Papa, Merkel diye Putin'den alıntı yaptı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, Batı'nın Afganistan'a "demokrasi inşa etmek" için dışarıdan müdahalede bulunmasını eleştirdi. Bu görüşünü açıklarken de Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ait olduğunu düşündüğü sözlerden alıntı yaptı. Ancak aslında Papa'nın alıntı yaptığı ifadeler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e aitti.

İspanyol radyo kanalı Cadena COPE'ye konuşan Papa'ya ABD ile müttefiklerinin çekildiği ve kontrolün tamamen Taliban'a kaldığı Afganistan'da şekil alan yeni siyasi durumla ilgili görüşü soruldu. Papa, "dünyanın en büyük siyasi figürlerinden biri" olarak tanımladığı Merkel'den bir alıntı yaparak bu soruyu yanıtlayacağını söyledi.

Papa Françesko, "İnsanların geleneklerini tamamen gözardı edip tarihi, etnik ve dini konuları da dikkate almadan başkalarına kendi değerlerini dayatma yönündeki sorumsuzca politikanın ve diğer ülkelerde demokrasi inşa etme girişimlerinin son verilmesi gerektiğini" belirtti.

Ancak Papa'nın alıntı yaptığı sözleri, Rusya lideri Putin geçen ay Merkel'in Moskova ziyareti sırasındaAlmanya Başbakanı'nın yanında sarf etmişti. Putin, 20 Ağustos'taki görüşmede, Taliban'ın Afganistan'da kısa sürede iktidarı ele geçirmesini, Batı'nın kendi demokrasi anlayışını dayatma girişimlerinin beyhudeliğinin ispatı olduğunu söylemişti.

Merkel ise Almanya'ya yardımcı olan Afgan vatandaşlarının Afganistan'dan ayrılmasına izin verilmesi için Rusya'dan Taliban'a baskı yapmasını istemişti.

Putin, geçen ay Kremlin'deki görüşmede Merkel'e çiçek vermişti.

İspanyol radyosunun Papa ile geçen hafta Vatikan'da gerçekleştirdiği söyleşi bugün yayınlandı. Cadena COPE radyosu, söyleşinin içeriğinin bizzat Papa tarafından incelendiğini bildirdi.

AP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe