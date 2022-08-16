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Rus üretimi karadan havaya savunma sistemi S-400
Fotoğraf: Sefa Karacan/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

TASS: İkinci parti S-400 anlaşması imzalandı

33 dakika önce

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, Moskova ile Ankara arasında ikinci parti S-400'ler için anlaşma imzalandığını duyurdu. Anlaşmaya göre ikinci partide S-400'lerin bazı bileşenleri Türkiye'de üretilecek.

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Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, Moskova ile Ankara arasında ikinci parti S-400 hava savunma sistemlerinin alımı konusunda anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak TASS'a konuşan Rusya Federal Askeri-Teknik İş Birliği Teşkilatı Başkanı Dmitri Şugayev, ikinci parti S-400 füze sisteminin bazı bileşenlerinin Türkiye'de üretilmesi konusunda da anlaşıldığını duyurdu.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde herhangi bir ülkenin, S-400 hava savunma sistemlerine rakip olabilecek bir sistem tasarlama olasılığının düşük olduğunu dile getiren Şugayev, Türkiye ile yapılan sözleşmenin uygulamaya girdiğini de sözlerine ekledi.

Rusya ile Türkiye arasında ikinci parti S-400'lerin tedariği konusundaki görüşmelerin daha önce ertelenmesine de değinen Dmitri Şugayev, "Bu yıl gelişen zorlu siyasi durum, Rus tarafının ortaklarla ilişkilerinin bazı yönlerini olumsuz etkiledi. Yine de Türkiye ile askeri-teknik iş birliği, iki ülke cumhurbaşkanları arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda gelişiyor. Türk ortaklarla şeffaf ve karşılıklı fayda temelinde çalışmaya devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

Türkiye'den ise konuyla ilişkin ilk açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) geldi. Başkanlık'tan yapılan açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" denildi.

S-400 alan ilk NATO ülkesi

2017'de Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alan ilk NATO ülkesi olan Türkiye'nin bu kararı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve diğer NATO müttefikleri tarafından tepki ile karşılanmıştı. ABD, Türkiye'nin söz konusu Rus füze bataryalarını satin alma kararından vazgeçmemesi üzerine Ankara'yı beşinci nesil F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.

DW,Reuters / ET,HT

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