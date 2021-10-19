Kuzey Kore'nin yeni lideri o mu olacak?

Güney ve Kuzey Kore arasında gerginlik tırmanırken bir yandan da Kim Jong Un'un sağlık sorunları nedeniyle halefinin kim olacağı tartışılıyor. Yapılan spekülasyonlar ise kız kardeşi Kim Yo Jong'a işaret ediyor.