарі до своєї публікації Арсен Аваков написав, що з неділі у Києві будуть перевозити лише тих пасажирів, які працюють у критично важливих сферах.

"Київ зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів. З неділі", - додав Аваков.

Нагадаємо, що в Україні через поширення коронавірусу оголошено режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях.

Станом на вечір, 20 березня в країні офіційно виявили 41 випадок інфікування коронавірусом. Від спричиненої ним хвороби COVID-19 померли троє людей.

Читайте також: За покупками для сусіда: як українці допомагають одне одному під час карантину

Дивитись відео 00:44 Поділитись Навіщо усім туалетний папір? Версія прем'єра Нідерландів (20.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ZnEF Навіщо усім туалетний папір? Версія прем'єра Нідерландів (20.03.2020)