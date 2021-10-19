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Resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olan Kuzey Kore, Asya'nın doğusunda, Kore Yarımadasının kuzeyinde yer alır.
Kore İşçi Partisi tarafından yönetilen ve resmi ideolojisi sosyalizm olan ülkede Devlet Başkanlığı görevini 2011 yılında Kim Jong-il devraldı. Kuzey Kore, güney komşusu Güney Kore'ye yönelik tehditleri, nükleer programı ve ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle Batı kamuoyunda sıkça eleştirilerin hedefi olmaktadır.