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Kuzey Kore

Resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olan Kuzey Kore, Asya'nın doğusunda, Kore Yarımadasının kuzeyinde yer alır.

Kore İşçi Partisi tarafından yönetilen ve resmi ideolojisi sosyalizm olan ülkede Devlet Başkanlığı görevini 2011 yılında Kim Jong-il devraldı. Kuzey Kore, güney komşusu Güney Kore'ye yönelik tehditleri, nükleer programı ve ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle Batı kamuoyunda sıkça eleştirilerin hedefi olmaktadır.

A woman walks past a TV screen showing North Korea fired missiles in a news program in Tokyo, Tuesday, Oct. 19, 2021. North Korea fired a ballistic missile into the sea on Tuesday in a continuation of its recent weapons tests, the South Korean and Japanese militaries said, hours after the U.S. reaffirmed its offer to resume diplomacy on the North’s nuclear weapons program.(AP Photo/Koji Sasahara)

Kuzey Kore'den balistik füze denemesi 19.10.2021

Güney Kore ve Japonya'dan yapılan açıklamalara göre Kuzey Kore yeni bir balistik füze denemesi yaptı. ABD ordusundan yapılan açıklamada fırlatma, "istikrarsızlaştırıcı bir eylem" olarak nitelendi.
HANDOUT - 24.08.2019, Nordkorea, ---: Dieses von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am 25.08.2019 zur Verfügung gestellte Foto zeigt den Abschuss einer Rakete. Das international isolierte Land habe gestern Morgen (Ortszeit) zwei Raketen von der östlichen Stadt Sondok aus abgefeuert, teilte der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte mit. ACHTUNG: Das Foto wurde von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zur Verfügung gestellt. Sein Inhalt kann nicht eindeutig verifiziert werden. Foto: -/KCNA/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

BM: Kuzey Kore ile İran füze iş birliği yürütüyor 09.02.2021

BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan bir rapora göre, Kuzey Kore ile İran geçen yıl uzun menzilli füzeler konusundaki iş birliğini yeniden başlattı. Raporda, Kuzey Kore'nin nükleer programını genişlettiği ifade edildi.
(FILES) In this file photo taken on August 04, 2020, Prince, a member of the hacking group Red Hacker Alliance who refused to give his real name, uses his computer at their office in Dongguan, China's southern Guangdong province. - As the number of online devices surges and super-fast 5G connections roll out, record numbers of companies are offering up to seven-figure rewards to ethical hackers who can successfully attack their cybersecurity systems. (Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP) (Photo by NICOLAS ASFOURI/AFP via Getty Images)

Aşı üreticileri Kuzey Kore'den siber saldırıların hedefinde 25.01.2021

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı Kuzey Kore'nin Almanya'daki aşı üreticilerine yönelik siber saldırılar düzenlediğinin gözlemlendiğini bildirdi.
In this picture taken on January 7, 2021 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on January 8, 2021 North Korean leader Kim Jong Un speaks during the third day of the 8th Congress of the Workers' Party of Korea (WPK) in Pyongyang. (Photo by STR / KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/KCNA VIA KNS - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE --- /

Kuzey Kore'den nükleer silahlanma tehdidi 09.01.2021

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ABD’yi en büyük düşman ilan ederek, nükleer silah kapasitesini güçlendirmekle tehdit etti.

FILE - In this March 2, 2019, file photo, Kim Yo Jong, sister of North Korea's leader Kim Jong Un attends a wreath-laying ceremony at Ho Chi Minh Mausoleum in Hanoi, Vietnam. North Korea's state media on Tuesday, June 4, showed Kim Yo Jong clapping aside her brother, his wife and other top officials at Pyongyang's 150,000-seat May Day Stadium where thousands of gymnasts, dancers and flip-card-wielding crowds in the stands worked in precise unison to perform The Land of the People. (Jorge Silva/Pool Photo via AP, File) |

Kuzey Kore'nin yeni lideri o mu olacak? 17.06.2020

Güney ve Kuzey Kore arasında gerginlik tırmanırken bir yandan da Kim Jong Un'un sağlık sorunları nedeniyle halefinin kim olacağı tartışılıyor. Yapılan spekülasyonlar ise kız kardeşi Kim Yo Jong'a işaret ediyor.

North Korean leader Kim Jong Un observes the firing of suspected missiles in this image released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) on March 22, 2020. KCNA/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Kuzey Kore gerilimi tırmandırıyor 17.06.2020

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilim tırmanıyor. Kuzey Kore, dün iki ülke arasındaki irtibat bürosunu imha ettikten sonra şimdi de sınırda tatbikat yapacağını açıkladı.

North Korea's town Kaesong are seen from the Dorasan Observatory in the Civilian Control area near the demilitarized zone (DMZ) in Paju, South Korea on August 26, 2018. Photo by Keizo Mori/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Kuzey Kore irtibat bürosunu havaya uçurdu 16.06.2020

Kuzey Kore'nin Güney Kore ile arasındaki iletişimin kolaylaştırılması için kurulan irtibat bürosunu havaya uçurduğu açıklandı.
HANDOUT - 01.05.2020, Nordkorea, ---: Dieses von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am 02.05.2020 zur Verfügung gestellte Foto zeigt Kim Jong Un (M), Machthaber von Nordkorea. Rund drei Wochen war Kim Jong Un von der Bildfläche verschwunden - nun hat sich Nordkoreas Machthaber nach Berichten der Staatsmedien wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Kim habe an einer Zeremonie zur Fertigstellung einer Düngemittelfabrik nördlich von Pjöngjang teilgenommen, heißt es. ACHTUNG: Das Foto wurde von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zur Verfügung gestellt. Sein Inhalt kann nicht eindeutig verifiziert werden. Foto: -/KCNA/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Kim Jong Un'un yeni fotoğrafları yayınlandı 02.05.2020

Sağlık durumuyla ilgili spekülasyonların artması üzerine Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un yeni fotoğraflarını yayınladı.
N.K. leader in grave danger after surgery: report North Korean leader Kim Jong-un (R) inspects a pursuit assault plane group under the Air and Anti-Aircraft Division in the western area in this file photo released April 12, 2020, by the North's official Korean Central News Agency. South Korean officials said on April 21 that they have seen no unusual signs with regard to Kim's health after CNN reported that he is in grave danger after a surgery. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2020-04-21 15:26:02/ | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Kuzey Kore liderinin sağlık durumu: Çin heyet gönderdi 25.04.2020

Reuters haber ajansı, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un sağlık durumu ile bağlantılı olarak Çin’den bir heyetin Kuzey Kore’ye gittiğini duyurdu. Çinli yetkililerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

North Korean leader Kim Jong Un visits a drill of long-range artillery sub-units of the Korean People's Army, in North Korea in this image released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) on March 2, 2020.?KCNA?via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA. TPX IMAGES OF THE DAY

Kim Jong Un’un sağlığı "tehlikede" iddiası 21.04.2020

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un bir kalp ameliyatı geçirdiği ve sağlığının "ciddi tehlike altında" olduğu iddia ediliyor.
A suspected missile is fired, in this image released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) on March 22, 2020. KCNA/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT.

Kuzey Kore yeni füze denemesi yaptı 29.03.2020

Güney Kore hükümet temsilcileri, Kuzey Kore'nin pazar günü yeni bir füze denemesinde bulunduğunu ve bu füzelerin kısa menzilli balistik silahlar olabileceğini bildirdi.
North Korean leader Kim Jong Un attends a ceremony at the township of Samjiyon County, North Korea, in this undated picture released by North Korea's Central News Agency (KCNA) on December 2, 2019. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.

Kuzey Kore'nin "sosyalist örnek kenti" törenle açıldı 03.12.2019

Kuzey Kore lideri Kim ''sosyalist ütopya'' olarak inşa edilen Samjiyon kentinin açılışını yaptı. Kentte 10 bin binanın yanı sıra kayak tesisi, kültür merkezi ve hastaneler bulunuyor.

This Saturday, Aug. 24, 2019, photo provided Sunday, Aug. 25, by the North Korean government, shows North Korean leader Kim Jong Un, center, smiles after the test firing of an unspecified missile at an undisclosed location in North Korea. North Korea fired two suspected short-range ballistic missiles off its east coast on Saturday in the seventh weapons launch in a month, South Korea's military said, a day after it vowed to remain America's biggest threat in protest of U.S.-led sanctions on the country. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP) |

Kuzey Kore'den ABD'ye misilleme uyarısı 13.11.2019

Kuzey Kore, ABD'nin gelecek ay Güney Kore ile gerçekleştirmeyi planlandığı askeri tatbikat konusunda geri adım atmaması hâlinde misillemede bulunacağını açıkladı.
People watch a TV showing a file image of North Korean leader Kim Jong Un during a news program at the Seoul Railway Station in Seoul, South Korea, Wednesday, Oct. 2, 2019. North Korea on Wednesday fired projectiles toward its eastern sea, South Korea's military said, in an apparent display of its expanding military capabilities ahead of planned nuclear negotiations with the United States this weekend. (AP Photo/Ahn Young-joon) |

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi 02.10.2019

Kuzey Kore yeni bir füze denemesinde bulundu. Füzenin denizaltıdan atıldığı tahmin ediliyor. Güney Kore ve Japonya tepki gösterdi.

People watch a TV showing a file image of North Korea's missile launch during a news program at the Seoul Railway Station in Seoul, South Korea, Wednesday, July 31, 2019. North Korea on Wednesday fired several unidentified projectiles off its east coast, South Korea's military said, less than a week after the North launched two short-range ballistic missiles into the sea in a defiance of U.N. resolutions. The signs read: Possibility of long-distance multiple rocket launch system. (AP Photo/Ahn Young-joon) |

Kuzey Kore'den iki yeni füze denemesi 31.07.2019

Güney Kore, Kuzey Kore’nin iki yeni balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.

Two S. Koreans held in N.K. This photo, captured form the website of MarineTraffic on July 24, 2019, shows the 300-ton, Russian-flagged fishing vessel Xiang Hai Lin 8 seized by North Korea. Two South Koreans are being held in North Korea after the ship drifted into the North's waters due to an engine problem on July 17, according to Seoul officials. (PHOTO NOT FOR SALE) (Yonhap)/2019-07-25 08:47:48/ | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Pyongyang Rus balıkçı gemisini serbest bıraktı 28.07.2019

Kuzey Kore, karasularına izinsiz girdiği gerekçesiyle el koyduğu Rus balıkçı gemisini serbest bıraktı.

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