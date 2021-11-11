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Afrika

Afrika, yeryüzünü oluşturan 6 kıtadan biri. Yüzölçümü ve nüfus yoğunluğu açısından dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır. Afrika nüfusunun tamamı 1 milyar 100 milyonu aşmaktadır.

DW Türkçe'nin Afrika ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ABD0060_20150121 - WIEN - ÖSTERREICH: ZU APA0126 VOM 21.1.2015 - Der frühere südafrikanische Präsident und Friedensnobelpreis-Gewinner, Frederik Willem de Klerk, am Dienstag, 20. Jänner 2015, während eines Interviews mit der Austria Presse Agentur (APA) in Wien. - FOTO: APA/HERBERT NEUBAUER - 20150120_PD12863

Güney Afrika'nın son beyaz Cumhurbaşkanı öldü 11.11.2021

Güney Afrika'da ırk ayrımcılığına dayalı Apartheid rejiminden demokrasiye geçişte rol oynayan ülkenin son beyaz Cumhurbaşkanı De Klerk hayatını kaybetti.
Syringe and usa dollars money. Healthcare and business concept.

Zengin ülkelere aşı patentlerinde ırk ayrımcılığı suçlaması 10.11.2021

Uluslararası STK'lardan oluşan ittifak, aralarında ABD ve Almanya'nın da bulunduğu beş ülkeyi, aşı patentlerindeki eşitsiz dağılıma göz yumdukları gerekçesiyle ırk ayrımcılığıyla suçlayarak BM'ye şikayet etti.
Zwei Kinder gehen auf dem Weserdeich in Bremerhaven spazieren. Im Hintergrund der Schornstein der Chemiefabrik Kronos-Titan in Nordenham-Blexen auf der anderen Weserseite. Dort wird Titandioxid hergestellt. *** Two children walking on the Weser dyke in Bremerhaven In the background the chimney of the Kronos Titan chemical factory in Nordenham Blexen on the other side of the Weser Titanium dioxide is produced there

İklim değişikliği ülke ekonomilerini eritecek 08.11.2021

Yapılan bir araştırma, iklim değişikliğinin bu şekilde devam etmesi durumunda yoksul ülkelerin GSYİH'larının 2100 yılına kadar yüzde 63,9 oranında küçüleceğini ortaya koydu.

People look on at burnt cars in the aftermath of a fuel tanker explosion in Freetown on November 6, 2021. - A fuel Tanker exploded at PMB Wellington Industrial Estate east of Freetown on November 5, 2021, killing around 80 people. (Photo by Saidu BAH / AFP) (Photo by SAIDU BAH/AFP via Getty Images)

Sierra Leone'deki tanker patlamasında 100'e yakın can kaybı 06.11.2021

Afrika ülkesi Sierra Leone'de kaza yapan bir tankerin patlaması sonucu en az 99 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında tankerden sızan benzini toplamaya çalışan kişilerin olduğu bildirildi.
FILE PHOTO: A person wearing a Sudan's flag stand in front of a burning pile of tyres during a protest against prospect of military rule in Khartoum, Sudan October 21, 2021. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah/File Photo

Sudan'da darbe girişimi 25.10.2021

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da bir grup askerin Başbakan Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi. Ülkede internetin de kesildiği haber verildi.

HANDOUT - 1968 F. A. Murphy; Cynthia Goldsmith This colorized negative stained transmission electron micrograph (TEM), captured by F.A. Murphy in 1968, depicts a Marburg virus virion, which had been grown in an environment of tissue culture cells. Marburg hemorrhagic fever is a rare, severe type of hemorrhagic fever which affects both humans and non-human primates. Caused by a genetically unique zoonotic (that is, animal-borne) RNA virus of the filovirus family, its recognition led to the creation of this virus family. The four species of Ebola virus are the only other known members of the filovirus family. Foto: CDC/dpa (zu dpa 0851 Marburg-Fieber breitet sich in Uganda aus - sechs Tote 25.10.2012)

Batı Afrika'da yeni virüs alarmı 10.08.2021

Batı Afrika ülkelerinden Gine'de Ebola salgınının sona ermesinden iki ay sonra "Marburg virüsü" tespit edildi. Ölümcül virüsün salgına yol açmasından endişe ediliyor.

Somalililerin Türkiye sevgisi | "Daha düzgün bir ülke olduğu için tercih ettim" 27.07.2021

Son yıllarda başkent Ankara'da yaşayan Somalililerin sayısı arttı. "Afrika Açılımı" kapsamında 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye-Somali arasında yaşanan ekonomik, siyasi ve askeri iş birliği Türkiye'nin Somalililer için gözde bir eğitim, sağlık ve yaşam merkezi olmasını sağladı. Ankara'da yaşayan Somalililere ve esnafa mikrofon uzatıp deneyimlerini konuştuk.
July 9, 2021*** Supporters of former South African President Jacob Zuma block the freeway with burning tyres during a protest in Peacevale, South Africa, July 9, 2021. REUTERS/Rogan Ward

Güney Afrika'da protestolar: 32 ölü 13.07.2021

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasınn ardından patlak veren şiddetli protestolarda meydana gelen arbede sonucu en az 32 kişininin hayatını kaybettiği bildirildi.

Britain's Queen Elizabeth II speaks to US President Joe Biden and his wife Jill Biden during reception with the G7 leaders at the Eden Project in Cornwall, England, Friday June 11, 2021, during the G7 summit. (Jack Hill/Pool via AP)

Oxfam: G7’nin pandemiyle mücadele çabaları yetersiz 12.06.2021

İngiltere’de süren G7 zirvesinde alınması planlanan pandemiyle mücadeleye ilişkin kararlarına yardım kuruluşları tarafından eleştiri geldi: Mevcut pandemiyle mücadele için acil tedbirler lazım.
August 7, 2019, Poland: In this photo illustration a Twitter logo seen in a mobile phone. (Credit Image: © Omar Marques/SOPA Images via ZUMA Wire |

Nijerya Twitter'i süresiz askıya aldı 05.06.2021

Nijerya hükümeti Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin paylaşımını kaldıran Twitter'in "belirsiz bir süreliğine" askıya alındığını duyurdu. İnsan hakları örgütleri, karara tepki gösterdi.

IDN, 2004: Junge steht vor zerstoerter Regenwaldflaeche . [en] Boy standing in front of clearcut area in rain forest. | IDN, 2004: Boy standing in front of clearcut area in rain forest.

Her yıl Danimarka büyüklüğünde yağmur ormanı yok oluyor 19.05.2021

Dünyada her yıl çikolata, sığır eti, soya ve palmiye yağı üretimi için Danimarka büyüklüğünde yağmur ormanı yok ediliyor. Doğayı koruma örgütü Forest Trends'in yeni raporu bu sonucu ortaya koydu.
File photo - Chad's President Idriss Deby Itno answers to medias after a meeting with French President Francois Hollande at the Elysee Presidential Palace, in Paris, France, on February 14, 2014. Chads President Idriss Deby has died while visiting troops on the front line of a fight against northern rebels, an army spokesman said on Tuesday, the day after Deby was declared the winner of a sixth term in office. Deby's campaign said on Monday that he was headed to the front lines to join troops battling terrorists. Photo by Stephane Lemouton/ABACAPRESS.COM

Çad Cumhurbaşkanı cephede hayatını kaybetti 20.04.2021

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Debi Itno ülkedeki isyancılarla girdiği çatışmada hayatını kaybetti.
06.04.21 *** Workers of the Emergency Medical Care Service SAMU help people with covid-19 in Salvador, capital of the state of Bahia, Brazil, early 4 April 2021 issued 6 April 2021. This Brazilian state suffers with the high number of covid-19 cases and the reduced number of beds available in Intensive Care Units, since their capacity is at the limit. Tough dawn shifts for paramedics in Salvador ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xFelipexIruatax AME7942 20210406-637533294777582545

Brezilya'da koronavirüsün Güney Afrika varyantına rastlandı 08.04.2021

Brezilya'da koronavirüsün Güney Afrika varyantına rastlandı. Bilim insanları ayrıca 18 mutasyonun birleşimi olan yeni bir türün saptandığını söyledi.
Ein Mitarbeiter eines Gesundheitsdienstes füllt im American University Medical Center eine Spritze mit einer Dosis des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer für eine Impfung gegen das Coronavirus. Der Libanon hat am 13.02.2021 die erste Sendung von Impfstoff erhalten. (zu dpa-KORR Impf-Touristen, Impfstoff-Dealer: Die Jagd nach der rettenden Spritze) +++ dpa-Bildfunk +++

BioNTech/Pfizer aşısı Güney Afrika mutasyonuna karşı etkili 01.04.2021

Alman BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in ortak geliştirdikleri yeni tip koronavirüs aşısının enfeksiyonu önlemede yüzde 91,3, virüsün Güney Afrika varyantı karşısında ise yüzde 100 etkili olduğu bildirildi.
Deslocados de Palma a Niassa (2) Title: Displaced children victims of terrorism Keywords: Terrorism, children, displaced, humanitarian aid, victims, Mozambique, Mosambik, Afrika, Cabo Delgado, Terrorismus, Flüchtlinge, Vertriebene, refugees Place: Niassa, Mozambique / Mosambik Photographer: Roberto Paquete Date: 05/12/2020 Description: Displaced children that left their home towns because of the terrorism in Cabo Delgado, north of Mozambique. They took refuge in a shelter to receive humanitarian aid in the neighboring province of Niassa.

Mozambik: Radikal İslamcılar çocukları hedef alıyor 16.03.2021

Save the Children'ın raporuna göre, Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te radikal İslamcı grupların ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesine yönelik saldırılarında çok sayıda çocuk başı kesilerek öldürüldü.

DW Haber - 15.02.2021 15.02.2021

DW Haber'de bugün: İktidarla muhalefet arasında Gara gerilimi, 13 vatandaşın ölümünün siyasete yansıması, Mutasyona rağmen 'yeniden açılma' ne kadar riskli?, Evden çalışma "çalışanı sömürüyor."

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