Spiegel: Almanya Türkiye'ye silah ihracatına onay verdi

Almanya merkezli haber portalı Spiegel, Alman hükümetinin Türkiye'ye yıllar sonra ilk kez büyük ölçekli silah ihracatını onayladığını öne sürdü. Spiegel'in haberine göre, oturumları kamuoyuna kapalı olan Federal Güvenlik Konseyi kısa bir süre önce yaptığı toplantıda, NATO müttefiki Türkiye'ye değeri birkaç yüz milyon euroyu bulan silah ihracatına yeşil ışık yaktı.

İhracatına onay verilen 100 hava savunma füzesinin yanı sıra Türk Deniz Kuvvetleri için torpidolar ile Türk denizaltıları ve firkateynlerinin modernizasyonu için büyük malzeme paketlerinin bulunduğu belirtildi.

Spiegel'in Ekonomi Bakanlığı'nın listesine dayandırdığı haberine göre, Türkiye'ye gemilerin hava savunması için gönderilecek olan 100 adet güdümlü füzenin bedelinin yaklaşık 100 milyon euro olmasının beklendiği, bunun yanı sıra 28 adet SeaHake tipi torpidonun 156 milyon euroya Ankara'ya teslimatına onay verildiği belirtildi.

Haberde, denizaltıların modernizasyonuna yönelik malzeme paketleri de dahil ihracatına yeşil ışık yakılan silahların yaklaşık 336 milyon euro tutarında olmasının beklendiği kaydedildi.

Hükümetin Ankara'ya tutumu değişiyor mu?

Almanya'nın Türkiye'ye bu büyük çaplı silah ihracatına onay vermesi, 2021 yılından beri iktidarda olan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FPD) oluşturduğu koalisyon hükümetinin izlediği politikada radikal bir yön değişikliğine işaret ediyor. Spiegel'in haberinde Türkiye'nin "müttefikten bir soruna" dönüşmesi gerekçesiyle Berlin'in Türkiye'ye silah ihracatını önemli ölçüde kısıtladığı, "otokratik" bir lider olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle "Kürtlere karşı sert bir tutum" izlediği ifade edildi.

Almanya, 2023 yılında Türkiye'ye silah ihracatı için yalnızca 1,22 milyon euro tutarındaki 17 başvuruya onay vermişti. Spiegel'in haberinde 2024'ün başında da bu eğilimin devam ettiği kaydedildi. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, hükümet bu yılın ilk çeyreğinde Ankara'ya sadece 23 milyon euro değerinde silah ihracatını onayladı. Hükümet, Türkiye'ye yönelik ihracatlar için yalnızca Avrupa Birliği veya NATO ortaklarıyla ilgili ortak projelere yeşil ışık yakılacağına vurgu yapıyordu.

DW/SÖ,JD

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