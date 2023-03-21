NATO'dan üyelerine "askeri harcamalarınızı arttırın" çağrısı

İttifak ülkelerine askeri harcamalarını arttırma çağrısında bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 30 üyeden sadece yedisinin şu an üzerinde mutabakata varılan hedefi tutturduğunu ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak üyelerine askeri bütçelerini arttırma çağrısında bulundu. Bugüne dek, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde ikisinin askeri harcamalara ayrılmasına yönelik hedefin, 30 NATO ülkesinden sadece yedisi tarafından tutturulduğunu belirten Stoltenberg, Temmuz ayında Litvanya'da yapılacak olan NATO zirvesinde daha iddialı bir hedefin gündeme geleceğine inandığını dile getirdi.

Jens Stoltenberg Fotoğraf: Jonas Ekstromer/TT News Agency/AP/picture alliance

NATO'nun 2022 yıllık raporunun, Brüksel'deki tanıtımında konuşan Stoltenberg, yüzde iki hedefini tutturan ülkeler arasında Almanya'nın olmadığını da belirterek, askeri harcamalarla ilgili, "Daha fazlasını yapmalıyız ve daha hızlı yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Yunanistan ve ABD en fazla kaynak ayıran ülkeler

GSYİH'lerine göre savunma harcamaları için en fazla kaynak ayıran NATO ülkelerinin, Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olduğu bildirildi. Yunanistan, GSYİH'sinin yüzde 3,54'ünü, ABD ise yüzde 3,46'sını askeri giderlere ayırıyor. Yüzde iki hedefini aşan diğer beş ülke ise Litvanya, Polonya, İngiltere, Estonya ve Letonya. GSYİH'sinin yüzde 1,49'unu askeri giderlere ayıran Almanya ise, NATO ülkeleri arasında 18'inci sırada yer alıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kısa süre sonra, Almanya'nın askeri harcamalarını kalıcı olarak yüzde iki sınırının üstüne çekeceklerini bildirmiş ve Alman ordusu için 100 milyar euro çapında özel bütçe ayrılacağını duyurmuştu. Ancak bu paranın 2024 yılından itibaren kullanılmaya başlanacağı belirtiliyor.

Boris Pistorius Fotoğraf: Ints Kalnins/REUTERS

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da, NATO'nun koyduğu yüzde iki hedefinin daha yukarı çekilmesi gerektiğini savunuyor.

NATO ülkeleri, Rusya'nın Kırım'ı 2014'te ilhak etmesinin ardından Galler'de yapılan zirvede, her üye ülkenin kendi GSYİH'sinin yüzde ikisini askeri harcamalara ayırma hedefini gözetmesi ve bu hedefe on yıl içinde varılması konusunda mutabakata varmışlardı.

Reuters,AFP / ET,EC