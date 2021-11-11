Afrika, yeryüzünü oluşturan 6 kıtadan biri. Yüzölçümü ve nüfus yoğunluğu açısından dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır. Afrika nüfusunun tamamı 1 milyar 100 milyonu aşmaktadır.

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