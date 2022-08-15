Rusya ve Kuzey Kore'den ilişkileri geliştirme sinyali

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kuzey Kore lideri Kim'e gönderdiği mektupta Moskova ile Pyongyang arasındaki ilişkileri geliştirmenin önemine vurgu yaptığı bildirildi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kim Jong Un'a gönderdiği mektupta iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmenin önemine vurgu yaptığını bildirdi.

KCNA ajansının haberine göre, Rusya lideri Putin, Kore Kurtuluş Günü vesilesiyle gönderdiği mektupta, iki ülkenin "kapsamlı ve yapıcı ilişkilerini ortak çabalarla genişleteceğini" ifade etti.

Putin'in ayrıca daha yakın ilişki kurmanın her iki ülkenin de çıkarına olacağını ve hem Kore Yarımadası'nın hem de Kuzeydoğu Asya bölgesinin güvenlik ve istikrarını güçlendireceğini belirttiği aktarıldı.

Kim'in mektubu

Ajans, Kuzey Kore lideri Kim'in de Putin'e bir mektup gönderdiğini bildirdi. Rusya-Kuzey Kore dostluğunun İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı kazanılan zaferle şekillendiğini belirten Kim, iki ülke arasındaki "stratejik ve taktiksel iş birliği, destek ve dayanışmanın" artık yeni bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Kim, Kuzey Kore ile Rusya'nın ortak çabalarının, "düşman askeri güçlerin" provokasyon ve tehditlerini hüsrana uğrattığını sözlerine ekledi.

Kim ayrıca Pyongyang ile Moskova arasında Putin'le Rus kenti Vladivostok'ta 2019 yılında imzaladıkları anlaşma çerçevesinde sürdürülen işbirliğinin de "tüm alanlarda" daha da gelişeceği öngörüsünde bulundu.

İkili ilişkilerde Ukrayna faktörü

Kuzey Kore geçen Temmuz ayında Ukrayna'nın doğusundaki Rusya destekli güçlerin işgalindeki Luhansk ve Donetsk "halk cumhuriyetlerini" birer bağımsız devlet olarak tanımıştı. Pyongyang, bu bölgelere inşaat ve diğer sektörlerde çalışmak üzere Kuzey Koreli işçiler göndermeye de hazır olduğunu duyurmuştu.

Ukrayna ise Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanıyan Kuzey Kore ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

DW,rtr,dpa/CÖ,JD