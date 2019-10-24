 Yaklaşık 300 Rus askeri polisi Suriye′ye gönderildi | DÜNYA | DW | 25.10.2019

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DÜNYA

Yaklaşık 300 Rus askeri polisi Suriye'ye gönderildi

Suriye-Türkiye sınırında devriye görevi icra etmek için yaklaşık 300 Rus askeri polisi Suriye’ye gönderildi.

Suriye'nin Haseke bölgesinde devriye görevi yapan Rus askeri

Suriye'nin Haseke bölgesinde devriye görevi yapan Rus askeri

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye-Türkiye sınırında devriye görevi için yaklaşık 300 Rus askeri polisinin Suriye’ye gönderildiğini açıkladı. Çeçenya’dan gelen askeri polisin halkın güvenliğini güvence altına almak ve Soçi mutabakatı uyarınca Kürt güçlerinin sınırdan 30 kilometre içeri çekilmesine yardımcı olmak için görev yapacağı belirtildi. Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ayrıca yine devriye görevi için 20 zırhlı aracın Suriye'ye gönderildiği belirtildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Suriye konusunda bu hafta Soçi'de bir mutabakata varılmıştı. Taraflar Çarşamba günü öğlen saatlerinde Rus askeri polisi ile Suriye sınır muhafızlarının, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km’nin dışına çıkarılmasını temin etmek" üzere girmesinde mutabık kalmıştı. Söz konusu işlemin 150 saat içerisinde tamamlanacağı ve bu andan itibaren 'Barış Pınarı Harekatı' alanı sınırlarının "batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacağı" ifade edilmişti.

Buna göre, Türkiye ve Rusya Salı günü ortak devriyeye başlayacak. Soçi'de varılan mutabakat uyarınca Rus askeri polisi Çarşamba günü ilk kez devriye görevini yerine getirmişti.

Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki ABD askerlerini çekme kararı üzerine gelmişti. Perşembe günü ise ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarının yeniden IŞİD'in eline geçmesini engellemek için Kürtlerle koordineli olarak sınır hattının doğu ucuna asker gönderileceğini söylemişti.

DW, Reuters, AP, AFP/EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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