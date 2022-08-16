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"Brave Commander" gemisi, Ukrayna'dan Afrika'ya gıda yardımı götürüyor.
"Brave Commander" gemisi, Ukrayna'dan Afrika'ya gıda yardımı götürüyor.Fotoğraf: Valentyn Ogirenko/REUTERS
PolitikaUkrayna

Ukrayna'dan Afrika'ya tahıl götüren ilk gemi yola çıktı

3 saat önce

Türkiye ve BM arabuluculuğunda varılan anlaşma doğrultusunda gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı kapsamında beş gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı. Gemiler arasında Afrika'ya buğday götüren "Brave Commander" da var.

https://www.dw.com/tr/ukraynadan-afrikaya-g%C4%B1da-yard%C4%B1m%C4%B1-g%C3%B6t%C3%BCren-ilk-gemi-yola-%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1/a-62818406

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü beş geminin dahaUkrayna limanlarından ayrıldığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; 2'si Yuzhny, 3'ü Çernomorsk'tan olmak üzere toplam 5 gemi mısır ve buğday yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca, Ukrayna limanlarına gidecek olan dört geminin de bugün İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetleneceğini duyurdu.

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den (BM) temsilciler bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi, Moskova ile Kiev arasındageçen ay imzalanan tahıl anlaşmasınınuygulanabilmesi için yürütülen çalışmaların koordinasyonunu yürütüyor.

Afrika'ya ilk gemi

Ukrayna limanlarından ayrılan gemiler arasında Afrika'ya buğday götüren "Brave Commander" gemisi de bulunuyor. "Brave Commander", Rus işgalinin ardından Ukrayna'dan Afrika'ya insani gıda yardımı götüren ilk gemi olma özelliği taşıyor.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, 23 bin ton buğday yüklü geminin Cibuti limanına gittiğini açıklamıştı. Gemideki buğday, Etiyopya'ya ulaştırılacak.

Ukraine-Krieg | Frachter Brave Commander
Fotoğraf: OLEKSANDR GIMANOV/AFP

Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov, Ukrayna limanlarından Eylül'de 3 milyon ton tahıl ihraç edebileceklerini, gelecekte bunu ayda 4 milyon tona çıkarmayı ümit ettiklerini söyledi.

Limanlar yeniden sevkiyata açıldıktan sonra yaklaşık 600 bin ton tahıl ihracatı gerçekleştirdiklerini belirten Vaskov, önümüzdeki iki hafta içinde Ukrayna limanlarına gelerek tahıl yüklemek isteyen 30 gemi için de başvuru aldıklarını açıkladı.

Altyapı Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, tahıl koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna limanlarından 475 bin tonu aşkın tarım ürünü taşıyan 17 geminin ayrıldığı duyurulmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından bu ülkenin Karadeniz'deki limanlarından yapılan tahıl ihracatı durmuştu. Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı ülkelerinden biri olan Ukrayna'da yaşanan bu durum, küresel çapta gıda fiyatlarının yükselmesine neden olurken özellikle Afrika ülkeleri açısından kıtlık riskini daha da artırmıştı.

İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması kapsamında Odessa bölgesindeki üç limandan Ukrayna tarım ürünlerinin sevkiyatına izin verilmesi için mutabakata varılmıştı.

DW,rtr/CÖ,JD

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