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Afrika, yeryüzünü oluşturan 6 kıtadan biri. Yüzölçümü ve nüfus yoğunluğu açısından dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır. Afrika nüfusunun tamamı 1 milyar 100 milyonu aşmaktadır.
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Son yıllarda başkent Ankara'da yaşayan Somalililerin sayısı arttı. "Afrika Açılımı" kapsamında 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye-Somali arasında yaşanan ekonomik, siyasi ve askeri iş birliği Türkiye'nin Somalililer için gözde bir eğitim, sağlık ve yaşam merkezi olmasını sağladı. Ankara'da yaşayan Somalililere ve esnafa mikrofon uzatıp deneyimlerini konuştuk.